Liga Postobón: hermana pequeña en Sudamérica

El fútbol colombiano no goza de un renombre que sí tienen otros países en Sudamérica como Brasil, con su Brasilerao o con sus ligas por regiones, o Argentina, con su torneo Inicial y Final. No tener equipos demasiado laureados en el continente americano, solo dos equipos han conseguido la Copa Libertadores, crea un eco terrible que se transfiere al resto del mundo. O mejor dicho, debido a esto la liga colombiana no tiene gran eco.

No es, ni mucho menos, una liga joven. Como liga profesional se fundó en 1948. Anteriormente ya se venía practicando desde 1908 con equipos creados por ingleses. El Club Millonarios de Bogotá, el cual es entrenado en la actualidad por Juanma Lillo, era el campeón por excelencia del país, con 14 títulos, hasta que esta temporada el Atlético Nacional ha conseguido igualarlo. Otros equipos grandes en Colombia son el América de Cali y el Deportivo Cali, por palmarés. Pero no hay que dejar de lado el Once Caldas, que a pesar de solo haber ganado 4 torneos, incluso una Copa Libertadores, ha sido cuna de buenos futbolistas como Elkin Soto, ahora en el Mainz 05.

La Liga Postobón como trampolín

La Liga colombiana es muy compleja de entender. El fútbol de primer nivel se omite en estados del este y del sur, dejando la zona central del país muy poblada de equipos en la Liga Postobón. Como sucede en casi toda Sudamérica, la liga se divide en dos torneos: Apertura y Finalización. Los ocho mejores de la tabla del “Todos contra todos”, que así se hace llamar la liga regular, juegan rondas clasificatorias para llegar a la gran final del campeonato.

En esta edición de la Liga Postobón, los clasificados a jugarse el todo por el todo fueron el Atlético Nacional, Millonarios, Junior, Santa Fé, Once Caldas, Envigado, Itagüí y Equidad. Atlético Nacional no ha hecho una gran temporada solo en su competición doméstica si no que también, ha demostrado jugar a un gran nivel en la Copa Libertadores, donde cayó ante Defensor Sporting en cuartos de final de la presente campaña. Los otros equipos que jugaron en Libertadores esta temporada fueron el Deportivo Cali y el Independiente de Santa Fé, ambos eliminados en la fase de grupos.

Atlético Nacional confirma su trienio vencedor

El Atlético Nacional ganó su tercera liga consecutiva, y decimocuarto en toda su historia, en la final de la Liga a Junior después de dejar en el camino a Envigado y Santa Fé. El subcampeón de la liga Postobón fue Junior, que venció en cuartos a Itagüí y consiguió, ante la sorpresa de todos, vencer en semifinales a Millonarios. La final, a doble partido, se disputó primero en Barranquilla con un resultado de 1-0 a favor del Club Deportivo Junior, normalmente conocido como los “tiburones”. En la vuelta, el Atlético Nacional venció a su rival por 2-1 sobre la bocina. Corría el minuto 93 y Nacional y Junior empataban a uno, resultado que daba el título liguero a los visitantes. John Valoy devolvó a la vida a su equipo al anotar el segundo gol. Si este resultado hubiera ocurrido en Europa, debido al valor doble de los goles, Junior sería el campeón. En Colombia esto no ocurre. El empate se resolvió en penaltis.

Liga y Selección, amor reñido

Hay tantos jugadores, buenos, colombianos esparcidos por el mundo que muchas veces la propia liga se queda algo pequeña para los seleccionadores a la hora de citar a los jugadores. Algo impensable en ligas como la española o la inglesa, es algo habitual si nos vamos a grandes selecciones con grandes jugadores pero no ligas tan grandes. En la delantera podemos ver el fiel reflejo de la realidad del fútbol colombiano. Pékerman ha seleccionado en una primera lista para la cita de Brasil a cinco delanteros, entre ellos está Radamel Falcao. Los otros cuatro son Carlos Bacca (Sevilla Fc), Muriel (Udinese), Adrián Ramos (Hertha de Berlín) y Teófilo Gutiérrez (River Plate).

Los máximos artilleros de la Liga Postobón deberán esperar a dar el salto a Europa, para algunos ya imposible debido a su edad, ya que parece que es de la única manera por la que pueden alcanzar la selección los delanteros colombianos. El máximo artillero de la liga fue Dayro Moreno con 13 goles. El delantero, cedido por el Once Caldas al Millonarios, ya no es tan joven y tiene 28 años. Su etapa en Europa fue corta, solo un año en el Steaua de Bucarest.

A dos goles se encuentra Germán Cano, el cual milita en Independiente de Medellín y tiene 26 años. Ha jugado en Argentina y Paraguay y fue una vez internacional con Colombia. El tercero en discordia es Carlos Rentería, del Patriotas, y su edad también es un impedimento. Nunca ha jugado fuera de Colombia.

A pesar de la ausencia de muchos jugadores que juegan en la liga local, bajo palos la canción es bien diferente. Aunque David Ospina, que juega en Francia, se prevé como el titular, lo cierto es que los otros dos guardametas juegan en la liga nacional. Se trata de Faryd Mondragón, que milita en el Deportivo Cali y de Camilo Vargas que hace lo propio en el Santa Fé. El otro jugador que “se salva de la quema” es el centrocampista Alexander Mejía, del Atlético Nacional.

Cada liga cumple una función y muchos contemplan la liga colombiana como una liga más que sirve de trampolín a los jugadores para alcanzar Europa.