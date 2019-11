Samir Nasri: “A Deschamps le diría que es un hipócrita”

Cada vez que Samir Nasri abre la boca para referirse a su exilio de la selección francesa, aprovecha la oportunidad para demostrar que su herida todavía sangra y que está lejos de perdonar a Didier Deschamps, entrenador del equipo nacional que acaba de renovar su contrato hasta 2018.

Recordemos que el actual volante del Manchester City fue borrado de la lista de Les Bleus durante el repechaje jugado contra Ucrania previo a la Copa del Mundo, a causa de “su mal cáracter y poco compromiso con el equipo”, como explicó Deschamps a la prensa en aquella ocasión.

Samuel Nasri sintió la presión de convertirse en el nuevo Zidane y no conseguirlo.

Nasri opina de manera diferente al seleccionador, señalando que: “Me está debiendo una por haberme dejado fuera del Mundial”. Además, el mediocampista explica que Deschamps nunca le dió una explicación de forma personal y directa, enterándose de todas sus decisiones a través de los medios, a pesar que incluso comparten al mismo representante: “¿Qué le hice para que se niegue a hablarme?” se pregunta hasta hoy el ex jugador del Marsella.

Continuando su diálogo con la prensa, Nasri aprovechó de poner en duda la capacidades de Deschamps como líder de la selección francesa: “Cuando uno es un buen entrenador, debe saber manejar los egos y las relaciones al interior del grupo.” Consultado sobre qué le diría al entrenador en caso de un encuentro cara a cara, el jugador duda pero luego dispara sin miedo: “No sé si hablar, quizás él podría demandarme... Pero en verdad, le diría que es un hipócrita y que debió comportarse como un hombre, asumiendo todas sus decisiones. Y pienso lo mismo de Noel Le Graët (Presidente de la Federación Francesa de Fútbol).”

Con estas palabras, Nasri está enterrando de manera definitiva una posible futura nominación a la Selección de Francia, ya que tanto Deschamps como Le Graët continuarán en sus puestos hasta el Mundial de Rusia 2018.

De todas maneras, el volante del Manchester City no piensa volver a ponerse la camiseta de Francia, a pesar de tener solo 27 años y varias temporadas de alta competencia por delante: “Esta no es una pataleta. De verdad no me veo volviendo a la selección nacional, incluso si hay otra persona dirigiendo al equipo,” enfatizó.

Pero Nasri no se detuvo aquí y también dedicó unas palabras para Hugo Lloris, capitán de Les Bleus, quien según el jugador fue uno de los artífices de su salida de la selección: “Pedí explicaciones a Lloris, y él me aseguró que nada malo ocurría, a pesar de que varios periodistas me afirmaron lo contrario. Si estuvo detrás de todo esto, seguramente no le daré la mano la próxima vez que nos encontremos.”

Luego de referirse a los tres hombres fuertes de la selección francesa, Nasri reconoció su bajo desempeño vistiendo el azul de Francia, además de culpar a la presión del medio y su solitaria personalidad como la causante de la poca integración al grupo: “Es cierto, no jugué bien. Pero todo el mundo me presionaba para convertirme en el nuevo Zidane.”

Para finalizar, el volante lanza una reflexión sobre sus relaciones profesionales durante los últimos años: “A veces puedo ser un imbécil, me gusta molestar a los demás... Cuando no conozco a una persona, simplemente no le hablo. Pero seguramente debo ser más abierto, porque esa actitud no me ha servido de nada en el último tiempo.”

No es seguro que Nasri reciba el perdón del pueblo futbolístico francés luego de estas declaraciones, pero lo que queda claro es que Nasri, en el corto y largo plazo, a la Selección de Francia no regresará.