Zlatan Ibrahimovic: "Es más que un sueño volver a estar aquí"

El delantero sueco del Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, habló en rueda de prensa para analizar el encuentro que enfrenta a su equipo frente al Malmö, en el encuentro perteneciente a la primera jornada de la UEFA Champions League.

Ibrahimovic se mostró muy feliz por volver a jugar ante su ex equipo, el club que le vio crecer y formarle como estrella: "Representa mucho para mí. El Malmö es el club donde empecé. Tengo muchos recuerdos, incluso el no haber ganado un trofeo con el club. Es el club de mi ciudad. Tener la oportunidad de jugar contra ellos en la Liga de Campeones es muy bonito. He triunfado mucho en mi carrera y este es sin duda un gran momento. Estoy muy contento y con muchas ganas de este partido. También estoy muy feliz por el Malmö, primero porque el club jugará la Liga de Campeones, y porque tengo la oportunidad de volver a jugar en casa, en mi ciudad, en mi antiguo club. Este será un momento fantástico. Pero el martes, vamos a jugar en casa. Así que todavía hay que esperar un poco más antes de mi vuelta".

"Es más que un sueño. Es el destino. La temporada pasada también tuvimos la oportunidad de jugar contra el Malmö, pero no se dió. Este año tenía que pasar. Mi carrera está llena de momentos como este. Por ejemplo, he jugado mi primer partido con la Juventus ante el Ajax, el club del que acababa de salir. Enfrentarme a mi primer club es fantástico. Voy a disfrutar cada segundo de esos partidos. Pero yo soy jugador del Paris Saint-Germain, así que voy a darlo todo por el club. Vamos a ir en busca de la victoria" comentó el delantero sueco del equipo.

Sobre la ciudad de Malmö, Ibrahimovic se mostró ansioso por volver a la que fue su casa durante muchos años y donde tiene numerosos amigos e incluso familia: "No solo estoy feliz por el club, sino también por la ciudad. Nací allí, tengo muchos amigos. Creo que la gente está muy feliz con todo lo que me pasó a mí. Me han dado mucho. Apoyo, energía, motivación... Es por eso que me he convertido en el hombre que soy hoy en día. Malmö siempre será mi casa. Nunca me olvidaré de dónde vengo. Dondequiera que voy, siempre voy a representarlos".

Para finalizar, Zlatan Ibrahimovic habló de lo que fue su carrera tras marchar de Malmö donde ha jugado en infinidad de equipos como Ajax, Juventus, Inter de Milan, FC Barcelona, AC Milan y Paris Saint-Germain: "Es un fantástico viaje que no ha terminado. Creo que sólo me voy a cuenta de todo lo que hice cuando me haya retirado. En el presente estoy enfocados en dar mucho más para el Paris. Por ahora, voy a seguir escribiendo mi historia, ¡Este libro aún no está terminado!".