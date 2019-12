Antonio Conte: "Estoy encantado con mis jugadores y con la afición"

Era el primer partido de Conte en Stamford Bridge y lo resolvió con mucha intensidad. Ante él no tenía un rival nada fácil, ya que se trataba del West Ham, un equipo que acaparó muchos halagos la pasada temporada. El partido terminó con victoria en los minutos finales para los locales tras el gol de Diego Costa (2-1).

En rueda de prensa aludió a todos los temas y no esquivó ninguna pregunta propuesta

Era la primera rueda de prensa oficial de Antonio Conte como nuevo entrenador del Chelsea, y no tardó mucho en expresar como se sentía tras finalizar el encuentro. Fue un encuentro vibrante hasta el último minuto, donde, tras una asistencia del recién llegado Batshuayi hacia Costa, el hispano-brasileño lanzó un tiro duro y raso a la cepa del poste haciendo inútil la estirada de Adrián: "Estoy muy contento con el rendimiento porque vi un montón de cosas buenas" dijo Conte. "Hubo una gran intensidad y tuvimos la posesión. Sabemos que podemos mejorar a través de nuestro trabajo, pero esta noche era muy importante comenzar con una victoria contra un equipo fuerte como el West Ham". "Hemos merecido la victoria porque hemos creado una gran cantidad de ocasiones." explicó.

'Todo entrenador, cuando llega a un nuevo club, intenta llevar su filosofía y sólo hemos estado trabajando con los jugadores durante un mes, así que hay cosas que corregir pero estoy contento". "Esta noche vi la intensidad adecuada y los jugadores siempre trataron de encontrar la situación que hicimos en las sesiones de entrenamiento", apuntó el italiano. Antonio Conte sabe que la anterior campaña realizada por el equipo no estuvo a la altura del estatus club. Por eso el entrenador italiano quiere aportar al club un equipo rocoso, que tenga mucha intensidad, un equipo que esté centrado en el partido hasta el minuto final, y como no ser el dueño de la posesión y de las ocasiones. "Es importante innovar con cosas diferentes para olvidar la temporada pasada. Estoy muy contento con la actitud y el comportamiento de los jugadores y de tener un gran equipo, es importante contar con el espíritu correcto", aseguró.

Cuando ambos equipos saltaron al terreno de juego, la afición blue quiso darle la bienvenida al director italiano con una bandera de su tierra, para que el entrenador italiano se sienta como en casa cada vez que pise Stamford Bridge: "Fue fantástico y tengo que dar las gracias a los aficionados del Chelsea debido a que la bienvenida fue fantástica. Al ver la bandera italiana en la grada tuve una gran emoción, sobre todo porque mi esposa e hija estaban aquí. Espero que a través de nuestro trabajo podamos devolver la bienvenida".

Conte habló también sobre la magnífica actuación de N´Golo Kanté, uno de los dos fichajes realizados por la escuadra londinense junto con Batshuayi. Ambos jugadores llegaron al equipo para sumar y portar su grano de arena hacia la conquista del título liguero: "N'Golo es un gran jugador, ha sido una gran compra. Es muy importante para el equipo, ya que tiene buena técnica y una fantástica resistencia. Él es capaz de cubrir una gran cantidad de espacio y ayudar a sus compañeros de equipo siempre. Estamos contentos con su rendimiento pero también estoy contento con el rendimiento de todos mis jugadores".

También se le consultó sobre la extraña suplencia de Fàbregas y los rumores que circulan en la prensa sobre su salida. Dado que son muchos los medios que apuntan a una posible salida del jugador español, Conte se limitó a responder: "Cesc es jugador del Chelsea y estoy feliz con su actitud y comportamiento. Él debe saber que, cuando se está en un gran equipo como el Chelsea, tengo que tomar decisiones antes del partido para poder elegir un once inicial. Puede suceder que Fábregas no esté en el 11 inicial pero le puede ocurrir a todos los jugadores". "Es importante ver siempre la actitud correcta porque hay que luchar esta temporada. Ahora, tomé esta decisión, pero en el siguiente partido nadie lo sabe, podría cambiar o no. Cuando un entrenador toma una decisión siempre hay una razón pero yo prefiero guardarlo para mí. Pero repito, no veo ningún problema, estoy muy feliz de tener estos jugadores y poder entrenarlos", puntualizó.

Antonio Conte no cerró la puerta a posibles incorporaciones

Aunque haya comenzado la Premier League, eso no significa que los equipos no se puedan reforzar. Es más, en estas fechas es cuando mas movimientos de traspasos hay, ya que es cuando los entrenadores descubren las carencias que tiene el equipo. Por eso Antonio Conte no descartó la llegada de algunos jugadores más: "Es importante tener contacto todos los días con el club. El mercado está muy loco, el club conoce mis ideas y es importante para mí encontrar la solución adecuada para mejorar este equipo. Estamos a la espera de la solución correcta, pero estoy muy feliz de tener estos jugadores porque cada día me demuestran una gran actitud. Quedan dos semanas y vamos a prestar atención: si encontramos la solución adecuada, llegará", finalizó el ex seleccionador italiano.