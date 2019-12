Entrevista. Christian Ramirez: "Seguiré marcando goles para ayudar a crecer a Minnesota United"

Con la Major League Soccer a punto de finalizar es momento de hacer una valoración de lo mejor y de lo peor. Todos los jugadores echarán un vistazo atrás y verán si han realizado una gran temporada tanto a nivel individual como colectivo. Este es el caso de nuestro protagonista, que en su primer año al máximo nivel del soccer estadounidense ha logrado realizar una gran temporada, sobre todo en cifras anotadoras.

Christian Ramirez fue uno de los últimos futbolistas que firmó su contrato con Minnesota United en la MLS, después de llevar varios años en el equipo. Su llegada tuvo en vilo a muchos de los aficionados loons aunque, finalmente, ‘Superman’ continuaría haciendo lo que mejor se le daba con el equipo, marcar goles.

usatoday.com

Desde el primer partido que el equipo jugó ante Portland Timbers, el delantero de origen colombiano demostró que sea cual fuese la competición que jugase, eso de marcar goles es algo que siempre le acompaña. En este momento de la temporada en el que nos encontramos son 14 los que ha conseguido, muchos de los cuales le han permitido a su equipo sumar muchos de los puntos de esta temporada.

Pero el delantero todavía no ha dicho su última palabra. Con mucho por demostrar, hay una cosa que todavía se le resiste y que seguro conseguirá si continúa rindiendo al mismo nivel que hasta el momento. La Selección Nacional de los Estados Unidos es un objetivo y el jugador ha demostrado que es capaz de superar todos los obstáculos que se le pongan.

Pregunta. Lo primero de todo es darle la enhorabuena por su buena temporada a nivel individual, ¿cómo valora esta primera experiencia al máximo nivel del soccer estadounidense?

Respuesta. Es uno de mis sueños poder jugar en esta liga. Supe que tendría una oportunidad después de haber decidido quedarme el año pasado en Minnesota, en lugar de irme a un equipo de la Liga MX. Decidí quedarme porque jugar en la MLS es un sueño para un niño naciendo en Los Angeles, viendo a Beckham y Donovan jugar con el Galaxy. Siempre quise probarme en ese nivel y ese es una de los factores que me hizo quedarme. No quería dejar pasar esa oportunidad.

P. Empezaron la temporada de manera muy irregular, pero poco a poco se ha comenzando a ver el trabajo del día a día y los resultados están llegando, ¿cuál cree que ha sido la clave de la mejoría del equipo?

R. Mucha gente no había jugado en esta liga y no sabían lo difícil que es jugar fuera de casa o ganar partidos. Es muy diferente a otras competiciones en el mundo y uno tiene que tomarse tiempo para acostumbrarse. Nuestro equipo se formó en tres semanas y a veces es muy duro conocer a sus nuevos compañeros en ese tiempo tan corto. En un comienzo nos tocaron partidos difíciles, pero ya se está viendo la gente que empieza a entenderse y los resultados están llegando. Todos sabemos que es un proceso muy largo, así que estamos listos para seguir luchando y demostrar que queremos seguir aquí el próximo año.

P. Este cambio ha sido en parte también a la adquisición de unos automatismos y al desarrollo de la idea de juego, ¿cuál es ese estilo o idea con la que Minnesota ha tratado de jugar durante este año?

R. Nos gusta salir con el balón controlado desde la zona de inicio. Un juego atractivo, colectivo, en un equipo en el que no tenemos ninguna súper estrella. Si los once estamos jugando al 100%, seguro que tendremos muchas oportunidades de ganar.

P. Con este cambio en la dinámica del equipo, ¿puede ser esta una buena base para que se vea un mejor Minnesota United en la próxima temporada?

"Todo el tiempo que estoy en el terreno de juego me ayuda a mejorar y recuperar mi mejor nivel"

R. Sí, seguro. Todos saben que están luchando por un puesto para el próximo año y quieren demostrarle al 'profe' que quieren estar aquí. Esa es una motivación más que suficiente para seguir trabajando. Yo por ejemplo, sufrí hace unas semanas mi primera lesión muscular. Fue un poco difícil para mí ya que no sabía cómo me iba a sentir. Todavía no me encuentro al 100%, pero suficiente para poder estar ahí, luchando con mi equipo y todo el tiempo que estoy en el campo me ayuda a mejorar y recuperar mi mejor nivel.

P. De todos los partidos que ha disputado hasta el momento, ¿cuál ha sido el más difícil en lo que va de temporada?

R. El más difícil fue sin ninguna duda el segundo partido de la temporada frente a Atlanta, por las condiciones del partido. Fue mi primer encuentro en nieve y aprendí mucho en ese partido sobre esta liga y, sobre todo, de cómo uno debe manejarse para poder sacar resultados en el momento que les anotan dos goles muy continuados y le sacan del partido.

P. Y en contrapunto, ¿cuál ha sido el que mayor ilusión le ha hecho jugar?

R. El partido pasado ante FC Dallas si me gustó por cómo jugamos como equipo, porque luchamos todos y sabíamos que queríamos hacer en ese encuentro. Hablamos de cómo podíamos abrir a la defensa de Dallas a los que le faltaba un jugador tan importante como Hedges. Hablamos sobre como lo debíamos de hacer y tuvimos un buen resultado en el que anotamos algunos goles. Ese uno de los mejores partidos, sin ninguna duda.

P. En ese sentido, se han enfrentado a todos los equipos de la MLS, de todos ellos ¿cuál ha sido el más difícil de superar, o el que le puso las cosas más complicadas?

R. Además del ya nombrado de Atlanta en casa, cuando jugamos contra Sporting Kansas City, nos enfrentamos a un rival que tiene el mismo sistema y modelo de juego desde hace seis años, en el que cada uno sabe exactamente cuál es su cometido en el terreno de juego. En cambio nosotros en ese tiempo estábamos buscando ese sistema y estilo de juego con el que trabajaríamos. Por ejemplo en Portland uno sabe que los cuatro defensores son muy intensos y en ataque tienen a Valeri y Adi, que no perdonan en ataque. Esto hace que uno trate de mirar todos esos equipos para tratar de mejorar el nivel.

P. Pasará a la historia como el jugador que marcó el primer gol del Minnesota en la MLS, ¿cómo se siente ante este logro? ¿Le gustaría dejar una mayor huella en el club?

R. Estoy muy orgulloso de ser el jugador que anotó el primer gol del equipo en la MLS, además creo que en mi carrera aquí en Minnesota soy el jugador que ha logrado más goles en todos los niveles, por lo que me siento muy honrado de estar en esa situación. Creo mucho tanto en el Estado de Minnesota como en el club y ellos me han dado mucha confianza desde el primer día que llegué. Seguiré trabajando como el primer día y no importa si tengo 13 goles (14 con el conseguido ante Atlanta) o los otros 20 que haya podido fallar. Lo importante es seguir mejorando para el próximo año.

P. De los más de 70 goles oficiales que ha anotado como profesional, ¿en qué puesto colocaría este tanto que logró en la primera jornada? ¿Cuál es para usted, su mejor gol?

R. Este gol es muy importante, aunque el mejor fue el que conseguí el año pasado a North Carolina comenzando la temporada. Un gol en un partido que se retransmitió por FOX, ESPN y varios canales, que fue comparado con uno que anotó Jamie Vardy. Aunque mi favorito es el que anoté en la MLS cuando jugamos en casa ante Portland. Fue con una volea que superó por alto al guardameta.

P. Volviendo unos años atrás en su carrera, con los Concordia Eagles, logró unas cifras goleadoras espectaculares (casi a gol por partido), ¿qué aprendió en el fútbol universitario que le esté sirviendo a día de hoy?

R. Tener confianza. No importa lo que esté ocurriendo en el partido o si no estoy entrando en juego, siempre va haber una oportunidad para poder cambiarlo. Aprendí mucho ahí, sobre todo en diferentes formas de cómo prepararme para siempre estar listo para anotar. Por eso siempre sigo mirando los vídeos, para seguir mejorando.

P. En ese período sorprende que comenzó a jugar como centrocampista, y más tarde se reconvirtió a delantero, ¿cómo se dio ese cambio?

R. Es cierto, comencé jugando como mediocentro, teniendo total libertad de moverme por cualquier parte del terreno de juego, aunque siempre acababa cerca del área para buscar la finalización. Eso fue lo que llevó al entrenador a cambiarme de posición a delantero, para sólo tener un trabajo, que era el de anotar goles. A mí me gusta ver el fútbol un pase por delante de la defensa, ya que por no tener la velocidad de otros delanteros, tengo que estar más atento en el partido y aprovechar mis cualidades.

P. Unos años más tarde firmó con el que ahora es su equipo, Minnesota United, pero en la NASL. En esos años consiguió una gran cantidad de reconocimientos gracias a sus actuaciones con el equipo, ¿cómo valora esta primera etapa a nivel profesional?

R. Cuando firmé hace casi cuatro años supe que iba a ser el segundo delantero de la plantilla, detrás del que tenían, pero este se lesionó en la pretemporada y me dieron la oportunidad de ser el titular. En ese momento supe que en este trabajo uno no sabe cuándo va a volver a tener una oportunidad, así que tuve que cambiar mi mentalidad y dar un paso adelante para demostrar que era el delantero indicado para el equipo y demostrar mi nivel. Siempre soy uno de los primeros que llega a los entrenamientos y de los últimos que se va, ya que trato de mejorar en esas fases de mi juego que me faltan.

twincities.com

P. Después llegó la expansión del equipo a la MLS y, con ella, una nueva e importante etapa, ¿qué es lo siguiente que le gustaría conseguir?

R. Me gustaría un día poder jugar para la selección estadounidense y también he tenido siempre las puertas abiertas para jugar en otro país. En cuanto este tipo de opciones aparecen para un jugador, uno toma la decisión junto a su familia. Pero ahora estoy enfocado en seguir creciendo en la MLS y consiguiendo anotar goles. Ya que si eso sigue llegando, todo lo que venga siempre será mejor.

P. Los primeros años para los equipos de expansión suelen ser muy complicados, ¿con la temporada a punto de finalizar, como evaluaríais el vuestro?

R. Un año de aprendizaje, un año de aprender como lo difícil que es esta liga. Los viajes fuera de casa, el nivel de la competición, ya que si uno tiene cinco minutos malos en un partido, este se le puede complicar recibiendo uno o más goles y ya es muy difícil recuperarse de eso. Sobre todo es aprender que las cosas pequeñas con las más grandes en el fútbol.

P. El tema de la selección y una posible convocatoria es algo de lo que se ha hablado durante gran parte de la temporada, ¿le gustaría recibir la llamada de Bruce Arena para debutar con los USMNT?

R. Si me llegase esa oportunidad me encantaría. Ahora mismo lo único que puedo hacer yo es seguir anotando goles y eso me podrá ayudar a tener posibilidades de entrar en una de sus listas.

P. Desde que se anunció la llegada de Minnesota a la MLS, la afición ha estado volcada con el equipo a pesar de los resultados del inicio, ¿cree que este apoyo incondicional es importante para que los jugadores estén terminando la temporada en un buen estado de forma?

R. Sí, claro. Los últimos partidos se han vendido más de 22.000 entradas y se está llenando el estadio. Ante ese apoyo que nosotros estamos viendo que tenemos cada semana, nos da más ánimos para seguir peleando cada partido. Ellos están gastando su dinero por el cual trabajan duro, para venir a vernos y debemos responderles.

mlssoccer.com

P. Hablando de compañeros, conoce a Miguel Ibarra desde su etapa en Orange County Blues, ¿cómo surgió esa gran amistad que aún todavía sigue a día de hoy?

R. Nos conocimos en esa época y desde ese momento es mi mejor amigo. Sé cómo juega, sé que botones empujarle cuando no está rindiendo al nivel que él debe de estar. Lo pasamos bien todos los días. Es un sueño el poder jugar así con un amigo en un equipo a nivel profesional.

P. Llevan prácticamente toda su carrera como profesionales jugando juntos, ¿le gustaría continuar durante más tiempo compartiendo equipo con él?

R. Sí, ojalá. Si esas puertas se abren. Sería un sueño seguir jugando con él.

P. Ya desde aquella época se os conoce como Batman y Superman, ¿cómo surgen esos apodos?

R. Uno de los aficionados en mi primer año en Minnesota nos dio esos nombres y se nos han quedado. Desde ese momento siempre han estado unidos a nosotros.