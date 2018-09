Once de la MLS 2018: semana 29; centro del campo con sabor latino

La vigesimonovena semana de la Major League Soccer 2018 ha dejado varios nombres propios, con los futbolistas latinas sobrsaliendo por encima del resto. Cuatro de ellos participaron activamente en la victoria de sus equipos.

Esta semana han sido dos los equipos que más futbolistas han conseguido colocar en el once de la jornada. Montreal Imapct con Daniel Lovitz e Igancio Piatti y en Atlanta United con Julian Gressel y Miguel Almiron.

Como viene pasando en las últimas semanas, hay muchos jugadores que repiten aparición en este mejor once de la jornada. El que más veces ha sido seleccionado es el paraguayo Miguel Almirón, siendo esta la sexta. El único futbolista que se estrena es el peruano Raúl Ruidíaz.

En cuanto a las cifras anotadoras, esta semana ha estado por encima de la media. Once goles y nueve asistencias en el que sobresale el ‘hat-trick’ de Bradley Writgh-Phillips y los dobletes de Raúl Ruidíaz, Miguel Almirón y Gerso Fernandes.

Gerso fue el artífice de la victoria de su equipo

Entre los seleccionado, destaca la participación de Gerso Fernandes. El extremo de Sporting Kansas City fue elegido como el Audi Player Spotlight, después de su gran actuación en la victoria de su equipo ante San Jose Earthquakes. El canadiense fue el jugador que más puntos acumuló tras esta jornada (1.344), después de anotar dos goles y dar otras dos asistencias.

El entrenador de la semana fue Remi Garde. Tras un inicio de temporada muy irregular y en el que se dudo de sus posibilidades, el francés ha conseguido formar un gran grupo y dar los primeros pasos para los PlayOff´s y lo que puede ser una próxima temporada muy emocionante.

Para completar este Once de la Semana, fueron seleccionados para el banquillo; Stefan Frei y Kevin Leerdam (Seattle Sounders FC), Ike Opara (Sporting Kansas City), Leonardo González Pírez (Atlanta United FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Andrés Silva (Montreal Impact), Nemanja Nikolic (Chicago Fire).

Once de la Semana

Tyler Miller. El guardameta no está dando la impresión de haber sido un futbolista que apenas disputó minutos en temporadas anteriores. Ha conseguido hacerse con el puesto de titular y sus actuaciones han salvado puntos para el equipo. En esta semana consiguió mantener a ralla a los delanteros de los ‘Revs’, consiguiendo mantener un punto.

Daniel Lovtiz. El lateral estuvo muy active en la Victoria del Impact ante su rival, siendo un constante quebradero de cabeza para la defensa rival. Apareció en infinidad de ocasiones en el ataque, lo que propició que diese una asistencia de gol para un compañero.

Jonathan Mensah. El central ghanés logró cuajar una gran actuación en el empate de su equipo. Estuvo muy atento para interceptar todos los balones que aparecieron por las inmediaciones de su área. Dominó el juego aéreo, dejando a su rival sin apenas posibilidades.

Julian Gressel. El alemán continúa amoldándose a las necesidades del entrenador y a cada partido que transcurre, muestra un gran profesionalismo. En esta ocasión fue un puña por su banda, apareciendo de manera constante en ataque, incluso llegando a repartir dos asistencias de gol.

Luciano Acosta. A pesar del empate de a equipo, ‘Lucho’ cuajó un magnífico encuentro, poniendo su sueño de calidad con un golazo en los minutos finales. Aprovechó la indiferencia defensiva para encarar al portero y superarle con una magnífica vaselina. También asistió a un compañero en el primer gol, tras recuperar un balón.

Alberth Elis. El extremo hondureño está completando una grandísima temporada, convirtiéndose en uno de los estandartes del Houston Dynamo. En este encuentro supo leer desde el inicio lo que su equipo necesitaba para ganar y a la contra, destrozó la defensa rival. Una asistencia y un centro que permitieron golear como visitante y mantener las esperanzas de PlayOff’s.

Ignacio Piatti. ‘El Maestro’. No hay mas palabras que puedan definir al futbolista argentino. Que su equipo tenga en estos momentos opciones de clasificarse para los PlayOff’s en parte culpa suya. En esta semana asistió en dos Goles para la remontada de su equipo ante el Unión, en un partido frente a un rival directo.

Miguel Almirón. El futbolista paraguayo volvió a retomar el protagonismo ofensivo del equipo. Tras unas semanas ayudando al equipo y a Josef Martínez a lograr un histórico récord anotador en la competición, ‘Miggy’ fue crucial para lograr la victoria ante Colorado. Dos Goles que permiten al equipo tomar ventaja en la carrera en por la Supporter’s Sheila.

Gerso Fernandes. El extremo completó sin lugar a dudas, su mejor actuación en la MLS tras ser el protagonista de la goleada de su equipo. Participó en cuatro de Los cinco goles de los ‘Wizards’ endosaron a los ‘Quakes’. Anotó dos tantos y dio la asistencia en otros dos, haciendo gala de una gran velocidad al contraataque y aprovechando lo espacios que su rival creó en defensa.

Raúl Ruidíaz. El delantero de los Sounders ha cambiado la cara al equipo desde su llegada. Con el peruano sólo conocen la victoria al haber conseguido mantener un récord de nueve de manera consecutiva. En esta semana, el ariete consiguió anotar dos goles que destacaron por una gran capacidad de definición y un oportunismo de nueve nato. Su impacto es similar al de Lodeiro unos años atrás.

Bradley Wright-Phillips. ‘The King of the goal’ consiguió mantener con vida a su equipo en un difícil enfrentamiento ante DC United. Por tres ocasiones empató en encuentro consiguiendo un nuevo ‘hat-trick’. A pesar de no haber tenido demasiada presencia en el ataque, la ocasiones en las que tocó el balón fueron para mandarlo al fondo de la red.