Resumen de la jornada 30 de la Eredivisie

Viernes 6 de abril

Excelsior 2-1 Willem II

Partido bastante disputado entre dos equipos en situaciones diferentes. Los locales, asentados plácidamente en la media tabla, lograron llevarse los tres puntos ante un Willem II que poco a poco ve cómo se le acercan los equipos de la parte baja. A pesar del gol inicial del español Fran Sol (14’), los locales consiguieron darle la vuelta al marcador en la primera mitad, con goles de Bruins (28’ de penalti) y de Elbers al filo del descanso. El Willem II se quedó con uno menos, debido a la expulsión del defensor Darryl Lachman, y el resultado no se volvió a mover.

Foto: sbvexcelsior.nl

Sábado 7 de abril

NAC Breda 1-0 Vitesse

Victoria por la mínima del NAC Breda frente al Vitesse gracias a un tanto del lateral izquierdo español, Angeliño. El gallego logró dar los tres puntos a su equipo en un partido muy igualado y con pocas ocasiones para ambos equipos. Esta victoria le permite seguir manteniendo la distancia con respecto a los equipos que marcan los puestos de descenso. Por su parte, el Vitesse, a pesar de la derrota, sigue en puestos de playoff para la Europa League gracias al pinchazo del Heerenveen.

AZ Alkmaar 2-3 PSV

El equipo de Phillip Cocu saltó al césped del AFAS Stadion con la obligación de llevarse la victoria para seguir firme al frente de la clasificación. Sin embargo, las cosas no pudieron empezar de la peor forma. Tras una primera parte insulsa, el AZ se puso por delante en el marcador por partida doble tras dos buenas jugadas combinativas que acabaron en la red a través de las botas de Weghorst. Cuando todo parecía perdido, el PSV siguió empujando, y trece minutos después, recortó distancias. Tras un saque de falta, el uruguayo Gastón Pereiro anotó el primero. Solo pasaron dos minutos, cuando Hirving Lozano marcó el segundo. La maquinaria de Eindhoven sabía que tenía tiempo para llevarse el partido, y así siguió apretando, hasta que gracias a un penalti a favor en el 79’ transformado por Van Ginkel, dio la vuelta al marcador. 2-3 y una jornada menos para ser campeón. El AZ, con esta derrota, se descuelga un poco de la carrera por la pelea por el segundo puesto (3º con 62 pts).

psv.nl

Roda JC 3-2 PEC Zwolle

Otro de los partidos disputados el sábado por la tarde que nos dejó buen sabor de boca es el Roda JC 3-2 PEC Zwolle. Los locales consiguieron adelantarse por partida doble a los ocho minutos gracias los goles de Avdijaj y Simon Gustafson. Sin embargo, los visitantes reaccionaron y consiguieron recortar distancias en el 25’ por medio del danés Younes Namli. Los minutos y las ocasiones pasaban, pero ninguno de los dos equipos acaba de concretar. Hasta que en el 85’, el holandés Queensy Menig logró el empate. Sin embargo, apenas dos minutos después, Rosheuvel volvía a poner por delante al Roda JC de forma definitiva. Con este resultado, el Roda sigue en la pelea por salir de los puestos de descenso, mientras que el PEC Zwolle, se mantiene en la zona que da acceso a los playoffs para la Europa League (6º con 43 pts), aprovechando también el tropiezo del Vitesse.

Sparta Rotterdam 3-2 VVV Venlo

Tras dos encuentros sin conocer la victoria, por fin el Sparta de Rotterdam lograba los tres puntos ante un rival que está en tierra de nadie. Se adelantaron los locales con un gol de Ahannach. Poco le duró la alegría, porque en el 43’ y en el 52’, el holandés Clint Leemans dio la vuelta al marcador con dos goles. Las urgencias por no hundirse en el descenso provocaron que el Sparta volviera a empujar como al comienzo del partido, empuje que trajo consigo el empate en el 81’ y el gol de la victoria en el 90’, por medio de Robert Muhren. Este resultado deja al conjunto de Rotterdam penúltimo con 24 puntos, y al VVV Venlo duodécimo con 34 puntos.

Foto: sparta-rotterdam.nl

Domingo 8 de abril

Utrecht 3-3 ADO Den Haag

El domingo no pudo comenzar de la mejor manera. Seis goles fueron los que se pudieron presenciar sobre el césped del Stadion Galgenwaard, repartidos entre ambos equipos. Se adelantaron los locales a través de las botas de Van de Streek. No fue hasta el segundo tiempo cuando se vivió el carrusel de goles. En el 54’ cayó el empate, y en el 69’, el defensa Beugelsdijk dio la vuelta al electrónico. Se sucedían las ocasiones, por lo que cayó el empate a dos por medio de Kerk. Llegaron los últimos minutos, y no había nada decidido, cualquiera podía llevarse la victoria, pero un partido tan igualado no podía acabar de otra forma que no fuera en empate. En el 89’, Hooi marcó el 2-3, pero en el 90’, el marroquí Labyad volvía a poner las tablas. 3-3 y reparto de puntos para dos equipos que luchan por un puesto en la Europa League.

Heerenveen 1-1 Groningen

Empate que sabe a muy poco de cara a las aspiraciones de ambos conjuntos. Los locales no aprovecharon el tropiezo de sus rivales más directos (Vitesse y PEC Zwolle) y no pasaron del empate a uno ante un Groningen que no acaba de despegarse de los puntos de descenso. Encuentro muy igualado, con pocas oportunidades de gol para ambas escuadras, por lo que hicieron buenos los goles anotados por Vlap en el 31’ y Van Weert en el 55’. Este resultado deja al Heerenveen 8º con 40 pts, mientras que el Groningen se sitúa decimotercero con 30.

Foto: sc-heerenveen.nl

Twente 1965 1-3 Feyenoord

Victoria contundente de los hombres de Giovanni van Bronckhorst en el De Grolsch Veste ante el colista de la clasificación. Se adelantaron por medio del holandés Jean-Paul Boëtius, pero rápidamente empataron gracias un tanto de Maher. Con 1-1 acabó la primera mitad, pero la sensación de superioridad del Feyenoord era evidente. Se sucedían las ocasiones por parte de los visitantes, por lo que ya bien adentrada la segunda mitad, cayó el 1-2 gracias a un buen gol del atacante Steven Berghis. Apenas pasaron ocho minutos, cuando el killer del equipo, Nicolai Jorgensen, marcó el de la sentencia. 1-3 y nueva victoria de un Feyenoord, que el mal comienzo de temporada le ha perjudicado muchísimo a la hora de pelear por el campeonato. Es 4º con 54 pts, a ocho del 3º, que es el AZ Alkmaar. Por su parte, el Twente 1965 sigue siendo el farolillo rojo con apenas 20 pts en 30 jornadas (a 10 pts de la salvación).

Ajax 1-0 Heracles

Victoria por la mínima del conjunto de Ámsterdam. Partido gris que definió el brasileño David Neres en el 63’ tras un gran centro por banda izquierda del marroquí Hakim Ziyech. A pesar de que el juego y la circulación del balón no era la habitual en los hombres de Erik ten Hag, la presión de jugar de local y de seguir la estela del PSV (que había ganado el día anterior), les obligó a asediar la portería del Heracles durante gran parte de los minutos del partido. Destacó también la figura del veterano portero del Heracles, el belga de 35 años Bram Castro. Sus intervenciones provocaron que el marcador no fuera mayor y por momentos daba esperanzas a los visitantes de poder sacar algo positivo del Amsterdam Arena. 1-0 y tres puntos vitales para el Ajax, que pretende recortar puntos al líder para acabar arrebatándole el título de la Eredivisie. En cuanto al Heracles, se queda undécimo en la tabla con 37 puntos.