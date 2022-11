Países Bajos va con todo

La selección neerlandesa ha dado a conocer su convocatoria con varias sorpresas incluidas. Jugadores como Mark Flekken, portero del Friburgo, que venía siendo regular en el conjunto holandés, se ha visto fuera a última hora. La gran sensación del Leeds, Crysencio Summerville, se perderá el mundial al no ser convocado. El seleccionador, ex del Manchester United y FC Barcelona, ha argumentado su ausencia en la lista con su falta de experiencia en la absoluta. Algo que muchos aficionados que ven la Premier League a diario, no han llegado a entender.

- En Portería

Los tres guardametas que realizarán el viaje a Catar serán: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Sportclub Heerenveen) y Remko Pasveer (Ajax). Sorprende la ausencia del mencionado Flekken y de un clásico en las listas como Jasper Cillesen. Los tres juegan en la Eredivisie y ofrecen perfiles muy distintos. Lo normal sería que Bijlow fuese el titular, debido al bajón en rendimiento del veterano de 39 años Pasveer.

- La Defensa

Quizás el punto fuerte de este equipo, Países Bajos es un fortín atrás. Cuentan en el eje de la zaga con: Virgil Van Dijk (Liverpool), Jurrien Timber (Ajax), Stefan De Vrij (Inter) y Matthijs De Ligt (Bayern de Múnich) . Dos jugadores que pueden cumplir en el lateral y como centrales: Daley Blind (Ajax) y Nathan Aké (Manchester City), y, por último, dos puñales en banda como los son Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) y Tyrell Malacia (Manchester United). Sobre el papel parecen estar en el top 3 de las defensas del torneo.

Virgil Van Dijk capitaneando a la selección

- La Medular

La "Oranje" dispone de una generación de jóvenes con un talento envidiable. Y se puede ver en su mediocampo, Frenkie De Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners y Martes De Roon (Atalanta), Davy Klaasen, Steven Berghuis y Kenneth Taylor (Ajax), suponen un salto de calidad tremendo con respecto a los finalistas en Sudáfrica 2010. El nuevo estilo de juego, Tiki Taka, Cruyffismo o como quieran llamarlo, ha influenciado a todo un país que basa su juego en la combinación asociativa.

- Mediapuntas / Extremos

Cuando resulta difícil definir la posición de un jugador dentro del campo, significa que tienes un talento excepcional. Es por esto que Van Gaal se ha llevado con él a Catar a los siguientes jugadores: Cody Gakpo (PSV) llamado a ser el líder en el ataque, Xavi Simons (PSV) la mayor sorpresa dentro de la convocatoria, su gran temporada avala su capacidad para generar ocasiones manifiestas de gol, Steven Bergwijn (Ajax) potencia y velocidad en los flancos, Noa Lang (Brujas) habilidad y regate por ambas bandas y por último Memphis Depay (FC Barcelona) la gran figura por nombre encargado de crear y transformar. Jugadores con mucha clase y potencia para hacer fluir el juego.

Xavi Simons celebrando un gol con el PSV

- Delanteros Centros

En la punta del ataque el seleccionador contará con tres delantero de área. Rematadores natos, estos son: Vincent Janssen (Royal Antwerp) futbolista que prometía seguir los pasos de Van Persie, Hasselbaink o Van Basten, pero que se equivocó al salir a la premier tan pronto, Wout Weghorst (Besiktas) 1,97 de altura y buen movimiento de pies, remata todo lo que se cuelgue y por último el favorito de muchos aficionados culers, Luuk De Jong (PSV) tratará de hacer valer la proposición de convertir todo lo que entre en el área ajena.

En definitiva, los neerlandeses sienten que el fútbol les debe un Mundial, y están listos para morir en el campo con tal de lograr el objetivo.