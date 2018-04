MLS celebra el Día dela Tierra 2018

Con el Día de la Tierra acercándose, MLS WORKS se está preparando para acoger por segundo año consecutivo la celebración de este día, dentro de la anual Greener Goals Week of Service que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de abril. Durante estos días se realizarán esfuerzos por parte de la competición tanto dentro como fuera del terreno de juego, para así resaltar el compromiso de la Major League Soccer con la sostenibilidad ambiental.

Tanto los miembros del club, como el personal de la MLS, ofrecerá tiempo como voluntariado con organizaciones benéficas locales y otras iniciativas promovidas durante la semana, a través de canales sociales y digitales de la propia competición.

Junto con Greener Goals Week of Service, la MLS ha colaborado con adidas para apoyar a Parley for the Ocean. Durante los partidos de la octava semana de competición, los jugadores de la MLS llevarán equipaciones especiales de adidas, creados con hilos especiales, hechos por Parley Ocean Plastic. Esta colaboración se presentó por primera vez en 2017, cuando cuatro clubes de la MLS, New York City FC, Orlando City SC, Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders FC, se enfundaron estas equitaciones en el Día de la Tierra.

Manuel Vaquero (VAVEL.com)

En esta edición de 2018, los 23 equipos participarán en el evento, jugando todos con estas novedosas camisetas que estarán en dos formatos, sin color (blanco) o en carbón, que diferenciará a los dos equipos en cada partido. Todas estas camisetas estarán disponibles para los aficionados en las webs MLSstore.com y adidas.com, además de en las tiendas físicas en el interior de los estadios.

Además, MLS WORKS compartirá consejos #GreenGoals para educar a la Comunidad del fútbol sobre formas de crear un medio ambiente más limpio, que incluya la reducción de la contaminación a causa del plástico. A partir del 16 de abril, los aficionados serán alentados a aplicar estos consejos y compartir imágenes y vídeos de sus acciones, a través de redes sociales. El ganador del premio recibirá una camiseta MLS x Parley de su elección.