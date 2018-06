Cunningham reforzará el lateral izquierdo del Cardiff City

Google Plus

Tal y como ha comunicado en su página web, el Cardiff City se hace con los servicios de Gregory Richard Cunningham para ser el segundo candidato al puesto de lateral izquierdo, posición en el campo por la que competirá con Joe Bennet, el futbolista que ha sido clave en el ascenso del conjunto galés a la élite del fútbol inglés. Firmando hasta 2021, se baraja una cifra que gira en torno a los tres millones y medio de libras, un montante que, sin embargo, puede acabar llegando hasta los cuatro en función de las diferentes variables que se recogen en el acuerdo. Llegado del Preston North End, Cunningham se convierte en la segunda transacción tras la llegada de Josh Murphy del Norwich City.

Cunningham ha sido indiscutible en el Preston North End

El nuevo jugador de los Bluebirds abandona un equipo al que llegó en 2015 del Bristol. Formado en las categorías inferiores del Manchester City, con el que jugó en la Premier League a las órdenes de Roberto Mancini en 2010, Greg Cunningham llegó a capitanear a un Preston North End que no pudo disfrutar de los servicios del lateral izquierdo la pasada temporada tanto como quisiera a causa de una lesión en la rodilla que le mantuvo apartado de los terrenos de juego cuatro meses. Una vez recuperado, volvió a entrar progresivamente al equipo hasta el punto de alcanzar los veinte encuentros en Championship, una cifra que poco o nada tiene que ver con los 40 del año anterior o con los 43 de la campaña 2015/2016.

Campeón de la League One con el Bristol City, ahora espera poder ser de la partida y entrar en los planes de un Neil Warnock que no ha tardado en darle la bienvenida: “Es justo decir que he sido admirador de Greg durante varios años y que ha sido uno de los mejores defensores izquierdos de su equipo y del país. Estamos encantados de tener su experiencia y su conocimiento y así complementar a Joe Bennet, que lo hizo muy bien la pasada temporada. Greg nos va a dar mucha fuerza en el lateral izquierdo”.