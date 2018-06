Previa Nigeria - Argentina: por el milagro albiceleste

Google Plus

Tercer duelo consecutivo en fase de grupos entre ambas selecciones, las dos anteriores favorecieron a Argentina, sin embargo, el panorama no pinta nada sencillo para el conjunto de Sampaoli, ya que su equipo no ha jugado de buena forma y, además de ganar, tendrán que esperar que Islandia no sume de a tres para clasificarse a la siguiente ronda.

Poder africano

Las Águilas Africanas junto con Senegal han sido los representativos que han puesto en alto al Continente Africano, debido a que Marruecos, Egipto y Túnez han quedado eliminados de toda posibilidad.

En el Mundial pasado de Brasil 2014, Nigeria logró conseguir su pase a octavos de final, aunque fueron eliminados rápidamente por Francia. De las cinco Copas del Mundo que han clasificado, el equipo nigeriano ha logrado avanzar en tres ocasiones a los octavos, por lo que si llegase a conseguir el boleto, estaría emulando lo obtenido en clasificaciones consecutivas en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

El silbante para el partido será el turco Cüneyt Çakir.

Nigeria comenzó su andar en el Mundial con un descalabro ante Croacia, en el cual mostraron poca imaginación para conseguir por lo menos algún gol. Mientras que en el segundo partido, dieron una de las sorpresas del grupo D al derrotar a Islandia dos por cero mediante una magnífica actuación de Ahmed Musa.

A las Águilas Africanas les basta con la victoria para asegurar uno de los dos boletos del sector. En caso de empate, necesitarían que Islandia solamente ganara por un gol de diferencia. Por último, la derrota los dejaría fuera del torneo.

El técnico africano Gernot Rohr mencionó que irán por el triunfo para asegurar su clasificación: "Tenemos chances de ganarle, tenemos potencial para hacerlo. Ya les ganamos por dos goles de diferencia en el amistoso en Krasnodar, aunque esa vez no jugó Messi".

La última llamada

Una terrible pesadilla ha tenido Argentina en esta Copa del Mundo, puesto que no han contado ni con la suerte ni con la solidez futbolística para tener un buen certamen. La afición y los medios de comunicación han criticado severamente a su selección, llegando a mencionar que será un fracaso si no consiguiesen avanzar en un grupo que, en papel, pintaba para no tener mayores dificultades.

Durante el primer juego contra Islandia, Argentina a pesar de abrir el marcador con Agüero, se vio alcanzado en el marcador por conducto de Finnbogason. A partir de entonces, la albiceleste nunca descifró abrir el cerrojo europeo, incluyendo una falla de Lionel Messi desde los once pasos.

Contra Croacia en los segundo 45 minutos los errores los terminaron por matar y tras la equivocación de Caballero en el primer tanto, el equipo se cayó anímica y futbolísticamente, cuestión de la cual ya no se pudo recuperar.

Si Argentina consiguiese la victoria, requeriría que Islandia no gane o que lo haga por una cantidad menor de goles que la albiceleste. El empate o derrota dejarían fuera del Mundial Rusia 2018 a Argentina.

En declaraciones previas al juego, Jorge Sampaoli comentó que mandará a los hombres de mayor experiencia para afrontar el último reto: "Estoy seguro que mañana van a ver la mejor versión de la Selección Argentina en este Mundial; Si juegan los históricos, la explicación sería que es lógico que lo afronten jugadores con mayor experiencia. Acá lo importante es que el que juegue mañana va a tener que dejar hasta la última gota de transpiración".

Antecedentes

Ocho partidos han disputado ambas selecciones, inclinándose la balanza a favor de Argentina con cinco triunfos, un empate y dos derrotas. Asimismo, cuatro veces se han visto en Mundiales y en las cuatro oportunidades la albiceleste se ha adjudicado el triunfo (las más recientes en 2010 y 2014).

Jugadores a seguir

Ahmed Musa, delantero: El héroe del último partido de Nigeria, quien logró conseguir las dos anotaciones para obtener el primer triunfo. Musa le marcó un doblete a Argentina en Brasil 2014, por lo que esperará que se repita la historia y así dar el pase a octavos de final a Nigeria.

Foto: Selección Nigeria

Lionel Messi, delantero: Mucho se ha criticado al astro argentino por el fútbol mostrado en 180 minutos, el cual no ha sido el más destacado a comparación de cómo juega en el Barcelona. Messi de nueva cuenta cargará bajo sus hombros toda la ilusión de un pueblo necesitado de triunfos y, en el juego contra Nigeria, podría pasar de villano a figura para clasificar al conjunto sudamericano.

Foto: Getty images

