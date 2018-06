Rénard: "El balón de España salió por un lado y se jugó por otro"

La selección de Marruecos ha cerrado su participación en Rusia con un empate ante España. A pesar de no jugarse nada, los africanos pusieron en serios apuros a los españoles y consiguieron sumar un punto. Al terminar el encuentro, Herve Rénard atendió a los medios de comunicación para dejar sus sensaciones sobre el partido.

La primera pregunta que se le formuló fue sobre el VAR y las tarjetas amarillas. A lo que el técnico respondió con laguna crírica: “En cuanto a las tarjetas amarillas ante España creo que hicimos faltas que merecieron tarjetas, tal vez no todas. Estamos enfadados por una amarilla que no vio Piqué, pero ya no tiene importancia. Sólo haré una pregunta: en el segundo gol de España el balón salió por un lado y se jugó por la otra banda. Si no está autorizado es un error de arbitraje garrafal. Luego no hay fuera de juego pero, ¿se puede jugar el córner del otro lado del que salió? Yo fui a preguntárselo a los árbitros, pero la puerta estaba cerrada y no me contestaron”.

A pesar de ser crítico con los árbitros, el francés dijo que "arbitrar no es fácil". Y alabó el papel de España: "Sufrimos, es una mezcla del Barcelona y del Madrid, España es extraordinaria. Por eso quiero felicitar a todos mis jugadores por este Mundial. Luego en el primer partido nos faltó experiencia, si no puedes ganar hay que empatarlo. Llevábamos 20 años sin venir y hay que pagar el precio de la lección. Pero ante España y Portugal demostramos que podíamos estar a la altura. Podemos salir con la cabeza alta. Deseo suerte en particular a Senegal y Nigeria, los africanos. Estamos con ellos al 100%”.

Rusia era el primer Mundial para el seleccionador, que lo valora así: “Ha sido una experiencia excepcional. Fue mi primer Mundial, vine también para aprender y hemos aprendido muchísimo. Aprendimos lo que es el fútbol de élite. Nos habría gustado luchar para seguir pero no hay que tener remordimientos. Hay que estar orgullosos de los jugadores y de la afición, que hoy volvieron a estar impresionantes aquí tan lejos de Marruecos. Es algo que siempre llevaré grabado”.

Sobre su continuidad al frente del combinado marroquí: “Vamos a disfrutar del presente. Tendremos tiempo de estudiar el futuro. Dejemos que se acabe el Mundial, miraremos los partidos con los ojos como platos”.

Respecto a sus sensaciones personales: “Son cosas que ya sabía, pero vi una confirmación ante Irán: son partidos que si no puedes marcar no debes perderlo en el tiempo añadido. Los dos partidos siguientes fueron extraordinarios. Teníamos equipos expertos enfrente. En África no solemos tener equipos con tanta posesión como España. Son lecciones tácticas muy valiosas, aunque es distinto estar aquí que en la tele. Ver a Iniesta y Alba en el lado izquierdo no pudimos resolverlo bien entre el minuto 20 y el 45. Después del descanso lo resolvimos. Esto para un entrenador es extraordinario”.

La rueda de prensa se cerró hablando de los errores de España y de los cambios de la defensa marroquí. Respecto a lo primero, no quiso dar muchas explicaciones: “Yo no soy el entrenador de España. Solo preparé este partido. Estaba estudiando el rendimiento ante Portugal que concedieron tres goles. Pero nosotros no tenemos a Cristiano. Están corriendo riesgos, les gusta pasar el balón de derecha a izquierda, tienen extremos que suben mucho, así que si se puede jugar a la contra hay que intentarlo. Es lo que intentamos hacer lo mejor posible. Tuvimos una gran oportunidad en la primera mitad cuando Boutaib falló un mano a mano y el tiro de Amrabat podría haber sido uno de los mejores goles del Mundial”.

“En el primer partido necesitaba a alguien que pudiera relanzar el juego porque íbamos a tener más el balón. En el segundo partido convenía Da Costa y Benatia. Y en este partido Benatia tenía que infiltrarse para poder jugar y no servía de nada correr ese riesgo, jugarse una lesión de tres meses”, añadió sobre lo segundo.