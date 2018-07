En los penaltis y de milagro

Croacia consiguió el pase a cuartos de final. Pese a que el rival no era uno de los más fuertes del Mundial, la hazaña sigue siendo grande y toda hazaña no se logra sin sufrimiento. La selección de Modric y Rakitic no realizó un buen encuentro pero terminó consiguiendo su objetivo, aunque ninguna de las grandes figuras croatas fue el héroe de la tarde, sino que Subasic terminó salvando el día en la tanda de penaltis. El partido empezó con mucha intensidad y en los primeros cinco minutos hubo dos goles, uno para cada selección. Los daneses aprovecharon un rebote y la confusión en el área croata tras un saque de banda largo y se adelantaron en el marcador. Los balcánicos se repusieron y Mandzukic logró el tanto del empate a los dos minutos de recibir el gol danés.

Desde entonces el encuentro resultó bastante soporífero y apenas hubo ocasiones en el mismo. Ninguna de las dos selecciones parecía querer arriesgarse a ir al ataque y descuidar su defensa. Esto era algo que se podía esperar de Dinamarca, una selección con pocos jugadores grandes, pero desde luego no es lo habitual en Croacia, una selección que venía cuajando un buen Mundial y con grandes estrellas.

Los croatas no pudieron o no supieron adueñarse del enfrentamiento y solo en los últimos compases del mismo consiguieron acerarse a la portería defendida por Schmeichel pero no lograron desempatar la contienda. Al final se llegó a la prórroga y Croacia gozó de algunas ocasiones cuando Luka Modric aparecía en la creación de juego de los croatas, que pese a la poca duración de la prórroga, tuvieron tiempo para sufrir a raíz de la entrada de Pione Sisto. El jugador del Celta aportó mucha electricidad al ataque danés pero no logró adelantar a su equipo.

Modric terminó siendo protagonista para la selección de los Balcanes. Los croatas cazaron una contra con un pase excepcional filtrado por Modric y Rebic fue derribado por Jorgensen después de haber regateado a Schmeichel. El capitán croata dio un paso al frente para lanzar el penalti pero ni así consiguieron los croatas batir al portero del Leicester. Croacia quedó noqueada tras el fallo de su estrella y toda esperanza parecía perdida tras la gran intervención de Kasper Schmeichel y con los penaltis a la vuelta de la esquina.

Fueron los lanzamientos desde los once metros los que determinaron el rival de Rusia en los cuartos de final. Schmeichel y Subasic hicieron gala de un tremendo acierto para detener estos lanzamientos pero finalmente fue el cancerbero croata el que pudo celebrar el pase. Croacia ha conseguido llegar a los cuartos de final aunque haya conseguido el pase en los penaltis, sin hacer un buen partido y de milagro. La selección balcánica llega como favorita para el choque ante Rusia, que tendrá lugar el sábado a las 20:00 en el Fisht Stadium de la ciudad de Sochi.