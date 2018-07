Hugo Lloris: "Este partido es una gran oportunidad para hacer historia"

Google Plus

La selección francesa se prepara de manera intensa previo al juego de la semifinal de la Copa del Mundo de Rusia 2018 en el cual enfrentaran a los belgas, dirigidos por el español Roberto Martínez con ganas de hacer historia y volver a jugar una Final de Copa del Mundo 12 años después de aquella derrota en Berlín.

El capitán de la selección de Francia, Hugo Lloris habló en conferencia de prensa sobre la potencia que tiene el rival, en este caso el conjunto belga, partido de alto voltaje con gran intensidad el cual indicó como: “Tenemos una grandísima oportunidad de para a la historia”.

El jugador de los Spurs de la Premier League, se refirió también al partido: “Este juego es una gran oportunidad para pasar a la historia, Tenemos un gran equipo. Una plantilla con una combinación perfecta de juventud y experiencia”, relató el meta galo.

Lloris recalcó que Francia necesitará de un partido prácticamente perfecto para poder sacar adelante el intenso duelo frente a la selección de Bélgica. “Vamos a necesitar al mejor equipo de Francia, Bélgica es un equipo que exige, más esfuerzo requiere al rival por su capacidad para atacar y defender”, habló Hugo.

El arquero y capitán de la selección francesa se mostró optimista previo al encuentro que se jugará en San Petersburgo. “Los jugadores de Bélgica son rápidos y eficaces, Vamos a necesitar toda la concentración posible”, indicó.

“Nuestro equipo es fuerte. Hemos respondido a cada situación. No conocemos nuestros límites y eso nos hace poderosos”, dijo el capitán del conjunto francés, quién a su vez reconoce que el duelo frente a Bélgica es realmente especial por una serie de motivos importantes. “Vamos a enfrentarnos dos países fronterizos vecino. Y además me encontraré con jugadores que conozco de la Premier League. Nos conocemos bien todos. Algunos son compañeros en el Tottenham. Vertoghen, Dembele, Alderweireld. Me llevo bien con ellos”, culminó el meta galo.