Emery: “La opinión de Wenger es importante para mí, pero lo mejor es mi relación directa con los jugadores”

Ni siquiera se ha dado por cerrado el curso 2017/2018 y la siguiente temporada ya ha echado a rodar para la mayoría de los equipos del Viejo Continente. Más aún para los que están inmersos en la Premier League, pues la competición inglesa adelanta como viene siendo habitual su inicio, y con ello recorta el tiempo de preparación propio de los meses de julio y agosto. Con ello se empiezan a dar las primeras incógnitas en cada equipo, los nuevos entrenadores ya ejercen como tal ante sus plantillas y las ideas consolidadas de los que permanecen se siguen reforzando. Un caso especial es el que vive el Arsenal, que cambia de cara en el banquillo por primera vez en 22 años y pone al frente a un Unai Emery que ya ha comenzado a implantar su sello en el conjunto Gunner. Son varias las diferencias que hay entre el de Hondarribia y el francés, por lo que el interés que genera el equipo del Emirates Stadium este año es grande.

Parte de esas dudas se han empezado a disipar tras la primera comparecencia de prensa del ex del Paris Saint Germain tras el entrenamiento en London Colney y previo al primer encuentro de pretemporada ante el Boreham Wood. Utilizando este periodo para “conocer el club, a los jugadores y a todas las personas que trabajan” en el entorno Gunner, Emery, además, quiere entrenar los aspectos “tácticos, técnicos y físicos” de cara al primer encuentro preparatorio. El vasco ya ha indicado que llegarán a ese partido “al cincuenta por ciento”, pero espera poder utilizar el test para probar a los más jóvenes: “Los jugadores principales para el sábado son los jóvenes y los que han estado trabajando con nosotros. Luego están los que han terminado el Mundial, que llegarán durante las próximas semanas y entrarán al equipo con los jugadores que ya están aquí”.

"Lo importante es ser y crear un equipo competitivo"

De su nueva plantilla destaca “el trabajo duro y la ambición”, además de subrayar la calidad de sus pupilos: “La calidad es muy alta y creo que juntos trabajaremos muy bien con esa calidad y los detalles tácticos. Irán con mis ideas y trabajarán con mis ideas todos los días, eso les ayudará a hacer cosas en el campo”. Precisamente, sobre sus ideas ha proseguido la comparecencia de prensa, pues sigue manteniendo la idea de ser “competitivo en cada partido”. “Mi primera idea es la de mejorar cada día a nuestros jugadores y trabajar con ellos para transmitir mis ideas. El sistema no es lo más importante para mí, lo importante es ser y crear un equipo competitivo”, añadió un entrenador que reconoce no haber establecido conversación con Arsène Wenger: “Todavía no he hablado. Normalmente nos reunimos todos los años en Nyon con los entrenadores y tenemos una conversación juntos. Estoy seguro de que nos reuniremos en la próxima semana o en el próximo mes”.

Convencido, por otra parte, de que los consejos del extécnico serán útiles para su nueva etapa, sin embargo, Emery prefiere hacer su propia valoración de su actual plantilla: “Cada entrenador necesita conocer a sus jugadores. No todos los entrenadores tienen la misma relación con un jugador y yo tengo mi personalidad. Quiero saber con mi propia opinión y con mis conversaciones con un jugador. La opinión de Wenger es importante para mí, pero lo mejor es mi relación directa con los jugadores”. Quizás esa ayuda del francés le pueda venir bien a la hora de nombrar a un nuevo capitán, pues tras la marcha de Per Mertesacker, es Koscielny el primero de una lista que Unai Emery extiende hasta los cinco jugadores: “Ya hemos hablado de eso pero mi idea es conocer a cada jugador y conocer su personalidad. Mi idea es tener cinco capitanes, pero por el momento no sé los nombres”.

Ambigüedad y emplazamiento son los términos con los que se podría catalogar su contestación sobre el tema de los porteros. Lo cierto es que Emery cuenta con Petr Cech, David Ospina, el recién llegado Bernd Leno y los que han venido siendo terceros porteros Emiliano Martínez y Matt Macey. Consciente de que hay “muchos porteros”, el técnico Gunner apuesta por el trabajo de cada uno: “Queremos trabajar en el futuro con tres porteros en el primer equipo. Ahora quiero verlos, quiero trabajar todos los días con ellos y luego decidiré”.

"[Ramsey] Está trabajando con mucha calidad y con la habilidad que yo quiero"

Otro que tiene que decidir es Aaron Ramsey, un futbolista importante en el Arsenal pero que aún no ha extendido su contrato. “Feliz” con el jugador, Emery reconoce que es un ejemplo durante el entrenamiento: “Para mí, todos los días, en cada sesión, tiene la ambición que quiero. Está trabajando con mucha calidad y con la habilidad que yo quiero. Quiero trabajar con él”. En cuanto al hecho de que no plasme su firma sobre un nuevo contrato, el vasco deriva la pregunta “al club y al jugador”.

Finalmente, el otro tema que generaba interés tras los recientes movimientos es el que tiene que ver con las entradas y salidas. Dejando claro que nunca cierra la puerta mientras el mercado esté abierto, Emery deja entrever que poco o nada se moverá ya el club Gunner: “Hemos conseguido los jugadores que necesitábamos y solo si un jugador es una gran oportunidad para nosotros lo firmaremos. Normalmente estamos pensando qué hacer con los jugadores jóvenes, si se quedan o si salen cedidos. También estamos pensando en los que llevan aquí más tiempo. Por el momento, creo que el equipo está completo”. Así pues, la primera comparecencia de prensa del nuevo entrenador del Arsenal ha dejado jugosos titulares que dan una primera idea de lo que se puede encontrar en el Emirates Stadium la próxima campaña.