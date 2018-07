Jannik Vestergaard, nuevo jugador del Southampton

El internacional danés Jannik Vestergaard firma con los saints hasta 2022 y se convierte así en el cuarto refuerzo de los rojiblancos en lo que va de verano. Llega desde el Borussia Monchengladbach y, más recientemente, viene de disputar el Mundial con su selección, que quedó apeada por penaltis en los octavos de frente a Croacia.

Vestergaard ha marcado 14 goles en 185 partidos

Este central de dos metros de altura comenzó su andadura en el mundo del fútbol como jugador juvenil del Brondby, aunque rápidamente se trasladó a Alemania, donde ha jugado siempre como profesional. En el país germano ha defendido la camiseta del Hoffenheim, Werder Bremen y Borussia Monchengladbach. En total, ha disputado 185 partidos y ha anotado 14 goles durante su estancia en la Bundesliga, donde además ha tenido participación en las dos competiciones europeas.

“Hemos tenido que luchar contra muchos competidores para poder traer a Jannik aquí, y estamos muy agradecidos de que haya elegido Southampton como el lugar idóneo para dar el siguiente paso en su carrera”, señaló Mark Hughes, técnico de los saints. “Una de nuestras intenciones este verano era fortalecer la presencia aérea, y Jannik nos puede ayudar no solo en defensa, sino también en el área contraria. Es un gran fichaje y trae consigo una extensa experiencia para su edad”, afirmó.

“Me siento muy bien, la operación llevaba en marcha varios días y estoy muy contento de que se haya hecho realidad”, confesó Vestergaard en sus primeras palabras como futbolista rojiblanco. “Sabía del interés antes del Mundial y el club me ha seguido durante un tiempo y me ha hecho mucho análisis, algo que es una buena señal para mí, ya que conocen mis virtudes y mis defectos. El nivel al que el club me quería fue importante en mi decisión. Han hecho muchas búsquedas y visto un montón de partidos en directo y grabados. Siento que estoy en un gran sitio para desarrollarme. Después de ver la ciudad, solo he coincidido con gente agradable y con una sonrisa en la cara. Me siento muy bienvenido”, apuntó.

Ahora, el futbolista danés viajará durante la próxima semana a Staplewood para unirse a sus nuevos compañeros y dar el pistoletazo de salida a su pretemporada.