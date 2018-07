Previa Bélgica - Inglaterra: Kane y Lukaku por el título de goleo

Google Plus

Cada cuatro años entra en discusión si en la Copa del Mundo es necesario jugarse un partido para definir al tercer lugar de la competencia. Ahora el turno de este caprichoso partido fue para Bélgica e Inglaterra que no se quieren ir de Rusia con las manos vacías y ahora buscarán no solo obtener la presea de bronce; sino ayudar a obtener a sus goleadores el puesto de máximo goleador.

Por una histórica participación

Quedaron los fantasmas de Bélgica un poco en paz tras superar esa fase de cuartos de final, pero tuvieron que frenar su sueño en las semifinales. Ahora el hambre de tener la mejor participación en su historia debe ser la motivación para que los jugadores que tengan la opción de jugar ante los ingleses, den lo mejor de sí y se coloquen en el podium de Rusia 2018.

La eliminación de los Diablos Rojos los dejó con una tremenda bronca, dado cómo se dio el partido disputado en San Petersburgo. Declararon que Francia no se comportó como un equipo de elite y se dedicó a dar patadas y buscar cortar el partido para no dejar jugar a Bélgica. Samuel Umtiti definió el juego con un cabezazo que fue suficiente para la victoria de Francia (1-0) y los dirigidos por Roberto Martínez no pudieran reaccionar con goles.

Los jóvenes quieren seguir arriba

Es muy diferente la situación que se vive en Inglaterra, ya que las expectativas que se tenían para este equipo fueron superadas y por mucho. El proyecto que encabeza Southgate da muestras que tiene un futuro inmenso y es el momento para que los futbolistas no bajen la cabeza, viendo que su participación es la mejor en más de 40 años.

Todo era maravilla en el primer tiempo de la semifinal en el Luzhniki, Inglaterra había tomado la ventaja con un golazo de Kieran Trippier al ángulo. Pero el ímpetu de los croatas fue mayor y al final consiguieron lo que buscaban, empatando el juego para llevarlo a tiempos extras. Ahí, Manzukic definió la victoria balcánica con gol en el segundo lapso, golpe del que no se pudieron levantar los Tres Leones.

Antecedentes

Ya son varios los partidos en los que belgas e ingleses se han visto las caras en la máxima competición a nivel de selecciones. Pero el partido de este sábado será el que defina quien es el dominador, porque hasta el momento cada uno ha sacado una victoria en tres enfrentamientos y se ha dado un empate en 90 minutos.

Mundial Local Resultado Visitante Instancia Suiza 1954 Inglaterra 4-4 Bélgica Fase de Grupos Italia 1990 Inglaterra 1-0 T.S. Bélgica Octavos de Final Rusia 2018 Inglaterra 0-1 Bélgica Fase de Grupos

El juego más reciente entre ambos no tiene ni 15 días que se llevó a cabo. Este se llevó a cabo en la jornada 3 de la fase de grupos, donde se ponía en juego el lidertao del Grupo G, aunque se disputaba aún algo los dos equipos decidieron rotar a sus jugadores titulares y la expectativa que se creó por este partido no cumplió con las expectativas. Bélgica se llevó el partido por la mínima diferencia gracias a un golazo de Adnan Januzaj en el segundo lapso.

Rueda de prensa previa

Al ser catalogados como equipo visitante, Inglaterra y su técnico, Gareth Southgate fue el primero en hablar en la rueda de prensa sobre el partido de este sábado. "Obviamente los chicos están devastados después del partido en Moscú y han sido días complicados. Pero tenemos jugadores increíbles que poco a poco han superado el trago amargo. Ahora buscaremos la victoria ante Bélgica y regresarles algo a los fanáticos que nos apoyaron en la Copa", fue puntual Southgate en el momento de superación por el que pasa el equipo.

Después fue el turno de Roberto Martínez que tras un gran trabajo con Bélgica, debe mantener el ánimo a tope de sus dirigidos. "En esta Copa del Mundo demostramos que el nivel de Bélgica esta más alto que lo que muchos pensaban. A pesar de jugar este partido por el tercer lugar, disputar siete partidos, tanto para Inglaterra como para nosotros tiene mucho mérito", afirmó el estratega español.

Árbitro central

La decisión de la FIFA para llevar las riendas del juego fue dictada para el iraní Alireza Faghani que con 40 años de edad, se esta consolidando como uno de los jueces centrales más seguros para la Federación. Teniendo ya en su haber la final de los Juegos Olímpicos del año 2016 y una de Mundial de Clubes. En esta edición de Rusia 2018, destacó en el juego de octavos de final en donde jugaron Francia y Argentina.

Jugadores a seguir

Romelu Lukaku, delantero de Bélgica. La pólvora se le ha mojado bastante al atacante de los Diablos Rojos en la fase de definición. Ya que Lukaku no ha podido marcar gol y su trabajo ha sido más de sacrificio. Ahora con menos presión, Romelu buscará tener su mejor participación individual en la Copa del Mundo y aspirar a un triplete para superar en la tabla de goleo a su rival: Harry Kane.

Harry Kane, delantero de Inglaterra. También ha venido a menos la cuota de goleo de Hurrikane, porque solo ha podido marcar un gol en octavos, siendo este el último. La motivación de Kane debe subir, tras esa falla que tuvo en las semifinales y saber que con un gol prácticamente sentenciaría la lucha por el campeonato individual.

Posibles alineaciones