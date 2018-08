Guía VAVEL Premier League 2018/19: Cardiff City, objetivo mantenerse

Tras haber descendido junto al Fulham y el Norwich City en la temporada 2013-14, el Cardiff City regresa a la máxima categoría del fútbol inglés tras cuatro temporadas de lucha en la Championship. Los galeses tras el descenso del Swansea se han convertido en el mejor equipo del país tras diez años a la sombra de sus compatriotas. Neil Warnock ha llevado al Cardiff de nuevo a la Premier League tras una asombrosa segunda vuelta en la cual incluso pusieron en peligro a los líderes, el Wolves.

Este año los galeses no ganaron la Championship (como sí lo hicieron la última vez que ascendieron en la temporada 2012-13) pero sí lograron el subcampeonato y el ascenso directo, logrando su quinto ascenso a la Premier (el cuarto como segundo clasificado en la división de plata). El principal objetivo de los de Warnock será mantenerse en la máxima categoría, cosa que no pudieron lograr hace cinco años tras un mal final de temporada en la que el Sunderland les arrebató la última posición de permanencia tras perder por 4-0 en el Stadium Of Light.

Temporada 17/18

La temporada pasada fue una temporada que los aficionados del Cardiff City nunca olvidarán ya que cosecharon su quinto ascenso a la Premier League siendo subcampeones. Tras tres temporadas en la zona media de la división de plata lograron el tan ansiado ascenso que buscaron nada más descender en la temporada 13/14. Han pasado muchos jugadores y algún que otro entrenador, incluso la equipación pasó de ser roja a azul pero la Premier League volverá a tener a este equipo galés en sus filas. El equipo confió en Warnock para la temporada 2017/18 tras una floja campaña la temporada anterior y los directivos del conjunto galés no se arrepintieron de su decisión.

Warnock llevó al equipo a la Premier League. Foto: Cardiff City.

Los de Neil Warnock fueron de menos a más a medida que avanzó la temporada y tras una gran racha de ocho victorias consecutivas entre febrero y marzo lograron asaltar los puestos de ascenso directo, sacando de ellos a un Derby que iba cuesta abajo. El Cardiff City comenzó con cuatro victorias consecutivas la Championship, incluso derrotó al mismo Wolves en su domicilio pero a partir de ahí al equipo le comenzó a costar mantener el ritmo. El primer pinchazo fue en Craven Cottage ante el Fulham y a este le siguieron dos, una derrota ante el Preston y un empate ante el Sheffield Wednesday.

El equipo tuvo problemas para ganar partidos en el mes de octubre pero tras el parón de selecciones en el segundo fin de semana de noviembre el equipo comenzó a mostrar de nuevo su mejor nivel. Encadenaron cuatro victorias consecutivas tras el parón en el mes de noviembre y en un mes lograron 16 de 18 puntos. Sin embargo, iban a despedir el año de la peor manera posible, con cuatro derrotas de forma consecutiva y hasta el 13 de enero no volvieron a puntuar cuando derrotaron al Sunderland en su feudo por 4-0.

El mes de febrero y marzo iba a ser clave para los de Warnock, ahí sumaron ocho victorias de forma consecutiva y se metieron en puestos de ascenso directo. El equipo estuvo más de tres meses invicto (desde el uno de enero hasta el seis de abril) hasta que finalmente llegó su derrota en su feudo ante el Wolves en un partido donde fallaron dos penaltis. En esos tres meses de invicto lograron 33 de 39 puntos y se quedaron muy cerca del ascenso, aventajando en seis puntos al Fulham, que se encontraba tercero en ese momento.

Las ocho victorias consecutivas entre febrero y marzo fueron claves. Foto: Cardiff City.

Los de Warnock sumaron tres victorias más y llegaron al último día de la Championship dependiendo de ellos mismos para ascender directamente. El conjunto galés tenía que ganar el partido o que no lo hiciese el Fulham y tras una derrota de los londinenses ante el Birmingham que se jugaba la vida lograron el ascenso. A pesar de empatar a cero ante el Reading el objetivo se cumplió y todos los aficionados del Cardiff City Stadium comenzaron a dar saltos de alegría y a celebrar su quinto ascenso.

Sin duda el equipo trabajó mucho en la defensa durante la segunda vuelta y eso fue la clave del éxito para lograr el ascenso. El trabajo de Sol Bamba y de Sean Morison en el centro de la zaga fue brutal y ambos fueron incluidos en el once ideal de la Championship a final de temporada. Los dos centrales fueron la pieza clave la pasada temporada y el técnico ha vuelto a confiar en ellos para tratar de mantenerse este año en la Premier League.

Bamba y Morison serán claves otra vez en el centro de la zaga. Foto: Cardiff City.

Altas y bajas

Los galeses han realizado cuatro incorporaciones hasta el momento, los cuatro jugadores adquiridos han sido de equipos de la Championship. Por ahora no se han hecho con los servicios de ningún jugador con mucha experiencia en la Premier League como si lo ha hecho el Wolves (con el fichaje de Afobe procedente del Bournemouth). La incorporación más cara y la única que ha obligado al equipo a pagar ha sido la del atacante inglés Josh Murphy, la directiva del Cardiff City ha pagado un total de once millones de euros al Nowich City por él.

El equipo galés también ha fichado a tres jugadores que han quedado libres de su contrato con su antiguo equipo: Smithies (procedente del Queens Park Rangers), Reid (procedente del Bristol City) y Cunningham (procedente del Preston). Aun así, las mejores noticias para el equipo han llegado en forma de renovaciones, tras el ascenso jugadores como Hoilett, Gunnarsson y Bennett han firmado un nuevo contrato y seguirán vistiendo la elástica del conjunto galés por unas temporadas más.

Gunnarson, pieza clave en la medular renovó. Foto: Cardiff City.

El equipo también ha recuperado a seis jugadores que estuvieron cedidos la temporada pasada en clubes de zona baja de la Championship, en la League One y en la League Two. Aun así, el Cardiff también ha perdido a jugadores que estaban cedidos en su equipo, caso de Grujic (que regresó al Liverpool) y de Wildschut (que regresa al Norwich). Además, Wilson y Kennedy, que año pasado no contaron con muchos minutos, han decidido no renovar y han quedado libres, Wilson se marchó al Bradford City y Kennedy al St.Johnstone. Por ahora, tanto Neil Warnock como la directiva del club confían en los jugadores que les dieron el ascenso la temporada pasada para tratar de mantenerse esta temporada en la máxima categoría de Inglaterra.