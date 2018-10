Hodgson: "Ha sido un buen mercado de fichajes para nosotros"

El mercado de fichajes ha finalizado en Inglaterra antes del comienzo de la Premier League y los equipos ya tienen confeccionadas sus plantillas para afrontar la nueva temporada.

El Crystal Palace ha sabido moverse bien en el mercado fichando a jugadores interesantes como Jordan Ayew, Max Meyer, Vicente Güaita y Kouyaté. La primera prueba para esta nueva plantilla será este sábado a las 16:00 en Craven Cottage, contra el Fulham, recién ascendido

Sobre los refuerzos que ha incorporado su equipo, Roy Hodgson ha comentado que ha sido "un éxito" este mercado de fichajes. "Nos propusimos reemplazar a los jugadores que habíamos perdido con otros de un perfil similar y todos en el club han trabajado duro para poder lograrlo. Quiero felicitar al presidente, a Moody, a Freedman y a todos los que trabajan con ellos. Han trabajado muy duro para traer a los jugadores que necesitábamos y creo que ha sido un éxito", afirmó el entrenador inglés.

"No siempre se trata de traer, sino de conservar lo que se tiene" "Creo que tenemos suficientes jugadores. Hemos conseguido mantener a jugadores que nos dieron buen rendimiento el año pasado y nos ayudaron a conseguir el objetivo, hemos recuperado de las cesiones a Williams y Kaikai y Dann está progresando bien. Tenemos una plantilla amplia", comentó Roy Hodgson.

La llegada de Max Meyer es la que más ha entusiasmado a la afición del Crystal Palace. Del jugador alemán, Roy Hodgson ha declarado que aunque lleve varios meses fuera de los terrenos de juego, "su condición física es increíble". Pese a esto, el técnico del Crystal Palace no quiere precipitarse y no quiere dar una fecha de cuando estará completamente en forma. "Depende también de cómo vayan los partidos, pero no hay ansiedad ni necesidad de que juega antes de que esté preparado", concluyó el técnico del Crystal Palace.