Previa Leicester - Wolves: Un reencuentro para evitar dudas

Leicester y Wolverhampton juegan uno de entre los muchos enfrentamientos existentes en la región de las Midlands. En este caso, enfrenta a uno del este de la zona contra otro de la parte oeste. Son dos proyectos que han vivido realidades semejantes pero en contextos totalmente diferentes. En la temporada 2013/14 los foxes lograron ascender a la Premier League tras más de una década en la Championship. Mientras, en la otra parte de las Midlands, los Wolves ascendían a la segunda categoría del fútbol inglés tras un breve paso por la League One. Para localizar un partido entre ambos conjuntos en clave Premier League habría que remontarse hasta 2004, en un encuentro que terminó sin goles.

Desde entonces, el Leicester ha podido lograr aquella hazaña hace dos años, pero su gran triunfo reside en haber podido mantener la categoría en una Premier donde sus protagonistas secundarios van igualando sus fuerzas mientras los gigantes se pelean entre ellos. En este equilibrio debe fijarse el Wolverhampton, que ya conocen la dificultad y las consecuencias que suponen un descenso y por consiguiente retornar a la élite profesional. Ahora el Leicester ve como su teóricos ‘vecinos’ pueden volver a disputar un partido contra ellos, lo cual es una noticia positiva y más viendo las notables sensaciones que dejaron ambos equipos en la primera jornada de la competición.

El King Power como un fortín de puntos

El Leicester se estrena en casa con los suyos y es el mejor aliciente posible para poder estrenar el casillero de victorias este curso. Además, buscarán ofrecer garantías de las buenas sensaciones que dejaron en Old Trafford el pasado fin de semana. Los de Claud Puel dominaron en ciertas fases de aquel partido pero tan solo pudieron verse beneficiados con un gol en los últimos instantes que solo les valió para recortar distancias. La mejor noticia del equipo fue el rendimiento de Maddison, quien lideró cada ataque de los foxes durante la primera mitad. Registró un 78% por ciento de pases acertados jugando en posiciones avanzadas, moviéndose entre líneas y a los costados ofreciéndose para darle la mejor solución al compañero. De hecho, su equipo notó su ausencia cuando Puel decidió sustituirlo faltando media hora de juego y solo un gol por debajo en el marcador. El joven inglés parece no haber padecido la presión de debutar en la Premier League y pretende continuar dejando actuaciones de nivel. Con respecto al equipo titular de la pasada jornada, el único aspecto novedoso que se intuye es la entrada de Vardy en el once.

El King Power Stadium ha sido uno de los principales argumentos de la estabilidad del Leicester durante estos años en la Premier League. Este escenario se ha convertido durante esta travesía en el cobijo perfecto para sumar puntos en momentos de incertidumbre, y ahora buscan estrenarlo este año con la primera victoria de la temporada ante un recién ascendido. Equipos con este cartel se le dieron bastante bien al Leicester el curso anterior, contra quienes sumó cuatro triunfos de seis partidos posibles.

Traducir personalidad en victorias

Los Wolves han regresado a ritmo de goles y demostrando que derrotarles no va a ser tarea fácil este curso. Hasta en dos ocasiones lograron empatar los dos tantos de Richarlison en el primer partido ante el Everton. Si bien es cierto que estuvieron con un jugador más desde el minuto 40’ por la expulsión de Jagielka, los de Nuno Espíritu Santo mostraron personalidad sobre el campo y pudieron empatar en su estreno. Para este encuentro seguirán sin poder contar con Adama Traoré, una de las incorporaciones durante el presente mercado estival.

Rubén Neves durante el partido ante el Everton | Foto: Wolverhampton

Si en el Leicester ha habido un nombre propio a destacar, en el Wolverhampton ocurre algo similar. El mediocentro portugués Rubén Neves se erigió como el mejor de los suyos, anotando el primer gol del equipo del curso y ofreciendo una asistencia a Raúl Jiménez para poder igualar el choque. Los Wolves pretenden comenzar su vuelta a la Premier dejando señales de que no van a ser un rival sencillo y convertir el carácter que mostraron en su campo en una victoria que les de confianza. Teniendo en cuenta que en la siguiente jornada reciben al Manchester City, se antoja decisivo puntuar para los de Nuno si no quieren afrontar con dudas el inicio de la competición.

Ambos conjuntos no se enfrentan en Premier League desde 2004

Enfrentamientos recientes:

La última vez se enfrentaron fue en 2013 en un encuentro de la Champioship. Se saldó con una victoria (2-1) del Leicester. En clave Premier League, el último partido fue en 2004 en un choque terminó sin goles.

Declaraciones previas:

Claude Puel, en la rueda de prensa previa al encuentro, ha querido hacer referencia al partido de Old Trafford, señalando que “estaba feliz porque la intensidad y la mentalidad que mostraron ante un rival como el Manchester United les hizo merecedores de salir con otro resultado”. Con respecto a los Wolves, intuye que “será un partido complicado contra un equipo llega con confianza. No obstante, cree que “son conscientes de sus cualidades y la mentalidad que atesoran”. También ha dejado entrever que en esta ocasión Vardy si saldrá de la partida. “Vardy ha entrenado muy bien esta semana con sus compañeros y está disponible. Tiene una buena oportunidad de empezar el partido”.

Árbitro del partido:

Mike Dean. El colegiado inglés lleva arbitrando desde el año 2000 y desde entonces ha dirigido numerosos encuentros de Premier League, FA Cup e incluso de la Community Shield. Sin ir más lejos, su último partido fue el Fulham - Crystal Palace del pasado fin de semana.

Alineaciones probables: