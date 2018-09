Juan Bernat cambia Munich por París

Juan Bernat (Valencia, 01/03/1993), de 25 años, se ha convertido en nuevo jugador del PSG, más concretamente en su nuevo lateral izquierdo. Ha firmado un contrato de tres temporadas y lucirá, en un principio, el dorsal 14.

Trayectoria

Juan Bernat salió de la cantera del Valencia

Tras comenzar su carrera en el Valencia, en la temporada 2011/2012 hizo un gran papel en el filial valencianista disputando 24 partidos y marcando 6 goles, cifras que le valieron para llegar a jugar 14 partidos, en la misma temporada con el primer equipo, llegando a marcar otros dos goles. En la 2012/2013 ya ocupó ficha del primer equipo, llegando a participar en 15 partidos y anotando un gol; pero, sin duda alguna, la temporada en la que deslumbró y le valió para ser fichado por el Bayern de München, fue la 2013/2014, donde disputó la friolera de 51 partidos entre Liga, Copa, amistosos y Europa League.

Sus primeros partidos con el Bayern fueron en la misma 2013/2014, en la Copa Telekom alemana, donde disputó dos partidos.

A lo largo de sus seis temporadas en el Bayern, incluyendo los partidos preparatorios de la temporada 218/2019, ha jugado un total de 136 partidos, anotando 8 goles y dando nueve asistencias.

Datos curiosos

Ha disputado siete encuentros con la Selección Española.

Durante toda su trayectoria futbolística, el joven lateral valenciano nunca ha visto una tarjeta roja en 265 partidos y, para ser lateral, una posición defensiva, ha marcado la gran cantidad de 21 goles y ha dado 14 asistencias.

Ha jugado en una gran cantidad de categorías de la Selección Española, empezando en la Sub' 17, pasando por la Sub' 19, Sub' 20 y Sub' 21, y llegando a la Selección absoluta, donde ha disputado un total de 7 encuentros en los que ha logrado marcar 1 gol. Deberá salirse en el PSG si quiere entrar en alguna lista de Luis Enrique. nuevo seleccionador nacional.