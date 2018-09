Emery, sobre Welbeck: “Cada vez está más cerca de ser titular”

Otra victoria más y ya van seis de manera consecutiva. El Arsenal accede a los octavos de final de la Copa de la Liga y lo hace tras imponerse por 3-1 a un Brentford que recortó distancias con un magistral lanzamiento de falta cuando perdían 2-0 después del doblete de Danny Welbeck. Lacazette, ya en el tiempo de descuento, amplió el marcador. En líneas generales, Unai Emery puede estar contento de un equipo alternativo que demostró poder ocupar posiciones en el once titular. La presión, el gusto por el balón y, por qué no decirlo, los problemas para sacar el balón jugado, también se vieron en este once de suplentes. Tras el encuentro, el técnico de Hondarribia se mostró “feliz” por el triunfo.

Destacando que fue “un buen partido”, por fin se mostró satisfecho con los noventa minutos de su equipo: “Han sido noventa minutos para seguir trabajando en nuestra táctica y en nuestras opciones individuales. Han servido para dar confianza a jugadores que han jugado noventa minutos. El resultado es importante para nosotros y todo lo que ha sucedido es bueno para seguir mejorando y continuar ayudando a los jugadores en su desarrollo”. En cuanto a su rival, acepta que les preocupaba antes del inicio: “Los hemos analizado en Championship y es un gran equipo, con muy buenos jugadores, muy bien organizados y ofensivamente muy buenos. Hemos trabajado pensando que podría haber momentos en los que llevaran el mando del partido. Nos han exigido mucho en nuestro posicionamiento”.

A nivel individual, un nombre destacó por encima de todos, Danny Welbeck. El delantero inglés anotó un doblete y demostró estar cada vez más cerca de su mejor nivel. Feliz por su rendimiento, Emery reconoce que “cada vez está más cerca de ser titular en Premier League”. “Está trabajando con mucho compromiso y cuando juega con actuaciones como las de hoy ayuda al equipo. Eso es lo que queremos”, añadió. Del ariete llama la atención también su contrato, el cual finaliza en junio de 2019. Sobre ello, Emery mantiene la misma postura que en el caso de Aaron Ramsey: “Sé que está en el último año de contrato y está hablando con el club, pero para mí la atención está en el rendimiento que tenga en cada partido y en cada entrenamiento. El resto es algo entre Welbeck y el club”.Tiene que seguir asumiendo esa responsabilidad y tener más confianza con el balón

Por último, el otro nombre destacado ha sido el de Smith-Rowe, el jugador de la cantera gunner que ha demostrado ser uno de los principales valores del equipo londinense. Titular ante el Brentford, dejó acciones de mérito y otras en las que aún debe mejorar. Sobre estas últimas habló Emery: “Ha crecido en la Academia, en la pretemporada y ahora. Tiene que seguir asumiendo esa responsabilidad y tener más confianza con el balón. Debe estar más tranquilo en el área porque ha llegado dos veces en buena posición. Todo forma parte de su proceso y ha hecho un gran partido”. De esta forma, el conjunto del Emirates Stadium se centra ahora en su cuarto partido consecutivo delante de su afición. Toca recibir al sorprendente Watford de Javi Gracia, que ha comenzado la temporada de manera espectacular.