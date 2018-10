Exhibición de Neymar para el paseo del PSG

Llegó a París para disputarle el trono a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tomó la decisión de abandonar la comodidad de Barcelona para apostarlo todo a un Paris Saint-Germain que iba en busca de su sueño máximo: la UEFA Champions League, máximo torneo continental europeo que aún falta en las vitrinas de la escuadra francesa.

Pero la temporada pasada estuvo lejos de ser lo que Neymar imaginó, fallando en concretar el anhelo europeo de la escuadra parisina, además del gran tropezón en el Mundial de Rusia, con Brasil, donde jamás logró ser el emblema que necesitaba su Selección Nacional.

El brasileño comenzó esta nueva temporada con diez partidos disputados y la misma cantidad de goles, contando el gran aporte de este partido ante Estrella Roja, en el que Neymar se convirtió en un hombre fundamental. Sí, contra el rival de menor poder en un grupo donde hay otros rivales importantes como Napoli y Liverpool.

Con un andar de ocho triunfos en ocho jornadas de la Ligue 1, algo que no sorprende tomando en cuenta el poderío que tiene en su liga local, la gran diferencia que existe no solamente desde lo económico, factor fundamental, sino también desde lo deportivo y el equipo que ha logrado construir, con nombres importantes como el propio Neymar, o Edinson Cavani.

Tras la derrota en último minuto frente al Liverpool, el PSG debía recibir en el Parc des Princes al Estrella Roja. Increíblemente, los de Belgrado llegaban con los pergaminos de haber sido campeones continentales, mientras que el PSG aún no ha conseguido quedarse con ese trofeo tan preciado. Sin embargo, las diferencias actuales entre uno y otro quedaron marcadas en un resultado que desvaloriza la competencia.

Sin la billetera de los grandes clubes, Estrella Roja apenas puede aspirar a rescatar algún punto contra equipos tan poderosos como Napoli, Liverpool y PSG. Tras la derrota en el primer partido, los serbios quedaron muy lejos de ser un escollo para los parisinos y cayeron estrepitosamente por un resultado anticipable.

Al haber caído en Anfield Road y siendo miembro del “grupo de la muerte”, el margen de error quedaba muy chico para los de Thomas Tuchel, que salieron a por todas desde el primer segundo del partido. Estrella Roja intentó mostrar un orden que mantuviera el invicto en su valla el mayor tiempo posible, pero al cabo de los primeros 45 minutos ya estaban perdiendo por cuatro goles.

Tuchel propuso un 4-2-3-1, con Neymar cerrándose hacia el centro del campo y Cavani como único delantero, además de la presencia de Kylian Mbappé y Ángel Di María en los extremos del campo. La resistencia del Estrella Roja se quebró a los 20 minutos de comenzado el encuentro, hasta que el brasileño estrella sacó su magia y cambió las incesantes faltas recibidas por el primero de sus dos goles de tiro libre en la noche francesa.

Borjan, guardameta del Estrella Roja, no ocultó su furia ante la definición de Neymar, pero luego no pudo hacer más que sonreír ante la actuación del delantero. Mbappé se vistió de asistidor dos minutos después para que el brasileño volviera a marcar. Edinson Cavani y Ángel Di María decoraron el 4-0 con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

Ya en la segunda mitad, el PSG comenzó a tomarse las cosas con un poco más de calma, pero igualmente le sobraba para continuar teniendo chances de gol, muchas de ellas evitadas por Borjan, quien fue el mejor jugador de su equipo en una noche olvidable para ellos. Sin embargo, Mbappé logró anotarse un tanto en el marcador y completar la jornada goleadora de la ‘MCN’.

Marko Marin le dio un poco de honor al conjunto serbio con un gol en el último cuarto de hora, el primero del Estrella Roja en esta competencia europea desde 1992. Pero Neymar cerró su actuación con otro magnífico tanto de tiro libre, firmando así su triplete, y borró nuevamente las sonrisas de los rostros serbios.

Tuchel decidió reemplazar a Neymar para que el crack recibiera todo el aplauso de la gente, y ambos protagonizaron un divertido encuentro en el banquillo de suplentes, con el brasileño pidiéndole, en broma, que por favor no lo sacara del campo, algo que el propio Neymar aclaró luego en zona mixta: "Le he dicho: 'No me quites, no, no, no'. Pero era en broma, tengo una gran afinidad con él. La gente habla bastante, pero eso fue en el campo, siempre quiero jugar los noventa minutos".

Además, Neymar igualó a Kaká como el segundo brasileño con más goles en la historia de la Champions League (30), quedando solamente a uno de Rivaldo: "Son dos grandes cracks, su importancia en el fútbol mundial fue muy grande. Son dos grandes ídolos brasileños. Somos felices de tenerlos por haber nacido en Brasil. Estoy muy feliz de haber igualado su marca. Son dos jugadores que respeto bastante. Y también estoy muy contento de haber ayudado a mi equipo".