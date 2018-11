Eddi Howe: “No se puede comparar a Emery con Wenger; es una nueva era”

El equipo de Eddie Howe regresa a la Premier League con la intención de mantenerse en la parte alta de la tabla. Enfrente tendrá a un Arsenal que mantiene su racha sin perder, pero que ha bajado el ritmo en las últimas jornadas.

El técnico británico habló de lo que significa este partido para su equipo tras el buen comienzo de temporada que han tenido. Una de las dudas antes del encuentro será la presencia del noruego Joshua King, con problemas de tobillo.

Howe ha comentado que podría estar para medirse a los de Emery tras un mes de parón por lesión: “Ha mejorado y ya entrena con el grupo. Estaremos muy contentos si puede jugar el domingo”. Sin embargo, el entrenador espera una buena actuación de su equipo sea con o sin el delantero.

El último choque, contra el Newcastle, dejó mal sabor de boca en el conjunto de la costa sur además de algunos problemas físicos: “Estamos mucho mejor de lo que estábamos cuando terminó ese partido. Tuvimos muchos jugadores con molestias”. Según el británico, les ha venido bien el parón internacional para recuperar algo de forma: “Hemos podido tratar a los jugadores, los veremos y confirmaremos si pueden jugar”.

Además, ha sido un buen momento para ver algunos de los jugadores brillar fuera del equipo. Eddie Howe ha destacado a Jack Simpson son la selección inglesa sub 21, el primer gol internacional de Ryan Fraser con Escocia y el debut y primer gol de Callum Wilson con Inglaterra.

De la plantilla, el que no estará es el lateral Adam Smith. Durante el encuentro contra el Newcastle, sufrió una lesión en la rodilla de la que no ha podido recuperarse completamente y que le mantendrá tres meses lejos de los terrenos de juego. Pese a ello, no cabe duda de que el Bournemouth acudirá con intención de ganar ante el Arsenal.

El entrenador destacó que su actitud será la correcta: “Creo que, sobre el papel, parece ser un muy buen partido. El Arsenal tiene grandísimos jugadores de ataque y están en buena forma. Será un día duro”. No ha querido dejar a su equipo atrás señalando que será un encuentro interesante porque se podrá ver qué ataque es mejor y “será una gran batalla para nuestra línea defensiva”.

Howe habló también de la presencia de Unai Emery, un recién llegado a la Premier que está logrando resultados muy convincentes: “Se han adaptado muy bien al nuevo entrenador y juegan bien”. Además se ha desmarcado en la comparación entre Wenger y Emery que se le planteó: “No creo que se puedan hacer muchas comparaciones, esta es una nueva era para ellos”.

En cuanto al partido, el técnico Cherrie comentó que no habrá un estudio especial al tratarse de uno de los grandes de la competición, justo el que le precede en la tabla: “Lo hemos afrontado como un partido más, lo vemos, analizamos su estilo, hacemos nuestros planes de juego sobre su forma de jugar”.