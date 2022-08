Guía VAVEL Premier League 22/23: Chelsea, a por el título

Chelsea, recientemente campeón de la Champions League hace dos temporadas, se presenta en una campaña 2022/23 con ansias de alzarse con el título de campeón de la Premier League, la mayor y más exigente competición. Plantilla tienen para ello y los de Tuchel van a hacer todo lo posible para que sea posible. Los fichajes de The Blues ilusionan mucho en Stamford Bridge, aunque esperaban la llegada de varios jugadores que han acabado cambiando de destino en las últimas horas de papeleo.

La reciente salida la pasada campaña de Roman Abramovich de la directiva trajo problemas al conjunto londinense. Esta destitución conllevó problemas económicos al club del sur de Inglaterra. Ahora con Todd Boehly como presidente y una fortuna valorada en 4.500 millones de dólares, el Chelsea buscará dar el gran salto tanto en competiciones domésticas como en Europa.

Resumen de la temporada 2021/22

La temporada 21/22 del Chelsea comenzaba con el encuentro perteneciente a la Supercopa de Europa frente al Villarreal CF, campeón de la Europa League. El conjunto del sur de Inglaterra se llevaba el primero de los dos títulos conseguidos esta temporada tras vencer en la tanda de penaltis, ya que el partido acabó 1-1. El otro título llegó en el mes de febrero tras disputar el Mundial de Clubes y ganar en semifinales al Al-Hilal y en la final al Palmeiras.

Siguiendo en la senda de competiciones no domésticas, en la Champions League The Blues pasaron como segundos de grupos por detrás de la Juventus tras empatar a 3 en San Petersburgo frente al Zenit. La victoria les hubiera colocado como primeros, pero no fue así. En octavos de final vencieron al Lille francés en un resultado global de 4-1. En cuartos de final acabó el sueño blue de hacerse campeón por segundo año consecutivo. El Real Madrid fue el culpable de acabar con este sueño. Un mal partido en Stamford Bridge del Chelsea le hicieron llegar a Madrid con un 1-3 en contra. Pero en la capital española llegaron a estar clasificados hasta el minuto 80, cuando un gol de Rodrygo mandaba el partido a la prórroga y Benzema en el tiempo extra anotó de penalti para eliminar al cuadro londinense.

Equipo titular en la vuelta de cuartos de final frente al Real Madrid / Foto: @ChelseaFC

En competiciones domésticas coperas como la Carabao Cup y la FA Cup, el conjunto blue fue subcampeón en ambas. Ambas finales cayeron frente al Liverpool y en tanda de penaltis. En la Carabao Cup el encuentro acabó 0-0 y la tanda se la llevaron Los Reds por 10-11 y en la FA Cup el choque acabó de nuevo empate a cero y esta vez la tanda duró menos tras un 5-6 en el marcador final favorable al Liverpool.

Por último, en la Premier League han firmado una gran campaña, solo que Manchester City y Liverpool lo han hecho mejor, pero no hay nada que reprochar a los de Tuchel. Con 21 victorias, endosando goleadas como el 7-0 al Norwich o el 0-6 al Southampton, 11 empates, donde más puntos quizás se han dejado y han sido los que no le han permitido alcanzar a Liverpool y City, y 6 derrotas, el Chelsea ha quedado tercero. Un año más se clasifica para la máxima competición europea.

Mercado de fichajes

Las oficinas del Chelsea han estado en constante movimiento este verano. Muchas salidas y varias entradas y jugadores que iban a llegar y finalmente no ha sido así, como es el caso de Jules Koundé, vendido ya al Chelsea y que en las últimas horas de papeleo fue vendido al FC Barcelona.

En cuanto a llegadas a Los Blues, se ha producido la de Sterling y Koulibaly procedentes del Manchester City por 56 millones y del Nápoles por 38 millones respectivamente, además de varios regresos de cesión.

La puerta de salida si ha estado mas alborotada. Han dejado el club londinense jugadores que han acabado su periodo de cesión como Saúl Ñíguez, Jake Clarke-Salter, Driankwater, Charly Musonda, Christensen y Rüdiger con carta de libertad y Romelu Lukaku cedido por un coste de 8 millones.

Hasta que no finalice el mercado no se podrá si hay más llegadas o más salidas, pero ha día de hoy estas son las incorporaciones y las bajas.

Nombre Posición Club de origen Destino Tipo de traspaso Sterling Delantero Manchester City Chelsea Compra Koulibaly Defensa Nápoles Chelsea Compra Rüdiger Defensa Chelsea Real Madrid Libre Christensen Defensa Chelsea Barcelona Libre Drinkwater Centrocampista Chelsea QPR Libre Jake Clake-Salter Defensa Chelsea QPR Libre Musonda Centrocampista Chelsea QPR Libre

Saúl Centrocampista Chelsea Atlético de Madrid Fin de cesión Lukaku Delantero Chelsea Inter Cesión

Análisis de la plantilla

Comenzando por la portería, el Chelsea tiene el puesto cubierto. Mendy y Kepa son los encargados de este puesto. Con la llegada de Tuchel, Kepa ha cogido quizás algo más de protagonismo que en temporadas anteriores, pero todo apunta a que Mendy seguirá siendo el titular. El francés ha mantenido la portería del Chelsea a cero en 14 ocasiones esta temporada.

En la línea defensiva, con las salidas de Rüdiger y Christensen, hacía falta refuerzos, mínimo dos y obligatoria uno. Para ello Los Blues han fichado a Koulibaly, un central de garantía que lleva demostrando un gran nivel en las últimas temporadas. Junto a Thiago Silva, a pesar de su edad, formarán una dupla excelente. Chalobah y otro refuerzo serán suficiente para suplir a ambos cuando sea necesario. Los rumores de la salida de Azpilicueta y Marcos Alonso siguen en el aire, pero de momento permanecen en la plantilla y apuntan a ser los titulares en los laterales.

El centro del campo mantiene la misma base de la campaña pasada. Nombres de gran nivel y calidad como N'Golo Kanté, Kai Havertz, Mason Mount, Jorginho, Ziyech... Una parcela bastante cubierta que no hará falta reforzar.

Y en la parcela atacante, la salida de Romelu Lukaku hace que sea necesario la figura de un delantero centro. Si no llega ningún delantero de gran nivel, Timo Werner será el elegido y puede tener su oportunidad para explotar su potencial.

Análisis del entrenador

Thomas Tuchel, el técnico alemán del Chelsea, es uno de los entrenadores más prometedores de Europa. Capaz de llevar al Chelsea a una final de Champions League hace dos temporadas y ganarle al todopoderoso Manchester City, en una año bastante complicado y afectado por la era post-pandemia. Para esta temporada, con la misma plantilla prácticamente, tendrá que trabajar ciertos puntos y aspectos para lograr entrar en la lucha por la Premier League y llegar lo más lejos posible en la máxima competición europea. De momento solo piensa en el partido del próximo sábado 6 de agosto frente al Everton para dar comienzo a la Premier League 2022/23.