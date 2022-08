Los 'Gunners' inician con el pie derecho en el curso mundialista

Arsenal goleó 6-0 al Sevilla con triplete de Gabriel Jesus en la Copa Emirates el sábado 30 de julio, por su parte Crystal Palace ganó 4-2 a Montpellier en su último amistoso de pretemporada. Ambos llegan altas expectativas para la primera jornada de la Premier League 2022/23.

Martinelli adelanta al Arsenal

Inicio intenso en Selhurst Park, partido de ida y vuelta en dos minutos de juego. Falta contra White. Las ‘Águilas’ tomaron el protagonismo desde el arranque y los ‘Gunners’ no daban tregua. Gabriel Martinelli erró una clarísima ocasión. Se salvó el Crystal Palace en el inicio de la Premier League 2022/23. El conjunto londinense generó mejores sensaciones y tuvo tácticamente contra las cuerdas a las ‘Águilas’.

En cinco minutos de juego, Crystal Palace no encontraban la fórmula para contrarrestar los ataques del Arsenal. Partey perdió el control del balón. Falta contra Saliba, las ‘Águilas’ estaban en serios problemas. Zinchenko por poco anota el primero, la primera media hora del Arsenal fue un auténtico deleite colectivo.

Los ‘Gunners’ equipararon el desarrollo del partido a través de la posesión del balón. Crystal Palace no podía ante la asfixiante intensidad del Arsenal en doce minutos de juego. El arranque de la nueva temporada de la Premier League parcialmente cumplió con las expectativas.

Ayew cometió una falta, Arsenal estaba más cerca del primer tanto y ganaba otro tiro libre. Los ‘Gunners’ seguían al acecho a través de las bandas. Saque de esquina, Gabriel Martinelli abrió la cuenta, 0-1, tremendo mazazo para las ‘Águilas’. Crystal Palace debe arriesgarse un poco más para no sumar una nueva decepción en pleno arranque del curso mundialista.

Falta contra Andersen, Crystal Palace ahora tiene que remontar un arranque complicado en condición de local. En veintisiete minutos de juego, las ‘Águilas’ nunca pudieron generar peligro en el área rival. Arteta parcialmente ganaba la pulseada táctica a Vieira. Saque de esquina para el Crystal Palace e intentó meter intriga a través de las bandas. Zaha fue derribado. Édouard cabeceó y erró el empate, las ‘Águilas’ caminan la borde de la cornisa. Xhaka fue amonestado. Un minuto de adición.

Ramsdale, la figura destacada en la portería

En el complemento, Arsenal volvió más decidido en cuarenta y seis minutos de juego. Gabriel Jesus se perfiló y no encontró la portería. Las ‘Águilas’ intentaron salir jugando limpio desde el fondo y ahora apostaban por el contraataque. Crystal Palace intentó remontar por todos los medios un partido complicado en pleno arranque de la Premier League 2022/23. Ramsdale estuvo impecable con sus reflejos.

Tiro libre para los ‘Gunners’, Odegaard ejecutó el mismo y no encontró ningún receptor. Crystal Palace ahora es un hueso duro de roer. Saque de esquina para Arsenal, el conjunto londinense no encuentra la fórmula para contrarrestar a las ‘Águilas’. Ramsdale evitó el empate, el portero inglés fue clave en cincuenta y dos minutos de juego.

Zaha desbordó y no pudo asociarse, Crystal Palace ahora genera mejores sensaciones y quiere remontar para no irse con las manos vacías en el partido inaugural. Odergaard ejecutó nuevamente un tiro libre, Arsenal no se guarda nada y quiere liquidar el partido. El balón apenas salió desviado.

En sesenta minutos de juego, la tónica no cambió, Arsenal ganaba por la mínima y sufrió en algunos ataques del Crystal Palace. Ramsdale fue la figura en la potería de los ‘Gunners’, el portero inglés evitó varios goles de las ‘Águilas’. La Premier League ha vuelto a lo grande, este sábado Fulham vs. Liverpool acapara los reflectores, aunque eso un debate aparte. Guéhi en propia meta anotó el segundo, 0-2. Tres minutos de adición.

Arsenal se enfrentará en la segunda jornada al Leicester City el sábado 13 de agosto, por su parte el Crystal Palace tiene una durísima parada ante Liverpool el lunes 15 de dicho mes.