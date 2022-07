FA Community Shield 2022: la búsqueda de la sucesora del Leicester City

Liverpool se enfrentará a Manchester City el sábado 30 de julio en Leicester buscando al sucesor de los ‘zorros’, Manchester United es el equipo más exitoso con 21 títulos en el palmarés, el último en el 2016. El año pasado, Leicester superó por la mínima a los ‘Citizens’ y la conquistó por segunda vez.

Los ‘Reds’ ganaron dicho trofeo por última vez en el 2006, en aquel partido superaron 2-1 al Chelsea en Cardiff, la última edición que disputaron se produjo en el 2020, perdió por la mínima ante el Arsenal. Los ‘Gunners’ también conquistaron la edición del 2017. Manchester City la ganó en dos ocasiones al hilo en 2018 y 2019, respectivamente. Chelsea y Liverpool fueron los escollos que superó.

El Arsenal marcha segundo con 16, Liverpool tercero con 15, Everton cuarto con 9, Tottenham quinto con 7, Manchester City sexto con 6 y Chelsea con 4 completan el selecto palmarés. La primera jornada de la Premier League 2022/23 también aparece en el horizonte, se disputará del viernes 5 al domingo 7 de agosto, los ‘Gunners’ visitan al Crystal Palace.

Al día siguiente, Liverpool tiene un durísimo examen ante el Fulham y Manchester City inicia la defensa del título ante el West Ham en Londres. La máxima categoría del fútbol inglés tiene programados todas las jornadas hasta el fin de semana del 11 de noviembre, recordemos que hay dos parones, uno para la fecha FIFA de septiembre y el otro para el Mundial de Qatar 2022, aunque eso un debate aparte.

Ambos nos deleitaron con una épica disputa palmo a palmo en el curso anterior de la Premier League, el primer trofeo de la nueva campaña no es la excepción. Entre 1908 y 2001 dicho encuentro se llamaba FA Charity Shield, luego pasó a la denominación actual.

7 de agosto de 2016: Leicester 1-2 Manchester United (Último título de los ‘Reds Devils’ en dicha competición hasta la fecha)

6 de agosto de 2017: Arsenal 1-1 Chelsea (Los ‘Gunners’ ganaron 4-1 en la tanda de penaltis)

5 de agosto de 2018: Chelsea 0-2 Manchester City (Doblete de Agüero)

4 de agosto de 2019: Liverpool 1-1 Manchester City (Los ‘Citizens’ ganaron 5-4 en la tanda de penaltis)

29 de agosto de 2020: Arsenal 1-1 Liverpool (Los ‘Gunners’ ganaron 5-4 en la tanda de penaltis)

7 de agosto de 2021: Leicester 1-0 Manchester City (Iheanacho de penalti)

