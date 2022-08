Guía VAVEL Premier League 22/23: Arsenal, el despertar de un gigante dormido

El conjunto del norte de Londres vio como en la campaña 21/22 estuvo muy cerca del objetivo de entrar en Champions, ya que está disfrutando de una cama de jóvenes talentos de la casa y además, está fichando jugadores muy jóvenes, pero con experiencia en el máximo nivel. Este año ha seguido los mismos pasos que en la anterior campaña en el mercado estival, reforzando posiciones clave para el equipo y tratando de deshacerse de jugadores que no entran en la idea del míster y tienen un importante contrato en vigor.

Un radiante Emirates Stadium antes de un partido. / Fuente: @arsenal

Temporada previa

El Arsenal comenzaba su andadura en la Premier League 21/22 contra un rival recién ascendido, el Brentford. Después llegarían las primeras curvas de la temporada, Chelsea en casa y visitar el Etihad Stadium. El balance fue de 0 puntos de 9 posibles, 0 goles a favor y 9 en contra, destacando una tarde para el olvido ante el Manchester City (5-0). Si arrastraba dudas Arteta tras la temporada anterior, en tan solo tres partidos de esta nueva, ya tenía a un importante sector de la afición y de la prensa pidiendo su cabeza.

Desde el mes de octubre, hasta el mes de diciembre, el equipo disfrutó de un esquema que le venía como anillo al dedo, en 15 partidos disputados en ese periodo el equipo consiguió una racha de 10V, 2E, 3D. El equipo titular funcionaba de maravilla y hombres como Gabriel Martinelli aportaban desde el banquillo un refresco que además, aprovechaba con grandísimas actuaciones y goles. Había un equipo construido en torno a ese 4-3-3 en el que el equipo salía jugando desde atrás y los del medio tenían mucha facilidad para conectar con los de arriba. Es cierto que los delanteros del conjunto gunner no estaban muy acertados de cara a puerta, pero era una gozada ver como habían conseguido despegar.

Comenzaba el año 2022 y el Arsenal se enfrentaba al Manchester City en casa, con mucha confianza, pues arrastraba un estado de forma sensacional, con jugadores muy enchufados, determinantes y más importante aún, sabiendo que había una idea detrás que empezaba a dar sus frutos, a la par que guiaba a los pupilos de Arteta a la Champions League. Pese a jugar un partido muy serio y siendo en más fases del partido mejores que sus rivales, el equipó terminó cayendo por 1-2 y ellos no lo sabían, pero el equipo iba a entrar en una crisis a nivel de resultados y de gestión que iba a ser dilapidadora finalmente.

Ambiente festivo en el Emirates. / Fuente: @Arsenal

Sacó adelante partidos contra rivales que en campañas pasadas les costaba muchísimo (Wolves, Leicester Aston Villa). A principios del mes de abril, a falta de diez jornadas y con el equipo en zona Champions, se lesionaban Kieran Tierney y Thomas Partey, dos jugadores claves en el once inicial y que difícilmente los jugadores encargados de darles rotación, podían igualar el rol de ambos. El Arsenal encadenó tres derrotas consecutivas ante C. Palace, Brighton y Southampton, los cimientos que el Arsenal había construido alrededor del proyecto Champions comenzaba a tambalearse y presentaba sus primeras fisuras. Encadenó tras esto 4 victorias, algunas de mucho prestigio, como la de Stamford Bridge (2-4) o ante el Manchester United (3-1).

Llegamos al punto crítico de la temporada, aquel en el que el máximo rival del Arsenal es el propio Arsenal. A falta de tres partidos, tenían en su mano el acceso a Champions, una victoria en el feudo del máximo rival, Tottenham Hotspurs, les metía en Champions y dejaba a los rivales fuera.

Finalmente, el resultado fue de 3-0 favorable a los ‘Spurs’. Esta derrota sembró muchas dudas en el equipo, pero seguían dependiendo de ellos mismo, sumando los 6 puntos restantes, se clasificarían. Tocaba viajar a St. James’ Park, el rival era el Newcastle, que aunque teóricamente no se jugaba nada, tras incorporar como entrenador a Eddie Howe, era el conjunto que más puntos había sumado en liga tras M. City y Liverpool. El equipo naufragó, no se vio nada de ese conjunto atrevido, asociativo, seguro en el pase y con gran facilidad para la verticalidad, acabó perdiendo (2-0) y con ello, la condición de depender de ellos en la última jornada para quedar en cuarta posición. De nuevo, el equipo fue víctima de su débil fortaleza mental en situaciones de máxima necesidad.

Altas y Bajas

Altas: Marquinhos del Sao Paulo (3,5M€); Matt Turner del New England Revolution (6,3M€); Fábio Vieira del Oporto (35M€); Oleksandr Zinchenko del Manchester City por (35M€) y Gabriel Jesús, del Manchester City por (52,5M€).

Bajas: Mattéo Guendouzi al Olimpique de Marsella (11M€); Mavropanos al Stuttgart (3,2M€); Alexandre Lacazette al Lyon (traspaso libre); Auston Trusty al Birmingham (cesión) y Nuno Tavares al O. Marsella (Cesión).

Zinchenko, nuevo fichaje. / Fuente: @Arsenal

Jugadores a seguir

Bukayo Saka: El mejor jugador del equipo en la temporada pasada, pese a su precocidad, lleva ya 3 campañas en el primer equipo y en esta ha conseguido dobles dígitos, 11 goles en liga. Ha sido el único jugador del cuadro del cañón en haber disputado al menos algún minuto en los 38 partidos ligueros y es toda una bendición para su entrenador, pues aparte de moverse a las mil maravillas por las dos bandas de ataque, es un excelente carrilero. Un jugador que busca el juego a través del espacio con la misma facilidad con la que se respira, muy incisivo y con una personalidad lo suficientemente construida para que no le tiemble el pulso a la hora de asumir riesgos. Posee todos los ingredientes para ser un ídolo de la parroquía del Emirates y tener su estatua junto a la de Henry o Bergkamp.

El futuro líder, Bukayo Saka. / Fuente: @Arsenal

Gabriel Jesús: La gran apuesta del Arsenal en una de las posiciones más delicadas a reforzar. Con Aubameyang y Lacazette fuera y con Nketiah como único '9' dentro del club, la responsabilidad que tiene el jugador nacido en el Estado de Sao Paulo es la de hacer una cifra de goles que desde el Aubameyang, ganador de la bota de oro, nadie hace en el combinado 'gunner'. Apunta maneras el ex del City, que en sus 6 temporadas como mancuniano anotó 58 goles y repartió 29 asistencias. Muchas de las ilusiones del equipo dirigido por Arteta pasan por el acierto de cara a puerta del brasileño y en su capacidad para saber mezclarse con los jugadores jóvenes de ataque que tendrá por compañeros. En el Emirates hay ilusión y ganas de ver a G. Jesús con la elástica en liga. Que pueda jugar, además, como extremo le hace tener una valía superior y le asegura un papel más protagonista del que disponía en su anterior equipo.

Hay un nuevo goleador en el club del cañón. / Fuente: @Arsenal

William Saliba: El jugador que todo aficionado del Arsenal desea ver por fin en acción. Se ha doctorado en el arte de defender esta campaña que fue cedido al Olympique de Marsella, consiguiendo entrar en Champions vía liga. Aún con un potencial que asombra por su juventud, las prestaciones que ofrece son las de un jugador experimentado y sobrio con la perfecta mezcla entre paciencia y sangre fría, con la capacidad de saber esperar al contrario y robarle la pelota, despejarla o pararlo con un preciso 'tackle'. Es la posición en la que más ha invertido el Arsenal desde que Arteta está en el cargo y da la sensación que por fin esta temporada dispone de los jugadores que quiere en las posiciones que más le urgían.

William Saliba en pretemporada. / Fuente: @Arsenal

Mikel Arteta y el modelo de juego

Arteta es un técnico joven, pero con mucha idea de fútbol en su cabeza y quien conoce a la perfección la plantilla de la que dispone. En un ejercicio de detectar debilidades y potenciar las fortalezas, ha trazado una hoja de ruta con Edu Gaspar para fortalecer al equipo y hacerlo candidato a pelear sus objetivos hasta el final. El 4-3-3 será el sistema con el que formará y buscará salir a ganar en cada campo, pero consciente de que pese a tener una idea propia y un estilo reconocible, se juegan varios partidos dentro de un mismo partido y hay que saber reaccionar a los movimientos del rival, para ello es necesario disponer de una abanico de opciones. La idea está clara, hay que tener dos futbolistas por posición, todos de nivel, nadie está por encima de nadie y el puesto hay que ganárselo.

Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal. / Fuente: @Arsenal

Hasta la fecha ha habido importantes fichajes y pese a todo, no se considera que el equipo esté cerrado, sino que suena algún nombre más para cubrir opciones en el equipo. Además, en el capítulo de salidas hay mucho trabajo por hacer, pues aún siguen en nómina jugadores que apuntan por declaraciones a que no piensan seguir en el equipo, pues se les ha comunicado que no serán de la partida del míster donostiarra.

El Arsenal posee una plantilla muy jugosa, con muchos jugadores de nivel para el once y algunos tantos para la rotación, empezando por la portería, Ramsdale parece el claro fijo pese a llegar Turner de la MLS. En defensa, recuperan a un William Saliba que ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada, aparte de ser uno de los grandes ‘hypes’ de los aficionados ‘gunners’. Gabriel Magalhaes y Ben White, a priori, parece la pareja que debutará ante Crystal Palace, pero el propio Saliba está cogiendo fuerza y no es descabellado pensar que una línea de 3 atrás no es una alternativa para esta campaña. Tomiyasu también podría formar como central, además de Holding, que sería el cuarto central de la plantilla.

Emirates Stadium. / Fuente: @Arsenal

En el centro del campo Partey es un fijo, su acompañante a priori es Xhaka, pero la incorporación de Zinchenko, que puede jugar ahí y en el lateral zurdo, la posible implosión de Sambi Lokonga o los rumores de interés de Tielemans, hacen pensar que todavía no está del todo definido el centro del campo. En la posición de media punta, el hueco parece claro para el nuevo capitán Martin Odegaard, pero Smith-Rowe y el nuevo fichaje, Fabio Silva, aún no han pronunciado sus últimas palabras.

Las opciones para los extremos y la delantera son múltiples. Gabriel Jesús, gracias a su facilidad para caer en banda, le hacen ser un jugador muy útil, a la par que indetectable para las defensas. Gabriel Martinelli tiene que seguir dando pasos hacia delante y Bukayo Saka tiene que aumentar sus prestaciones y convertirse en un fuera de serie, pues es el camino que lleva.

Parece que este nuevo Arsenal tiene mucho que mostrar y que las decisiones en cuanto a fichajes y ventas han ido dando en el clavo de lo que tenían ideado el entrenador y el director deportivo. Este nuevo conjunto ‘gunner’ tiene un sabor muy característico, sabor a Sao Paulo.