Croacia pasó de la decepción a la algarabía total

Austria perdió 2-0 ante Francia en la penúltima jornada del grupo A1, mientras que Croacia ganó 2-1 a Dinamarca el jueves 22 de septiembre. La actual subcampeona mundial quiere clasificarse a la fase final y estará atenta al partido de su similar danés que se jugará en simultáneo. El combinado austriaco ganó 3-0 en la primera jornada el 3 de junio del corriente.

El combinado austriaco tomó el protagonismo en la última jornada del grupo A1 en 27 segundos. Croacia presionó las salidas en Viena, partido de ida y vuelta en ambas áreas. En simultáneo, Dinamarca empata sin goles ante Francia. Barisic se perfiló y provocó un saque de esquina, el conjunto austriaco sufrió con algunos balones largos.

Austria siguió apostando por el contraataque a través de Arnautovic en cinco minutos. Modric adelantó a la subcampeona mundial, 0-1. Tremendo mazazo para los austriacos, con este resultado, Croacia sería la primera selección clasificada a la fase final de la UEFA Nations League.

La tónica cambió en ocho minutos, la alegría duró poco, Baumgartner equilibró las acciones, tremendo mazazo para Croacia. El VAR revisó la acción para esclarecer si hubo o no fuera de juego en el pase previo. Dicho tanto fue convalidado en 11 minutos.

En 13 minutos de juego, la primera parte fue bastante reñida. Lateral para Croacia, Barisic intentó desbordar y no pudo. Croacia se afianza en la cima del grupo A1 con 11 puntos y Austria en este momento desciende a la liga B. Dinamarca sigue igualando sin goles con Francia en Copenhague. El combinado croata buscaba constantemente el área rival. Lovren se asoció con Modric.

Croacia tuvo el 54% de la posesión del balón, Brozovic quedó sentido. Majer ingresó su reemplazo. La selección croata estaba cada vez más cerca de concretar una gran hazaña a dos meses para el Mundial de Qatar 2022. En 23 minutos, Baumgartner erró el segundo tanto. Falta de Perisic, tiro libre para los austriacos.

Croacia dejó de ser aquel equipo punzante en 30 minutos. Dinamarca gana 2-0 a Francia y por ahora clasifican los daneses a la fase final. Salvo que remonte, Croacia se quedaría afuera con 12 puntos. Tras 45 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.

Croacia se la jugó a todo o nada en la segunda media hora, Lovren no pudo asociarse en 46 minutos. Austria apostaba por el batacazo de la jornada. Dinamarca sigue ganando 2-0 a Francia en Copenhague y está cada vez más cerca de acceder a la fase final. La actual subcampeona mundial ejerció una presión alta, amonestado Perisic.

En 52 minutos de juego, el combinado austriaco anula por completo a Croacia. El grupo A1 está de candela, Croacia eliminada por un punto de diferencia. Sabitzer fue amonestado. Austria no dejó jugar con comodidad a Croacia.

Croacia adelantó las líneas y no pudo remontar el marcador, el empate no le sirvió a ninguno en sus aspiraciones. Budimir cayó en fuera de juego. La actual subcampeona mundial se llevó tremendo mazazo de Viena. La selección austriaca se aferró a la sólida zaga.

En 58 minutos de juego, la tónica no cambió, Croacia eliminada temporalmente y Austria perdió la categoría. Lovren fue amonestado, tiro libre para el combinado austriaco. Dinamarca en la última jornada se quedaba temporalmeente con el primer puesto del grupo A1.

En 61 minutos, el tiempo apremiaba y Croacia agotó todas sus opciones. Una jornada para el olvido a dos meses para el Mundial de Qatar 2022. En el momento más inesperado Livaja, anotó el segundo tanto, 1-2 en 69 minutos. Lovren sentenció el partido, 1-3.

En el horizonte para todas las selecciones europeas, excepto la suspendida Rusia, aparece la Clasificación Europa Alemania 2024. El sorteo para el nuevo proceso clasificatorios está previsto para el domingo 9 de octubre en Frankfurt.

🇭🇷 Luka Modrić. 37-years-old and still shining on the international stage 🤩#NationsLeague pic.twitter.com/iOaJZwy9Vi