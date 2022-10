Liverpool 2022/23: las dos caras de la moneda por el lado derecho

Sadio Mané militó en el Liverpool entre 2016 y 2022, el senegalés captó la atención tras sus destacadas actuaciones con el Southampton en la Premier League. La partida del experimentado delantero al Bayern Múnich dejó un vacío en la ofensiva en el esquema de Klopp, los 'Reds' han mermado su rendimiento colectivo en la banda derecha. Klopp solo ganó la FA Community Shield en el acutal curso, el experimentado estratega alemán probó con Arnold, Elliot y Salah, dicho tridente no ha resultado y sigue buscando variantes en medio de un tramo exigente.

El conjunto inglés marcha décimo en la Premier League con 10 puntos y el domingo 16 de octubre se enfrentará al Manchester City en Anfield, tres meses después del último enfrentamiento directo entre ambos equipos. La otra cara de la moneda en la actual edición de la Champions, marcha segundo en el grupo A con nueve puntos. Salah fue la figura anotó un triplete en aquel 7-1 ante el Rangers en Glasgow.

El Liverpool aún no ha alcanzado su mejor versión en el curso mundialista y necesita despertar en la Premier League para no complicarse más, los ‘Reds’ temporalmente están afuera de la zona de competiciones UEFA. Darwin Núñez, uno de los flamantes refuerzos poco a poco se adapta a las exigencias de Klopp.

