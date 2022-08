Guía VAVEL Premier League 22/23: Liverpool, una nueva búsqueda del título

El Liverpool, a pesar de tener una gran temporada 21/22, no logró cumplir todos sus objetivos, por lo que este año los dirigidos por Klopp buscarán ir en busca de todos los trofeos que no pudieron levantar.

Resumen de la temporada 21/22

Los Reds terminaron segundos en la Premier League luego de una temporada donde pelearon hasta la última fecha, aunque parecía que la liga se definía en enero tras una mala racha del Manchester City y una muy buena del Liverpool, logró reducir una diferencia de más de 12 puntos a una diferencia de tan solo 1 y con un partido pendiente entre ellos. El partido pendiente lo empataron y Liverpool dependía de que el City se dejase un punto más, pero esto no sucedió y el equipo dirigido por Guardiola volvió a levantar el trofeo de la Premier League. Por Champions tampoco logró levantar el título, se enfrentó al máximo ganador de la historia con actualmente 14 trofeos de la Champions League, el Real Madrid. En una final muy cerrada, el equipo español hizo la diferencia con un gol de Vinícius y aunque el Liverpool lo intentó de todas las maneras, Courtois estaba en su mejor día y logró atajar todo lo que le tiraron para hacer que el Madrid se corone campeón nuevamente.

Aunque los dos trofeos más importantes no logró ganarlos, por lo menos consiguieron ganar la Carabao Cup y la FA Cup, que no tendrán el prestigio de la Premier o de la Champions, pero no dejan de ser títulos importantes y que siempre suman al palmares, más que nada la tan reconocida FA Cup, que es la copa más antigua de la historia del fútbol.

Mercado de pases

Bajas

El Liverpool tuvo un mercado movido, y no es para menos ya que sufrieron la baja más que sensible de Sadio Mané, que decidió no renovar con el club y antes que irse libre al año siguiente, el club lo vendió al Bayern Múnich por cerca de los 32 millones de euros.

Fuente: Twitter @FCBayern

Otra venta importante fue la del juvenil Neco Williams, que al no contar con los minutos suficientes decidió abandonar el club y los reds lo vendieron por 20 millones de euros al recién ascendido Nottingham Forest. Minamino, protagonista en las copas que ganó el club y en la temporada pasada se fue por 15 millones de euros al Mónaco, Marko Grujic quien no fue tenido en cuenta por Klopp fue vendido por 9 millones de euros al Porto donde estuvo cedido y la última venta fue la de Ben Davies, quien no llegó a jugar ningún partido oficial con el club, se fue por 4 millones de euros a los Rangers de Escocia.

A diferencia de estos jugadores el que dejó el club tras finalizar contrato y marcharse libre fue Divock Origi. Quien supo ser el héroe de Anfield luego de 8 años decidió no volver a firmar con el club y fichó gratis con el Milan. También dejaron el club de esta manera Sheyi Ojo que firmó con el Cardiff, Ben Woodburn que recaló en el Preston North End y Loris Karius, que actualmente se encuentra sin club. La última baja para está temporada es el juvenil Rhys Williams, cedido al Blackpool.

Altas

Con tantas bajas era obvio que el Liverpool saldría al mercado a reforzarse, y así fue. El conjunto red salió en busca de refuerzos top pero a la vez en busca de alternativas para el 11 titular. Para la primera categoría contrataron a Darwin Nuñez del Benfica por 75 millones de euros más 25 en variables, cumpliéndose las variables, que todavía no se hicieron públicas, se convertirá en el fichaje más caro de la historia del Liverpool, puesto que actualmente ocupa Virgil van Dijk.

También llegó Fabio Carvalho por 6 millones de euros, esto en forma de compensación al Fulham ya que terminaba contrato con su anterior equipo. Este es un joven talento que si bien parecía que llega para ser una opción más en la rotación de Klopp, el técnico alemán lo considera como una alternativa que puede llegar a contar con muchos minutos. El portugués puede jugar en cualquiera de los tres frentes de ataque e incluso puede llegar a jugar en algún puesto de interior.

Por último, llegó a Liverpool Calvin Ramsay, un joven escocés procedente del Aberdeen que llega para ser el reemplazante natural de Trent Alexander-Arnold. Luego de la cesión y posterior venta de Neco Williams, el equipo no tenía un reemplazante natural ya que la posición la ocupaba Milner o Joe Gomez a excepción de algún partido que jugaron juveniles. El escocés llegó por casi 5 millones de euros.

Análisis de la plantilla

En cuanto a lo que es es el plantel tal vez Liverpool no tiene uno de los más grandes, pero este año sumaron muchas variantes y en cuanto al 11 titular, los Reds tienen uno de los mejores del mundo.

En el arco tienen a uno de los mejores del mundo, Alisson. Luego de un mal año volvió a demostrar porque está considerado como uno de los mejores en su puesto, este año no será para menos. Además para suplirlo en los partidos de menos relevancia o por alguna complicación que tenga el brasileño se encuentra el joven Caoimhin Kelleher. El irlandés fue determinante en la obtención de la Carabao Cup y demostró en otros partidos porque está donde está a tan corta edad. Además como 3° opción en caso que ocurra algo se encuentra Adrián San Miguel, el veterano que ya cumple un rol más alternativo y de vestuario en el equipo pero que ante cualquier situación se encuentra a disposición.

Los tres guardametas 'reds' / Fuente: Liverpool

Subiendo un poco en la defensa está el considerado como mejor central del mundo, Virgil van Dijk. El holandés luego de un año que sufrió la rotura de su ligamento cruzado volvió y mostró una de sus mejores formas. Además, hace pareja con dos jugadores que se complementan más que bien, Joel Matip e Ibrahima Konaté.

El camerunés lleva tiempo en el club, pero la temporada pasada fue donde mejor se pudo desenvolver en el club ya que fue donde menos lesiones sufrió y más pudo jugar, demostrando un gran nivel. Esto también por la contratación del joven francés, Konaté, que entró muy bien en el equipo y a pesar de algunos errores demostró que tiene nivel de sobra para acompañar al neerlandés en la zaga central. Además como cuarta opción se encuentra Joe Gomez, que ya quedó en una posición más relegada con respecto a donde estaba, pero que aún así Klopp confía en él y por eso lo mantiene. Con los laterales no hay dudas, Liverpool tiene la mejor pareja con Robertson y Alexander-Arnold. Con Tsimikas, la rotación del lateral izquierdo estaba más que bien, pero no era lo mismo con el del otro lado. Esto ya no seria así ya que Ramsay llega para ayudar y complementar la rotación de este puesto.

Llegando al medio, se ve quizás la zona más débil del Liverpool en cuento a variantes, aunque este año Klopp espera que sea distinto. Con Thiago y Fabinho como titulares asegurados, queda un puesto para cubrir en su 4-3-3 con 3 opciones, la primera y más segura es que esté el capitán del equipo, Jordan Henderson, con altibajos pero siempre demostrando que está para seguir jugando a ese nivel. Otra opción es que juegue Naby Keita, que si bien nunca logró acomodarse en el equipo por tantas lesiones, la temporada pasada fue donde mejor rindió ya que justamente las lesiones le permitieron ser un poco más regular. Y la última opción es que vuelva Harvey Elliott al equipo, como lo hizo las primeras fechas de la Premier pasada hasta que lamentablemente tuvo una lesión grave en su tobillo. Klopp nombró a este último como un nuevo refuerzo y que con un nuevo comienzo cree que será distinto. Además se encuentran las variantes con las que Klopp ya contaba, Milner, Chamberlain y Curtis Jones quien quizás este año se espera que dé ese gran salto en el equipo, además de Fábio Carvalho, quien puede ser clave para Klopp y cambiar el esquema a un 4-2-3-1 para meterse en los titulares.

Por último, la línea de los delanteros, donde Liverpool siempre se mostró firme y que ahora está a la expectativa de sus fichajes. Sobre la derecha, como desde hace varios años, se encuentra el estandarte del equipo, Mohamed Salah, quien renovó contrato hasta 2025. El egipcio tuvo otro año lleno de logros individuales y elogios de sus pares, ganando el premio al jugador del año de la PFA de la Premier League.

Fuente: Liverpool

Por izquierda, Luis Díaz, que aunque compartió equipo llegó para ser el reemplazo de Sadio Mané, ya que el senegalés ya no tenía ese cambio de ritmo que todavía tiene el colombiano. Por el centro se espera que el titular sea el flamante fichaje de los Reds, Darwin Nuñez. El uruguayo está para demostrar que lo que pagaron por él lo valió. Y además de esto, se encuentran Diogo Jota, quien fue el segundo máximo goleador del equipo la temporada pasada después de Salah, Roberto Firmino, al que Klopp apuesta a recuperar su mejor versión y nuevas variantes. Estás incluyen a Carvalho que puede jugar en cualquiera de los tres frentes de ataque y Harvey Elliott para ser un posible reemplazante de Salah por la derecha..

Además, con Jurgen Klopp como técnico muchas cosas buenas pueden esperar. El entrenador alemán entra en su séptimo año con el club donde además ya renovó contrato hasta 2026. Mientras Jurgen sea el técnico de los Reds, estos siempre aspiraran a ser candidatos solo por el mero hecho de que él esté presente en su banquillo. Con 6 títulos en sus brazos ya este año buscara incrementar ese número para seguir haciendo historia en el equipo de Anfield. Klopp llegó a 3 finales de Champions League en 5 años, pudiendo ganar 1. Siendo un técnico que siempre potencia a sus jugadores y saca lo mejor de todo su equipo, estarán muy puestas las lupas en lo que pase con él y su flamante refuerzo, Darwin Nuñez.

Fuente: Getty Images

Liverpool sale a revalidar los títulos que ganó el año pasado y a ganar los que no pudo y que estuvieron tan cerca. Tanto en Premier como Champions estuvieron a nada de lograr el objetivo, pero se quedaron a las puertas. Este año con nuevos refuerzos Klopp espera seguir compitiendo al más alto nivel y volver a conquistar un título de máximo nivel.