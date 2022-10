Los 'Spurs' siguen dando la hora en todos los frentes

El Tottenham ganó 3-2 al Frankfurt con doblete de Son por la cuarta jornada de la Champions, por su parte el Everton perdió 2-1 ante el Manchester United en la Premier League. Los ‘Spurs’ están entonados en todos los frentes.

Los ‘Spurs’ tomaron el protagonismo desde el principio, el Everton fue un hueso duro de roer. En un minuto, el Tottenham adelantó las líneas. Los ‘Toffees’ disputaron la posesión del balón, Lampard estaba pensativo en el banquillo. Conte también. La primera parte fue bastante reñida en tres minutos. Perisic anticipó, Romero se asoció con Doherty.

El Tottenham quiere ratificar su mejor momento futbolístico, Harry Kane no pudo rematar con comodidad. Perisic se asoció con Son, saque de esquina para los ‘Spurs’. El Everton estaba en aprietos y se aferró a su sólida muralla defensiva. Richarlison se animó y tampoco pudo batir la portería rival. Lampard dio indicaciones. El conjunto londinense presionó en el área del Everton. Los ‘Toffees’ sufrieron con algunos balones largos.

Son ejecutó el tiro libre en nueve minutos, el Everton no puede salir del asedio ofensivo del Tottenham. En 11 minutos, Lampard estaba preocupado puesto que su plan estratégico inicial no resultó. Los ‘Spurs’ fueron absolutamente superiores con el 60% de la posesión del balón. Richarlison estaba al acecho. Los ‘Toffees’ necesitan reaccionar en 14 minutos.

Lateral para el Tottenham, Iwobi buscaba desbordar y no pudo. Los ‘Toffees’ ahora apostaban por el juego asociado en 16 minutos. El Tottenham generaba mejores sensaciones, aunque el Everton equilibró el desarrollo de la ´primera parte. Los ‘Spurs’ buscaban anotar el primer tanto por todos los medios. En 20 minutos de juego, la tónica se mantuvo. Kane remató y provocó otro saque de esquina.

Conte estaba pensativo, Doherty se asoció con Son. El Everton perdió muchos balones en salida y quedaba expuesto defensivamente. Gray por poco silencia Londres, los ‘Toffees’ generaron una gran ocasión. En 23 minutos, el Tottenham cedió un poco el protagonismo. Tiro libre para los dirigidos por Lampard. Maupay fue el único amonestado.

Falta contra Gray, tiro libre para el Everton en 28 minutos, Harry Kane intentó aumentar su leyenda goleadora y no pudo en 31 minutos. Bentancur, el primer amonestado en el Tottenham en 38 minutos. Son ejecutó otro tiro libre. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos. Dier y Richarlison generaron dos ocasiones clarísimas.

