Arsenal, clasificado a los octavos de final

El Arsenal goleó 5-0 al Nottingham Forest en la Premier League y ahora buscará asegurar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Europa League. Los ‘Gunners’ no se guardarán nada en la última jornada del grupo A. En simultáneo, el PSV visitará al Bodo Glimt.

Desarrollo del partido

Los ‘Gunners’ buscaban asegurar la clasificación directa a octavos desde el principio, en tres minutos de juego el conjunto suizo no pudo salir del asedio táctico del Arsenal. En simultáneo por el grupo A, el PSV empata sin goles ante el Bodo Glimt, el FC Zúrich por momentos intentó ser punzante. Arteta estaba pensativo en el banquillo.

El conjunto inglés en su mejor futbolístico por momentos quedó expuesto defensivamente, saque de esquina para el FC Zúrich en siete minutos. La primera parte fue bastante disputada. El Arsenal por ahora accedería a los octavos de final y el PSV jugaría los playoffs eliminatorios.

Los ‘Gunners’ con el 56% de la posesión no pudieron romper el empate transitorio, el grupo A tuvo una definición intrigante en plena última jornada. El conjunto suizo fue atrevido y no se guardó nada en 10 minutos. Arteta buscaba variantes, el Arsenal no pudo plasmar su poderío ofensivo en el marcador.

En 13 minutos de juego, los dirigidos por Arteta desaprovecharon una gran ocasión. Marco espectacular en Londres. Nelson centró y Tierney abrió la cuenta, 1-0. Tremendo mazazo para el FC Zúrich en 18 minutos. El conjunto suizo caminaba ahora la borde de la cornisa. En 23 minutos, la tónica cambió por completo.

A falta de 20 minutos para que concluya la primera parte, el PSV no pudo romper el empate. Arsenal primero en el grupo A con 15 puntos, el conjunto neerlandés por ahora está en zona de los playoffs eliminatorios. Gabriel Jesus intentó y no pudo, Nelson tampoco. Los neerlandeses superan por la mínima a los noruegos. El grupo A empezaba a deleitarnos con una apasionante definición.

En 40 minutos de juego, el Arsenal fue superior y buscaba ampliar la ventaja. El FC Zúrich estaba complicadísimo en plena última jornada. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos.

Segunda parte

El Arsenal volvió más decidido en 46 minutos, tiro libre para los ‘Gunners’. Fábio ejecutó el tiro libre, Gabriel Jesus erró el segundo tanto. Saque de esquina para el conjunto inglés. El FC Zúrich generó un tiro libre en 49 minutos. La segunda parte fue más dinámica en 51 minutos, el PSV sigue vence 2-1 al Bodo Glimt. Arteta estaba pensativo en el banquillo.

Lateral para el FC Zúrich, el conjunto suizo intentó complicarle el panorama al Arsenal en Londres y en el juego estaba lejos en 53 minutos. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, el conjunto inglés fue superior y golpeó en el momento clave. Arteta buscaba hacer algunas variantes para dosificar energías pensando en el calendario comprimido antes del Mundial.

El Arsenal no tuvo una buena circulación del balón y no estaba contundente como en otras ocasiones. El FC Zúrich no dio tregua, aunque se acordó tarde de dar pelea en 59 minutos. En plena recta final de la segunda parte, con un solo gol de ventaja, los ingleses estaban en aprietos. En 62 minutos, otro tiro libre para el Arsenal. Los suizos por momentos fueron un poco rudos.

Arteta empezaba a rotar pensando en el partido ante el Chelsea. Los ‘Gunners ’sellaron la clasificación a los octavos de final de la Europa League. El sorteo de la fase eliminatoria está programado para el lunes 7 de noviembre. En 65 minutos, el grupo A está definido, Arsenal cumplió con los deberes, mientras que el PSV tendrá un arduo camino por recorrer. Tras 90 minutos, se añadió cinco minutos.