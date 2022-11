Tottenham, clasificado a octavos de final

El grupo D de la UEFA Champions League era el más parejo, todos tenían opciones de clasificar a la fase eliminatoria y el tercero iba a ser transferido a la Europa League. El Tottenham remontó 3-2 ante Bournemouth en la Premier League y buscó asegurar su clasificación a los octavos de final. Los ‘Spurs’ no se guardaron en la última jornada de las competiciones europeas.

Desarrollo del partido

El conjunto francés fue un hueso duro de roer y tomó mayor protagonismo desde el principio en un minuto. Lateral para el Tottenham, el conjunto inglés no pudo jugar con comodidad. En simultáneo, Sporting de Lisboa empata sin goles ante el Frankfurt. El grupo D está intrigante. Alexis Sánchez cabeceó y por poco abre la cuenta para el Marsella en dos minutos. Conte estaba pensativo desde la tribuna, por ahora los ‘Spurs’ se mantiene en zona de clasificación a octavos.

El Marsella no se guardó nada, Lloris se lució con sus impecables reflejos en cinco minutos. El Tottenham la pasaba mal en Francia, no pudo tener la posesión y siempre quedó expuesto defensivamente. Alexis Sánchez remató y no pudo batir la portería rival. Los ‘Spurs’ estaban en aprietos. El conjunto francés generó mejores sensaciones en seis minutos. Lloris estuvo impecable en la portería del Tottenham. En ocho minutos, la tónica se mantuvo. La primera parte fue bastante intensa.

El Tottenham no pudo salir del asedio táctico del Marsella y no fue aquel dinámico de jornadas anteriores. Tiro libre para el Marsella en 11 minutos, los ‘Spurs’ no pueden elaborar juego asociado. Momento crítico para el combinado inglés. En 15 minutos, el Marsella fue un equipo punzante.

Los ‘Spurs’ siguen sin tener profundidad, Kane no trascendió ofensivamente en 17 minutos. Perisic ejecutó el lateral, Tottenham no tuvo respuestas futbolísticas en 22 minutos. Son quedó sentido. El surcoreano no pudo continuar jugando puesto que estaba mareado tras una dura falta. El comando médico lo reemplazó por precaución en 28 minutos. El conjunto inglés tiene muchos aspectos a replantearse, por ahora mantiene los deberes pendientes. El Marsella fue impecable tácticamente. El Sporting gana 1-0 al Frankfurt. El conjunto portugués pasa a liderar el grupo D con 10 puntos, Tottenham cae al tercer lugar. Lloris volvió a salvar a los ‘Spurs’. Mbemba abrió la cuenta, 1-0, duro mazazo, el grupo D está de infarto. Tras 45 minutos disputados, se añadió siete minutos.

Segunda parte

El conjunto francés volvió más decidido en 46 minutos, por ahora se queda con las manos vacías. Tottenham buscaba equilibrar las acciones, los ‘Spurs’ adelantaron las líneas en 47 minutos. La segunda parte fue totalmente distinta, el Marsella no dio tregua. Lloris salvó varias veces al Tottenham.

Kane erró una gran ocasión en 49 minutos, la primera llegada clara de los ‘Spurs’. El Tottenham reaccionó tras una primera parte discreta. En 51 minutos, el conjunto inglés buscaba por todos los medios el empate, Sporting de Lisboa gana 1-0 al Frankfurt. El grupo D estaba al rojo vivo. En el momento más inesperado, Lenglet empató, 1-1. Los ‘Spurs’ vuelven al segundo lugar y desplazan al Frankfurt a la zona de Europa League. Tremendo mazazo para el Marsella.

En 55 minutos de juego, el Tottenham pasaba de la decepción a la tranquilidad. El Marsella cedió el protagonismo y un error defensivo la dejó complicado. Lloris, nuevamente salvó a los ‘Spurs’. El Frankfurt empata 1-1 ante el Sporting, con este resultado los ‘Spurs’ lideran el grupo D.

En 61 minutos de juego, el partido estaba para cualquiera de los dos. Kane por poco anota el segundo, se salvó el Marsella en 64 minutos. El conjunto francés no supo sostener la ventaja. A falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular, el Tottenham mejoró notablemente. El Frankfurt gana 2-1 al Sporting, los alemanes lideran el grupo D y los portugueses cayeron al tercer lugar.

Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos. El Frankfurt y el Tottenham avanzan a los octavos de final, mientras que el Sporting será transferido a la UEFA Europa League, épica remontada londinense, 1-2.