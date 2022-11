Previa Brasil - Serbia: El inicio de una andadura para tocar el cielo

Brasil y Serbia inician su andadura por esta copa del mundo. Ambos conjuntos conforman el grupo G junto a Suiza y Camerún. En el último parón de selecciones para preparar este campeonato, la “Canarinha” no disputó ningún enfrentamiento. Por lo que tenemos que retroceder hasta el 24 de septiembre para ver su último partido. Ese encuentro fue ante Túnez donde vencieron por un contundente 5-1 en un amistoso de selecciones. Por su parte, el conjunto de “las águilas blancas” se exhibieron ante Bahréin en su último partido antes de viajar a Qatar. El conjunto de Stajkovic venció por 1-5 a la selección de Sousa con una actuación grandiosa de Tadic, que anotó dos goles y una asistencia.

Tradição é tradição!



São 215 milhões de torcedores representados no nosso sonho pela sexta estrela ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Seleção Brasileira viaja amanhã para o Catar levando na bagagem a energia de todos vocês! 🇧🇷🇶🇦



Vamos juntos pelo hexa!!!



Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z5HvcqAKkp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2022

Estos equipos se enfrentaron en la última edición, también en la fase de grupos, donde los brasileños se clasificaron como primera de grupo y los serbios se eliminaron al posicionarse en tercer lugar. El encuentro entre ellos quedó con derrota de Serbia por 0-2, gracias a los goles de Paulinho y Thiago Silva. Además, ambas selecciones se vieron las caras en un partido amistoso que se jugó en 2014, que también terminó con victoria de la “verdeamarelha” por la mínima, 1-0, con el gol de Fred.

Un bloque contundente

“Las águilas blancas” se encuentra en un grupo donde la diferencia de los goles va a ser clave en el devenir de la fase de grupos. Jugarán su tercer mundial y todavía no saben lo que es pasar de fase de grupos. En su última participación, quedó eliminada por posicionarse en el tercer lugar. La selección de Stajkovic llegan con buenas sensaciones y es una de las favoritas para clasificarse como segunda de grupos. Su línea defensiva y su rapidez por banda son las características de una selección que busca mucho el juego con sus delanteros.

La samba brasileña

La selección brasileña es la que más títulos del campeonato del mundo, cinco trofeos. Después del fracaso en la anterior edición, la selección de Tite se consolida como una de las grandes favoritas para luchar por el trofeo que los declare campeones del mundo. La “verdeamerlha” confía tanto en sus jugadores veteranos como en sus promesas. Vinicius se posiciona como una pieza clave en el sistema de Brasil, gracias a su desborde y calidad que aumenta el nivel ofensivo del ataque brasileño. Otros jugadores que destacan son Neymar, el máximo estandarte de la “Canarinha” y los jugadores claves como son Casemiro y Thiago Silva.

Declaraciones

Tite: “Estamos ante un gran desafío. Como técnico debo tener la capacidad de potenciar las cualidades técnicas de mis jugadores como Vinicius, Neymar... Brasil tiene una fuerte tradición por el fútbol y una gran pasión por este deporte. Soy consciente de ello. Me da paz hacer un trabajo con un principio, un nudo y un desenlace y una mayor posibilidad de éxito. Tal vez, yo soy un privilegiado por estar en un lugar que otros entrenadores podían estar. El destino quiso que estuviera aquí. No voy a dar pistas del equipo que voy a alinear, para no dar al rival la oportunidad de saberlo. Ustedes conocen las variaciones y no voy a hablar de ellas. Los partidos tienen un componente emocional muy fuerte, el debut todavía más. Por la expectativa que genera, es algo humano. Tal vez esto interfiere con las expectativas de lo que sucede en el partido”.

Thiago Silva: "Creo que estamos listos. Tenemos jugadores con mucha experiencia, que juegan en Europa y que han estado en los partidos más importantes de la Champions League, como Vinícius y Rodrygo. Creemos mucho en lo que hemos logrado hasta ahora. Todos los jugadores están en forma y concentrados en lo que tenemos que hacer. Siempre he estado preparado para estar situaciones. Estoy muy agradecido por la confianza de ser capitán. Estoy muy motivado de ayudar todo lo que pueda”.

Convocatoria

Brasil: Ederson, Alisson, Weverton; Bremer, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles; Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paqueta; Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar Jr, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr.

Serbia: Vanja M. Savic, Predrag Rajkovic, Marko Dmitrovic; Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Nikola Milenkovic, Stefan Mitrovic, Filip Mladenovic, Srdan Babic; Nemanja Gudelj, Sergej M. Savic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Uros Racic, Ivan Ilic, Andrija Zivkovic, Darko Lazovic, Nemanja Maksimovic, Marko Grujic; Alekansandar Mitrovic, Filip Djuricic, Nemanja Radonjic, Luka Jovic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic.

Posible once

Brasil: Ederson, Bremer, Militao, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fabinho, Rodrygo, Vinicius, Neymar y Richarlison.

Serbia: Dmitrovic, Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Zivkovic, Gudelj, Kostic, Vlahovic y Tadic