Tite: ''Es alegría, el gol es el momento más grande del fútbol''

Menos de 24 horas para que Brasil comience el mundial de Qatar 2022. El seleccionador brasileño, Tite, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro. Junto a él compareció el central brasileño Thiago Silva. La canarinha tendrá su debut mañana jueves 24 ante Serbia en la primera jornada del grupo G.

Sensaciones tras Rusia 2018

''Supone un cambio de paradigma. Brasil es un país con una fuerte tradición futbolística, con pasión por el fútbol, especialmente de los niños. Que haya seguido nos da mayor posibilidades de éxito'', comenzó citando el técnico. Brasil cayó en cuartos de final tras perder 1-2 ante Bélgica. Hoy por hoy, son una de las favoritas ha alzarse con el título. La pentacampeona dispuesta a campeonar.

El baile tras la celebración

El seleccionador habló sobre la polémica que hay sobre que los brasileños bailen tras anotar un gol: ''Naturalidad, respeto por una cultura y una forma de ser. No es peyorativo ni algo contra alguien. Es una característica nuestra y nosotros también respetamos las culturas de otros países. Es alegría, el gol es el momento más grande del fútbol''.

La alineación

''No voy decir el equipo para no darle la oportunidad de saberlo a nuestro rival. Ya conocéis las posibilidades, no hablaré más. Tomo decisiones''. Tite no ha querido mojarse, pero todo apunta a que saldrá con Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Lucas Paqueta; Raphinha, Neymar y Vinícius Júnior.

Otras declaraciones

Habló sobre la temperatura de Qatar: ''El clima influye en este Mundial. Y sí, que podamos cambiar a cinco jugadores durante el partido es importante a nivel de estrategia''.

Con algo de humor habló sobre declaraciones entre él y Thiago Silva en respuesta a las peticiones de pistas sobre la alineación: ''Un día estaba con Thiago y me dijo que no hablara aquí de nuestros planes''. Al finalizar, ambos rieron.

Por último, habló de la derrota de Argentina: ''Sirve, sí. Hay que respetar porque todas son selecciones en un Mundial. Nos sirve para reflexionar''.