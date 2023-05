"Los rojillos" cazan a "los leones"

El Athletic Club vuelve a perder cuando se la jugaba por entrar en puestos de Europa, además contra un rival directo por estos. La pérdida de estos tres valiosos puntos provoca que, tanto la afición como el club, vean casi imposible el hito de volver a jugar en competiciones europeas tras muchos años.

El 25 de mayo el Osasuna acogió en El Sadar a sus vecinos, el Athletic Club. Esta vez no fue para disputar la semifinal de la Copa del Rey como hace unos meses, sino para dar comienzo a la jornada 36 de LaLiga.

Los zurigorris empezaron el partido con buenas sensaciones y parecía que iban a poder contener al equipo rival. No obstante, ya en la segunda parte, todo se torció. Un gol de Budimir en el 55' y otro en el 70' , esta vez del MVP del partido, Lucas Torró, provocaron que se perdieran las esperanzas en Bilbao.

Primera mitad

El Osasuna fue el que comenzó mejor el partido, teniendo la posesión la mayor parte del tiempo y haciendo varias internadas peligrosas, que eso sí, no acababan de cuajar. Sin embargo, el Athletic sabe como actuar y a la altura del 13' Nico Williams tuvo la primera del partido, que para su mala fortuna, se marchó fuera de los tres palos.

Nico Williams y Abde peleando por la pelota | Fuente: Getty Images

La primera amonestación del partido llegó muy pronto, tan solo al minuto 15', y fue para el jugador del conjunto visitante, Oscar de Marcos.

Llegado el 28', el mayor de los Williams, Iñaki Williams, realizó una jugada increíble, consiguiendo regatear y sortear hasta al portero, estando a punto de meter el balón en la red, pero un defensa de rojo la consiguió sacar. "La pantera" pidió penalti de manera efusiva por una mano en el área, pero el colegiado indicó que no fue nada.

Dos minutos más tarde, el árbitro decidió amonestar a Lucas Torró con una amarilla por empujar al capitán del conjunto bilbaíno, Iker Muniain.

La última de los primeros 45 minutos la tuvo de nuevo Iñaki Williams, que para la mala suerte de los athleticzales, tocó en el guardameta rival que mandó el esférico a córner.

Segunda parte

Al comienzo de la segunda mitad los locales estuvieron a punto de anotar nada más empezar, pero no hubo fortuna hasta el minuto 50', cuando El Sadar estalló en un grito tras el centro de Moncayola y el posterior cabezazo de Budimir, que logró batir a Julen Agirrezabala y poner el 1-0 en el luminoso.

Justo después de una parada de Aitor Fernandez a un disparo envenenado de Zarraga en el 57', "el txingurri" le sentó en el banquillo para darle minutos a Oihan Sancet, también hizo lo mismo con Nico Williams, que salió del terreno de juego para darle paso a Gorka Guruzeta.

En el 65' el Osasuna estuvo a punto de poner el 2-0 en el marcador, pero la carrera de Abde no fue suficiente para que Budimir hiciese el doblete. Tan solo un minuto después, el Athletic tuvo la suya de la mano del mayor de los Williams, que una vez en el área se la pasó a Iker Muniain, pero el chut con la zurda se le fue muy desviado.

Iker Muniain con el control del esférico | Fuente: Getty Images

A la altura del 66' el autor del único gol por el momento seria amonestado, amarilla para Budimir. Un minuto más tarde, el técnico del Osasuna sentó a Kike Borja y sacó a Rubén García.

El partido se empezaba a caldear aún más, por si no estaba lo suficientemente caliente ya. En el 74' el colegiado le saco la cartulina amarilla a Álex Berenguer, y tan solo dos minutos más tarde la misma tarjeta se la señalaría a Dani Vivian, por una falta en la frontal a Abde. Lo que no sabían "los leones" era que este libre iba a ser lo que mataría el partido. El chut fue del propio Abde, que impactó en el palo. El rechace cayó para los locales y tras varios pases la bola le llegó a Torró. Este no perdonó y disparó al medio, batiendo al guardameta y poniendo el 2-0 definitivo en el luminoso.

Ernesto Valverde tuvo que hacer cambios para intentar revertir esta situación, y quito a Iñaki Williams y a Muniain, para sacar a Adu Ares y a Raúl García. En el 88' Jagoba Arrasate hizo lo mismo y cambió a Abde y a Aimar Oroz por Diego Moreno e Iker Muñoz.

Se añadieron cuatro minutos de descuento, pero que no fueron suficientes para remontar, y tras un disparo de Berenguer el colegiado pitó el final del encuentro.

Berenguer por la banda de El Sadar | Fuente: Getty Images

Sin duda este partido fue una final para ambos equipos. A falta de dos jornadas de acabar la liga, el Osasuna esta un paso más cerca de llegar a puestos europeos, mientras que el Athletic ya no depende de él mismo para llegar a ellos.

Ficha Técnica

Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Dani Vivian, Paredes, Yuri Berchiche,Iñaki Williams, Dani García, Oihan Sancet, Mikel Vesga, Nico Williams y Gorka Guruzeta.

Osasuna: Aitor Fernández, Rubén Peña, Aridane, David García, Manu Sánchez, Kike Barja, Moncayola, Aimar Oroz, Lucas Torró, Ez Abde y Budimir.

Goles: Budimir (50') y Lucas Torró (77')

Amonestaciones: De Marcos (15'), Lucas Torró (31'), Budimir (66'), Álex Berenguer (74'), Dani Vivian (76') e Ibañez (84')

Árbitro: Muñiz Ruiz

Estadio: El Sadar