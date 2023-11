Por qué el estilo de Guardiola se refleja en los orígenes del Tottenham

"Coge el balón, pásalo", ese era el mantra del Barcelona de Pep Guardiola que marcó una época en la década de 2010 y que seguramente seguirá siendo su obra magna. Puede que estas palabras simplifiquen en exceso la táctica de un fenómeno futbolístico tan revolucionario y conquistador, pero, como veremos a continuación, no es la primera vez que un estilo de fútbol pionero se reduce a términos tan básicos. El equipo de los Spurs de principios de la década de 1950, que "empujaba y corría", bien podría haber sido el modelo que sentó las bases sobre las que se construyó el "fútbol total" y, a su vez, toda la filosofía futbolística de Guardiola. Esta es la historia de cómo Pep Guardiola debe todo lo que ha conseguido al Tottenham Hotspur Football Club.

Nuestra historia comienza en blanco y negro, casi un siglo antes de que Lionel Messi, Xavi y compañía llegaran a dominar el fútbol europeo, con un escocés llamado Peter McWilliam. McWilliam, aunque menos célebre que Bill Nicholson o incluso Arthur Rowe, fue en realidad el entrenador más longevo de los Spurs. Aunque no tuvo tanto éxito ni fue tan venerado como los que le siguieron, podría decirse que fue el más significativo en términos de desarrollo táctico.

McWilliam dirigió a los Spurs en dos etapas; aunque la primera fue la que más éxito le reportó, incluida la segunda Copa de Inglaterra que ganó el Spurs en 1921, fue en la segunda, en particular, cuando McWilliam empezó realmente a poner en práctica sus revolucionarios ideales sobre cómo debía jugarse, ideales que serían asimilados e interiorizados por muchos de sus jugadores, incluidos, sobre todo, tres futuros entrenadores muy importantes. Su ideología formaría parte del tejido mismo del Tottenham Hotspur.

En una época en la que la moda futbolística consistía en lanzar el balón en largo y prescindir por completo del centro del campo, un método conocido como "chutar y correr" (y una tradición que muchos equipos mantienen con orgullo hasta el día de hoy -ya sabes quién eres-). usted sabe quién es), el estilo de McWilliam se basaba mucho más en pases intencionados e inteligentes y en mantener el balón, los cimientos de lo que algunos llegarían a conocer como el "estilo Spurs" en los años venideros. Siempre que los seguidores de los Spurs se han quejado en los últimos años de que el club ha perdido el contacto con su "ADN Tottenham", se den cuenta o no, probablemente todo se remonte a esta época.

Durante esta etapa, McWilliam también llegó a un acuerdo formal con el Northfleet United, equipo de la liga no inglesa, por el que los jóvenes del Tottenham no sólo jugarían para ellos, sino que lo harían con un planteamiento táctico coherente con el estilo del Tottenham, con el fin de prepararlos para dar el salto al primer equipo de los Spurs. Esto ocurría en una época en la que el concepto de club filial no existía, y fue una estrategia de la que McWilliam fue pionero. En este sentido, también surgen paralelismos con los inicios de Guardiola, su etapa al frente del equipo B del Barça y, por supuesto, su éxito en la promoción de futuras estrellas de la prestigiosa academia de La Masía.

Uno de esos jóvenes que se hizo un hueco en el equipo de los Spurs tras haber perfeccionado su estilo de juego en Northfleet fue Bill Nicholson, un hombre que necesita muy poca presentación para la mayoría de los aficionados de los Spurs. McWilliam hizo debutar a Nicholson, dando comienzo a una legendaria historia de amor con el club que duró 55 años. Nicholson, por supuesto, se convirtió en el entrenador más querido y exitoso del Tottenham de todos los tiempos, dirigiendo al famoso equipo bicampeón de los años 60, en lo que fue sin duda el "estilo Spurs" llevado a su máxima expresión. Aquel equipo fue considerado por muchos como el mejor jamás visto, no sólo en términos de eficacia, sino también de espectáculo. Recordemos las inmortales palabras de Danny Blanchflower, capitán y figura clave de aquel equipo:

"El juego consiste en la gloria, en hacer las cosas con estilo y con floritura, en salir a ganar a los demás, no en esperar a que se mueran de aburrimiento".

Puede que los Spurs de Nicholson personificaran los ideales de McWilliam y los llevaran a la práctica con un efecto devastador, pero fue el antiguo compañero de equipo de Bill, convertido en entrenador, Arthur Rowe, que había recogido el testigo una década antes, quien sentó las bases de aquellos días de "gloria, gloria". Los Spurs de Rowe eran sinónimo de "empujar y correr", la prolongación natural del énfasis inicial de McWilliam en los pases inteligentes para hacer avanzar el balón por el campo. En particular, Rowe logró lo impensable al ascender a los Spurs a la máxima categoría en la temporada 1949/50, antes de conducirlos al título de Primera División al año siguiente. Quizás el miembro más famoso de aquel equipo fue Sir Alf Ramsey, que entrenaría a las "maravillas sin alas" de Inglaterra hasta la gloria de la Copa Mundial de 1966 en su propio país.

Como explica Jonathan Wilson en "Invertir la pirámide",

"El radicalismo más exitoso se produjo en el Tottenham Hotspur, donde el pensamiento húngaro se había instalado incluso antes del cambio de 1953. Arthur Rowe había dado una conferencia en Budapest en 1940, pero la educación había demostrado ser un proceso bidireccional; después de dar a conocer el deporte al mundo, finalmente se produjo una polinización cruzada de vuelta a Gran Bretaña. Gracias a Peter McWilliam, un entrenador ilustrado de los años veinte y treinta... el Tottenham tenía una preferencia histórica por un juego de pases cercanos, algo de lo que Rowe había formado parte".

El jugador Rowe, por cierto, probablemente habría encajado a la perfección en un equipo contemporáneo de Guardiola. Rowe era un defensa inteligente, que se sentía cómodo reteniendo el balón hasta que veía la oportunidad de dar un pase preciso, en lugar de lanzárselo a los delanteros. La filosofía que le inculcó McWilliam, combinada con sus estudios sobre el floreciente juego húngaro, le pusieron en el camino de trasladar su estilo al terreno de juego como entrenador con gran éxito. El equipo de "empujar y correr" se caracterizaba por triángulos de pases rápidos y jugadores que aprovechaban inteligentemente el espacio corriendo hacia delante para recuperar el balón de un compañero, algo muy parecido al moderno Tiki Taka. Rowe no inventó el uno-dos, como tampoco Elvis inventó el rock and roll, pero influyó tanto como cualquier otro a la hora de popularizar su prevalencia en el fútbol.

El tercer futuro entrenador que jugó a las órdenes de Peter McWilliam y que ejerció una profunda influencia en el pensamiento táctico fue quizá el menos conocido para el aficionado medio de los Spurs, pero sin duda el más importante para el fútbol en su conjunto. Al igual que Nicholson, Vic Buckingham aprendió a jugar a la manera de los Spurs en el Northfleet United bajo la meticulosa instrucción de McWilliam desde la distancia. Como entrenador, Buckingham fue un viajero que se abrió camino a través de los confines del continente, pero por el camino se hizo cargo sobre todo del Ajax y del Barcelona, dejando su impronta en ambos. Para algunos es el hombre olvidado del fútbol inglés, pero para muchos es considerado el padrino del "fútbol total".

Buckingham fue, en ocasiones, un personaje polémico y sin pelos en la lengua, con un estilo de gestión que haría sonrojar a Harry Redknapp: "¡Que se joda el Betis!", proclamó una vez a sus sorprendidos jugadores del Barcelona en el vestuario, antes de tirar al suelo de una patada una pizarra de tácticas cercana. Claro, no es como Louis Van Gaal bajándose los pantalones en el Bayern de Múnich para demostrar a su equipo que tenía literalmente los cojones de bajárselos a cualquiera, pero estoy seguro de que tomaron nota de todos modos. Detrás de arrebatos como éste, sin embargo, había un erudito culto del juego, un intelectual del fútbol que, como Rowe, tomó su educación de los Spurs y la amplió, añadiendo sus propias interpretaciones y retoques, y aplicó su estilo de forma más pertinente en el Ajax.

En una entrevista concedida a David Winner para su libro Brilliant Orange (Naranja brillante) en 1993, Buckingham explicó: "Lo importante es el fútbol de posesión, no las patadas y las prisas... El fútbol de balones largos es demasiado arriesgado. La mayoría de las veces lo que vale es la habilidad educada. Si tienes el balón, consérvalo. El otro equipo no puede marcar...", una cita que podría haber salido del propio Guardiola.

Si Bill Nicholson necesitaba poca presentación, el joven de diecisiete años al que Buckingham hizo debutar en el Ajax en 1964 no necesita ninguna: se llamaba Johan Cruyff. Tal es su importancia para el fútbol moderno, y para Guardiola en particular, que aquí es donde podría terminar con un "y el resto es historia". Buckingham descubrió al prodigioso Cruyff cuando tenía 12 años y, en un momento en el que un Ajax envejecido necesitaba desesperadamente refrescarse, recurrió a un complemento de jugadores juveniles, con Cruyff a la cabeza. La influencia de Buckingham sobre Cruyff fue instantánea y profunda; los dos estaban tan unidos que Cruyff llegó a nombrar a Buckingham padrino de uno de sus hijos (no, no me refiero a Pep, sino a su hijo de verdad). En palabras del sucesor de Buckingham tanto en el Ajax como en el Barcelona, Rinus Michels, un hombre al que las masas probablemente asocien más con el Fútbol Total:

"Cruyff] sólo tenía diecisiete años cuando jugó por primera vez en el Ajax, pero incluso entonces daba comentarios sobre el uso del espacio al resto del equipo, diciéndoles por dónde correr y por dónde no. Los jugadores hacían lo que el pequeño y delgado adolescente les decía, porque tenía razón".

Desde el principio, Cruyff fue el conductor sobre el terreno de juego de la filosofía de Buckingham, transmitida de generación en generación como una preciada reliquia familiar, perfeccionada con cada iteración. Para los apasionados de la historia de la táctica futbolística, intentar acortar las citas de Cruyff es un poco como ser un niño en una tienda de golosinas, pero muchas de sus opiniones sobre el deporte rey parecen coincidir con las que más se atribuyen a la época gloriosa de los Spurs, por lo que es difícil pasarlas por alto.

"La calidad sin resultados no tiene sentido. Ganar es sólo un día, la reputación puede durar toda la vida. Ganar es algo importante, pero tener tu propio estilo, que la gente te copie, que te admire, ése es el mayor regalo" Al igual que para Blanchflower y Nicholson, para Cruyff no sólo era importante ganar, sino ganar con estilo.

Guardiola es casi con toda seguridad el discípulo más condecorado y exaltado de Cruyff desde sus días cimentando su legado en el Barcelona. Se podría escribir un libro entero sobre la influencia de Cruyff en el club catalán, por no hablar del fútbol en su conjunto, pero para intentar resumirlo lo mejor posible, fue el hombre que dio al Barcelona el estilo característico y la identidad moderna que la mayoría de nosotros asociamos con aquel brillante equipo de Guardiola. Revolucionó el sistema de cantera, cambiando el enfoque para allanar el camino para que florecieran jugadores más pequeños y más técnicos, y situó la habilidad de los jugadores con el balón y el uso del espacio en lo más alto del orden del día.

Fue tan decisivo en la remodelación de La Masía que no es exagerado sugerir que, sin su intervención, nunca habríamos visto al mismo Xavi, al mismo Iniesta, ni siquiera al mismo Messi que nos hipnotizó durante tantos años en el Camp Nou. La influencia del holandés sobre Guardiola está bien documentada y el propio Pep ha hablado largo y tendido sobre su importancia en su propio desarrollo como jugador y luego como entrenador: " Yo no sabía nada de fútbol antes de Johan Cruyff", dijo, "... para mí es el entrenador más influyente de todos los tiempos".

Así que, mientras Guardiola trata de añadir más trofeos al Manchester City, poniendo más campanas y silbatos a su ya impresionante legado como entrenador, no puedo evitar preguntarme si alguna vez conecta los puntos tan atrás como aquella primera ficha de dominó en White Hart Lane en la década de 1920 . No deja de ser irónico que el Tottenham sea uno de los equipos que tradicionalmente ha causado problemas al entrenador del Manchester City, incluso cuando el conjunto del norte de Londres se ha encontrado en apuros de forma.

Desde los años gloriosos de la década de 1960, el "estilo Spurs" ha permanecido prácticamente latente en el club, con destellos intermitentes que amenazan con regresar, aunque sea fugazmente, como en la actualidad, bajo la dirección del ex entrenador del City Football Group, Ange Postecoglou. Sin embargo, sigue vivo en el fútbol actual, no sólo en Guardiola o Xavi en el Barcelona, sino en todos los estilos de juego precisos, medidos y basados en la posesión que han surgido desde entonces, en cada sistema basado en los principios del juego posicional, en cada toma y daca que deja al adversario con los pies en el suelo.

Tal vez sea un poco exagerado atribuir a los Spurs exclusivamente todo su éxito. Tendrán que perdonar el titular un tanto irónico, llamen a la policía del clickbait si es necesario, pero una cosa es segura, Guardiola puede optar por negarlo, pero el ADN del Tottenham corre por sus venas futbolísticas, le guste o no.