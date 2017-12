Esos eslovacos que conquistaron do Dragão

Google Plus

Jugadores del Petrzalka celebran el tanto de la remontada en Portugal | Fotografía: FC Petrzalka

¿Cuántas veces se ha colado en la fase de grupos de la Champions League un equipo del que muy pocos habían oído hablar antes? Efectivamente, no es nada común que un club humilde se clasifique para la máxima competición continental. Menos habitual es que derroten a uno de los grandes del torneo en su feudo.

En 2005, el Artmedia Petržalka apareció en todos los telediarios deportivos tras debutar en Champions y hacerlo por la puerta grande. Antes, muchos años jugando en categorías inferiores del fútbol checoslovaco sin éxitos y demasiados cambios de nombre en busca de una estabilidad que no llegaba. Un repaso a la historia de un equipo que cautivó a muchos.

Vaivén de nombres

El FC Petržalka Akadémia nació a finales del siglo XIX, en 1898. Su nombre original, Pozsonyi Torna Egyesület, poco tiene que ver con el actual. Eslovaquia, por entonces, era parte del Imperio Austrohúngaro. Bratislava se llamaba Prešporok, y Petržalka, barrio donde comenzó a jugar el equipo, Ligetfalva.

Con la disolución del Imperio, Bratislava pasó a formar parte de Checoslovaquia. Sin embargo, no fue hasta 1939 cuando el equipo cambió su nombre. Y lo hizo obligado y en un idioma que no era el suyo, debido a la invasión de Eslovaquia por parte de las tropas del III Reich. Bratislava cambió su nombre por Pressburg, y el FC Petržalka Akadémia pasó a llamarse Engerau Pressburg. Engerau es el nombre del barrio en alemán. Tras la Segunda Guerra Mundial la denominación del club cambió a ŠK Petržalka. En 1949 y 1953 volvieron a cambiar de nombre. En sus casi 125 años de historia han tenido un total de 17 nombres. Algunos de ellos no duraron más de un año.

Una vez finalizado el III Reich y constituída Checoslovaquia, el equipo pasó por las categorías inferiores del fútbol del país hasta principios de la década de 1980, cuando llegó a debutar en la élite. Fue en la temporada 1981/82 y su experiencia fue breve. Terminaron penúltimos, con 22 puntos logrados en 30 partidos (por entonces se sumaban dos puntos por victoria), y se quedaron a sólo dos de la salvación que marcaba el Spartak Trnava. Vladimir Becher, con siete goles, fue el máximo goleador del equipo. Ninguno los dos entrenadores que tuvo el equipo evitaron el descenso. Volvieron a primera en la 1984/85, y terminaron en la misma posición que en su debut, penúltimos. Con 21 puntos en el casillero, se quedaron a dos de la salvación que marcaba el Žilina. Štefan Slezák, debutante en el banquillo, no pudo evitar que el equipo volviera a perder la categoría.

Coqueteo con Europa

Con la disolución de Checoslovaquia en el año 1992 la historia del equipo cambió radicalmente. El desdoblamiento de la antigua Primera División de Checoslovaquia en dos campeonatos permitió al Petržalka consolidarse en la élite. Además, el patrocinio de la agencia de publicidad Artmedia trajo los mejores años de la entidad.

Tras esa asociación el club adoptó el nombre de Artmedia Petržalka. Comenzó jugando en la segunda división de Eslovaquia. En su primer año, la temporada 1993/94, terminaron cuartos y se quedaron cerca del puesto de ascenso a la élite. Tampoco lograron el ascenso en su segundo año, quedándose a sólo un punto de la promoción de ascenso. A la tercera fue la vencida, y lograron el ascenso ganando 19 de los 30 partidos que jugaron. Lograron la promoción con varias semanas de antelación.

Weiss, en el banquillo del Artmedia | Fotografía: Getty Images

En su debut en la Superliga lograron el objetivo, la salvación, aunque no sin sufrimiento. Se quedaron a sólo tres puntos del descenso. La derrota del Dubnica en la última jornada les permitió mantener la categoría. Se segundo año fue mucho más cómodo y lograron la salvación con comodidad, acabando el año en mitad de la tabla.

Terminó noveno en las dos siguientes temporadas, si bien en la segunda estuvo muy cerca del descenso debido a un cambio de formato en el campeonato en la busca de reducir el número de equipos de dieciséis a diez. Eso aumentó el número de equipos descendidos de dos a siete, y el Artmedia se salvó por dos puntos. Una agónica victoria a domicilio en la última jornada les sacó de los puestos de descenso.

Ya en el nuevo formato consiguieron terminar cuartos, y lograron la clasificación para la Copa Intertoto, torneo de verano de la UEFA ya extinto. Cayeron en la segunda ronda contra el Publikum esloveno (ahora NK Celje), después de eliminar en la primera fase al Ekranas lituano. En la Copa de ese año llegaron a los cuartos de final. Fue la precuela del periodo más exitoso que ha tenido la entidad.

Años dorados

La temporada 2003/04 sirvió como pistoletazo de salida para los éxitos que llegarían, que consolidarían al equipo como uno de los mejores conjuntos del país. Comencemos por el principio, mayo de 2004. Ese día el Artmedia Petržalka ganó el primer título de su historia, al Copa de Eslovaquia. Después de eliminar al Senica, Rapid de Bratislava, Rimavska Sobota y Slovan Duslo Sala, se enfrentaron al Steel Trans Licartovce. Krejci y Mikulic fueron los goleadores del partido, ambos en la segunda mitad.

No consiguieron acceder a fase de grupos de la Copa de la UEFA tras caer con el Dnipro, pero empezaron la temporada de manera excelente, ganando cuatro de sus primeros cinco partidos. Al final de la primera vuelta eran quintos, y ya eran líderes tras jugarse la segunda. Desde entonces no soltaron el liderato, y en la penúltima jornada de liga se hicieron con su primer título de la historia. Šebo fue el pichichi del equipo y del campeonato. Se quedaron a las puertas del doblete, tras perder en la final contra el Dukla Banská Bystrica.

No ganaron la liga siguiente, aunque la pelearon hasta el final y terminaron subcampeones. Eso no impidió que aparecieran en las televisiones de todo Europa al debutar en la Champions League. En las rondas previas eliminaron al Kairay kazajo y al Celtic escocés. Contra estos ganaron en casa por 5-0, y en Celtic Park aguantaron, aunque sufriendo, pues perdieron 4-0. Después de eliminar al Partizan en penaltis accedieron a la fase de grupos. Fueron encuadrados en el H, junto a Inter, Rangers y Porto. En teoría, eran el equipo más débil del grupo, pero eso no impidió que lograran la gesta y acabaran terceros, a sólo un punto de la clasificación.

Su primera victoria llegó en Porto, contra un equipo que dos años antes había ganado el torneo. Fue el 28 de septiembre de 2005. Los locales se pusieron 2-0, pero Petrás, al borde del descanso, el capitán Kozák y Borbély dieron la vuelta al partido, llevando el éxtasis a los aficionados desplazados. Se convirtieron de ese modo en el primer equipo eslovaco en ganar en la máxima competición continental. En las dos siguientes jornadas lograron sendos empates contra el Rangers, y el punto conseguido contra el Porto en el último partido les aseguró la tercera plaza, que daba la posibilidad de jugar la Copa de la UEFA. En los dieciseisavos de final cayeron contra el Levski búlgaro.

Kozak celebra el gol del empate contra el Rangers | Fotografía: Agencia Alamy

En la 2006/07 volvieron a ser subcampeones de liga y cayeron en primera ronda de la Copa de la UEFA. Fue un año con sensaciones encontradas en lo sentimental, pues el guardameta Juraj Cobej, al que en diciembre de 2005 tuvieron que extirparle un tumor maligno en el cerebro, volvió a entrenar y competir con el equipo. La cruz de la moneda sucedía en mayo. Entonces fallecía Marek Krejci en accidente de coche cerca de Burghausen, donde jugaba. Era el jugador que había marcado el primer gol en el partido en el que lograron su primer título. El equipo había sido expuesto a un profundo cambio, pues algunos de los jugadores clave del equipo, además del entrenador, Vladimir Weiss, abandonaron el equipo.

Weiss y algunos de los futbolistas que habían formado parte de los éxitos anteriores volvieron al equipo para el curso 2007/08. Lo hicieron para ganar la liga y llevarse el primer doblete de su historia. Con cuatro títulos en cinco temporadas, además de dos subcampeonatos de Liga y uno de Copa, se consolidaban como una de las potencias del fútbol eslovaco. Tardaron 110 años de historia en ponerse en la cima del fútbol del país.

Caída libre

Al terminar la temporada recibieron dos malas noticias: Weiss volvía a irse para dirigir a la selección nacional de Eslovaquia. Además, tanto el máximo mandatario de la entidad como Artmedia abandonaban el club, dejándolo en una situación deportiva y económica complicada. También se fueron algunos de los pesos pesados del vestuario, y el equipo lo notó. Se quedaron fuera de la pelea de la liga, sin ni siquiera clasificarse para competiciones europeas. Su rendimiento en Copa fue mejor, pero cayeron en la final contra el Kosice.

El equipo lo notó mucho más en su segundo año sin Artmedia, ya como MFK Petržalka. Empezaron la temporada bien, manteniéndose en mitad de tabla hasta el final de la primera vuelta. Una racha de siete partidos seguidos sin ganar entre febrero y abril, y otra racha muy negativa en los últimos partidos de Liga los condenaron al descenso. Éste se consumó en la última jornada de Liga tras perder en casa contra el Senica. Sólo ganaron uno de sus últimos catorce partidos en la élite.

Otra vez de vuelta en Segunda no consiguieron el ascenso, y se quedaron a más de veinte puntos del primero. La fuga de jugadores continuaba, y el equipo lo notó demasiado en la siguiente temporada. Sólo ganaron cuatro partidos de 33, y descendieron con una diferencia de catorce puntos con la salvación.

Ya en Tercera, primera categoría regional, el equipo siguió en caída libre, y terminaron muy lejos de los puestos de ascenso. Se quedaron a sólo siete puntos del descenso, lo que habría supuesto una hecatombe para la entidad. El club seguía en una profunda crisis económica, con varios meses de impagos a sus jugadores. Eso se vio reflejado en el campo, y en la temporada 2013/14 descendían y anunciaban la disolución del club. Menos de diez años antes habían estado jugando fase de grupos de la Champions League.

Grada del nuevo estadio del club | Fotografía: FC Petrzalka Akadémia

Reconstrucción desde las cenizas

Aficionados y simpatizantes del club decidieron fundar entonces su heredero legal y espiritual, el FC Petržalka Akadémia, tal y como se conoce ahora al equipo. Con mucho énfasis en el fútbol formativo, comenzaron a competir en la quinta categoría del país. Terminaron el año primeros de su grupo, pero se quedaron sin ascenso en el play-off final. Sí lo lograron al año siguiente. La temporada pasada volvieron a lograr el ascenso.

Este año compiten en Tercera. Son segundos en el grupo de Bratislava, empatados con el líder, posición que les daría el ascenso a Segunda, ya el fútbol profesional. Desde 2012 juegan en el nuevo Štadión FC Petržalka 1898, con capacidad para unos 3000 espectadores. Antes de la construcción de este su feudo era el Štadión Petržalka, donde ganaron sus ligas y vivieron sus mejores años, aunque jugaran en otro campo en competiciones europeas por no cumplir los requisitos que marcaba la UEFA. En el equipo juega el español Tino Míguez. El joven centrocampista gallego, de 20 años, abandono el Noia de su tierra natal este pasado verano para unirse al proyecto del FC Petržalka Akadémia.

El siglo XXI ha sido una auténtica montaña rusa para este pequeño equipo. Han experimentado éxitos notables y victorias épicas, y también han vivido la crudeza del fútbol. Ahora, comienzan a resurgir potentes, con la vista puesta en repetir aquellos logros de hace poco más de una década.