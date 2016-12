Victoria sufrida del Bayern de Múnich

Google Plus

INCIDENCIAS: Decimoquinta jornada de la Bundesliga. Partido entre el SV Darmstadt 98 y el Bayern de Múnich, disputado en el Jonathan-Heimes-Stadion an Böllenfalltor.

El Bayern de Múnich tuvo que sufrir más de lo esperado para superar a un SV Darmstadt 98 que salió muy enchufado en el partido. Y es que las primeras ocasiones del encuentro fueron para los locales que estuvieron cerca de adelantarse en el marcador. Durante los primeros 45 minutos hubo mucha igualdad en cuanto a las ocasiones –cinco ambos conjuntos–, aunque los de Ancelotti tenían un 75% de posesión. Tras el descanso, solo un golazo de Douglas Costa (minuto 71) pudo romper el empate que reflejaba el electrónico. Con este resultado, el Bayern de Múnich seguirá por segunda jornada consecutiva liderando la clasificación con 36 puntos, empatado con el RB Leipzig. Por su parte, el Darmstadt continuará como colista con 8 puntos, a dos de la promoción y a cinco de la salvación.

En la siguiente jornada, que cerrará el 2016 en la Bundesliga, el Darmstadt visitará el campo del Hertha de Berlin (miércoles 21, 20:00 horas) mientras que el Bayern de Múnich recibirá en el Allianz Arena al RB Leipzig, un partido que enfrentará a dos de los equipos más en forma de la competición.

Aguantó el Darmstadt

Sirigu (33'') y Rosenthal (5') pudieron adelantar a su equipo en los primeros compases de partido.

Era un David contra Goliat. El líder de la Bundesliga –el Bayern de Múnich– frente al colista –el SV Darmstadt 98–. Pese a la gran diferencia entre Darmstadt y Bayern de Múnich, la primera parte del partido fue muy igualada en cuanto a acercamientos al área: cinco para los dos equipos. Y es que, tanto los locales como los visitantes inquietaron con poco peligro las porterías de Esser y Neuer.

El encuentro empezó con un acercamiento del Darmstadt desde la banda izquierda que podría haber acabado en gol de no haber sido por Thiago Alcántara (33’’). El centrocampista del Bayern se lanzó con todo para taponar el disparo de Sirigu. Unos primeros compases de partido que mostraron a un Darmstadt muy intenso y jugándole de tú a tú al todopoderoso Bayern de Múnich, incapaz de generar juego ofensivo. Los de Ancelotti tenían la posesión del balón pero no conseguían acercarse a la zona peligrosa del terreno de juego. En el minuto 5 de partido, Rosenthal probó suerte con un remate de cabeza pero le salió ligeramente desviado. Era el segundo acercamiento de un Darmstadt que no tuvo miedo en ningún momento y que obligó al conjunto de Ancelotti a jugar en la zona de medio campo, lejos de la portería de Esser.

Hummels pidió penalti en esta acción por un empujón / FOTO: @FCBayern

Solo dos ocasiones de gol, las de Hummels y Lewandowski, para el Bayern de Múnich en los primeros 45 minutos.

Con el paso de los minutos la posesión empezó a ser para el conjunto muniqués. Un dato que demuestra esto es que, en el minuto 15 de encuentro, el Bayern tenía un 75% de posesión frente al 25% del Darmstadt. Pero pese a esto, el encuentro siguió con mucho equilibrio entre ambos conjuntos. Remates desviados y jugadas embarulladas dentro del área fueron lo único que pudo crear el Bayern en los primeros 35 minutos de partido.

Tras unos instantes sin ocasiones, Hummels tuvo en su cabeza la oportunidad de adelantar a su equipo pero el remate se marchó desviado por encima de la portería de Esser. Un Hummels que, en esa jugada, pidió penalti por un empujón del defensor pero el colegiado, Bastian Dankert, no pitó nada. Antes de finalizar la primera mitad, Lewandowski probó suerte en un lanzamiento de falta pero su disparo se fue desviado por encima del arco rival (minuto 44). Era el primer lanzamiento del delantero polaco en casi 45 minutos de partidos. Con el 0-0 en el marcador, Dankert pitó el final de la primera mitad.

Douglas Costa rompe el empate con un golazo

Tras el descanso, la segunda mitad empezó con un acercamiento con cierto peligro del Darmstadt: buena jugada en banda izquierda de Heller que centró el balón al área y tras una cesión de cabeza de un compañero el balón cayó a pies de Gondorf pero su disparo con la zurda se marchó alto. Primera ocasión para un Darmstadt que seguía aguantando ante un Bayern de Múnich al que se le notaba algo falto de ideas, sobre todo en ataque. Tres minutos después (53’) llegó la primera gran oportunidad para el conjunto muniqués a pies de Müller. El delantero alemán, que buscaba su segundo gol en liga, disparó fuerte pero se encontró con un Esser que fue capaz de despejar el balón lejos del área. Con este acercamiento a la portería de los locales dio la sensación que el Bayern empezó a dominar mucho más el balón metiendo a su rival en su campo pero fue un simple espejismo porque en el 57' de partido, Vrancic estuvo a punto de adelantar a su equipo con un lanzamiento de falta muy bien ejecutado pero que se marchó desviado por muy poco. Aviso importante de los hombres de Ramon Berndroth que encaraban la última media hora de partido con las mismas garantía de ganar que al empezar. Es por esto que, el técnico local movió su banquillo y dio entrada a Jungwrith en el lugar de Rosenthal. Un cambio que se interpretó como una muestra de que el empate a cero ya le servía al Darmstadt. Por su parte, en cambio, Carlo Ancelotti metió a Ribery en busca de más jugadores de ataque que pudiesen generar ocasiones claras de gol. Y así fue porque en el minuto 71, Douglas Costa se sacó un zapatazo inapelable que superó a Esser. Falta sacado en corto por Thiago que cedió a su compañero y, éste, con la zurda consiguió marcar el primer gol del partido. Un auténtico golazo para un Bayern de Múnich que lo intentaba pero que no conseguía llegar con peligro al área de su rival.

Neuer tuvo que intevenir en algunas ocasiones para evitar el gol del Darsmtadt / FOTO: @FCBayern

El Darmsatd seguirá colista con 8 puntos, a dos de promoción y a cinco de la salvación. El Bayern, líder con 36 puntos una jornada más.

El gol no cambió el esquema del Darmstad y, solo cinco minutos después, también en un lanzamiento de falta, Gondorf estuvo a punto de poner la igualada pero el disparo lo despejó con muchos apuros Manuel Neuer. Tras el susto hubo más movimientos en los banquillos de ambos equipos: Ramon Berndorth dio entrada a Colak en lugar de un Niemeyer ya muy cansado y Carlo Ancelotti que hizo lo propio metiendo a Kimmich, con el objetivo de amarrar más el balón y privar al rival que pudiese generar ocasiones. Con el 0-1 en el marcador y un Bayern dominando el balón, el colegiado del encuentro pitó el final del partido.

La victoria del Bayern de Múnich le permite recuperar el liderato de la Bundesliga con 36 puntos, los mismos que su gran perseguidor el RB Leipzig. Y por su parte, el SV Darmstadt 98 sigue colista con 8 puntos, a dos de la zona de promoción y a cinco de la salvación. Le costó pero, al final, el conjunto de Carlo Ancelotti se llevó los tres puntos en un estadio que se llenó hasta la bandera para esta visita.