Previa Borussia Dortmund - FC Augsburgo: cerrar el año con victoria

La temporada pasada el Borussia Dortmund ganó por 1-0 en el Signal Iduna Park / FOTO: kicker.de

25 de octubre de 2014. Jornada 9 de la Bundesliga. Signal Iduna Park. El rival, el Hannover. Desde ese día que el Borussia Dortmund no pierde en casa. El equipo ha encadenado una racha triunfal como local y ha hecho de su estadio un fortín inexpugnable para los contrincantes. Es más, tras esa derrota frente al Hannover en la campaña 2014/15, el conjunto aurinegro ha conseguido un balance solo al alcance de los mejores clubes del mundo: 25 victorias y ocho empates en los 33 partidos siguientes a ese día. En total, 83 puntos de 99 posibles en el Signal Iduna Park. Unos números de escándalo que reflejan el poderío del equipo cuando juega como local y con su afición animando hasta el último suspiro. Con esta estadística en la mano hace que la visita del FC Augsburgo (martes 20 de diciembre, 20:00 horas) sea una nueva oportunidad para aumentar a 34 los encuentros invictos en casa.

Eso sí, la dinámica del Borussia Dortmund esta temporada esta siendo un poco irregular, tanto en el Signal Iduna Park como lejos de él. El equipo encadena solo una victoria en los últimos cuatro partidos y, por lo tanto, ha ido perdiendo puntos en el camino que lo hacen estar a 10 de los líderes, el Bayern de Múnich y el RB Leipzig. Con 15 jornadas disputadas hasta la fecha, los de Thomas Tuchel son quintos con 26 puntos y un balance de siete victorias, cinco empates y tres derrotas. Pese a esto, en esta campaña 2016/17 el equipo se sigue mostrando como un bloque en su estadio y, es que aún no ha perdido ningún partido como local.

Aubameyang celebra uno de sus goles la temporada pasada / FOTO: kicker.de

Por su parte, el FC Augsburgo acaba de arrancar un nuevo proyecto de la mano del técnico Manuel Baum, que sustituyó a Dirk Schuster hace una semana. Esta nueva aventura no pudo empezar mejor ya que el equipo consiguió la victoria frente al Borussia M’Gladbach en la jornada pasada (1-0) y Baum se convirtió en el primer entrenador del Augsburgo en ganar en su primer encuentro al frente del equipo en la Bundesliga. En realidad, el inicio de temporada está siendo uno de los mejores de la historia, concretamente, es el tercer mejor en Bundesliga que ha cosechado el equipo. Los 17 puntos sumados hasta ahora les hacen ser decimosegundos, con opciones de seguir escalando posiciones en la tabla ya que estan a solo siete de los lugares que dan acceso a Europa. Además, ellos pueden ser quienes pongan punto y final a esos 33 partidos invictos que suma el Borussia Dortmund.

No se pueden perder más puntos

El equipo ha perdido puntos en ocho partidos esta temporada. En toda la temporada pasada lo hizo en diez encuentros.

El gran quebradero de cabeza del Borussia Dortmund está siendo los muchos puntos que se están dejando por el camino. Ya son ocho los partidos en los que los de Thomas Tuchel han perdido algún punto, un hecho que refleja la irregularidad del equipo en este inicio de campaña. Hay que recordar que la temporada pasada el Borussia solo dejó escapar puntos en diez ocasiones. Pese a esto, el conjunto aurinegro sigue siendo uno de los firmes candidatos a estar en los primeros puestos de la clasificación y, de incrementar su rendimiento, a serlo por el título liguero. En lo que llevamos de temporada, los de Tuchel han acumulado un total de siete victorias, cinco empates y tres derrotas; eso sí, ninguna de ellas en el Signal Iduna Park. Son números que no les permite estar en las posiciones delanteras de la clasificación pero, pese a esto, el técnico alemán confía en seguir afinando el juego del equipo para llegar al momento clave de la temporada en las condiciones óptimas para optar a todo.

El equipo celebra uno de los goles contra el Hoffenheim / FOTO: @BVB

El Borussia Dortmund sí que está destacando en la faceta ofensiva siendo, hasta ahora, el segundo equipo más goleador con los 34 tantos marcados en las primeras 15 jornadas, solo superado por el Bayern de Múnich (35). Uno de los que puede ayudar al equipo a acabar el año con un triunfo es, sin duda, Pierre-Emerick Aubamenyang. El delantero borusser sigue al frente de la lista de máximos goleadores con esos 16 tantos marcados en 15 jornadas, el último en la pasada jornada frente al Hoffenheim y que permitió al equipo llevarse un punto del Wirsol Rhein-Neckar-Arena. A esto hay que añadirle que Auba le tiene cogida la medida al FC Augsburgo, y es que el gabonés ha sido capaz de marcar dos hat-tricks ante el conjunto de Manuel Baum lo que le hace uno de los peligros más importantes que tiene el Borussia Dortmund. Quizás donde más está sufriendo el equipo es en la defensa ya que ha recibido un total de 18 goles, teniendo por delante a conjuntos como el Hoffenheim, el Eintracht de Frankfurt o el FC Köln, con quienes se está disputando las plazas de Europa League.

A por el 6/6 con Manuel Baum

El Augsburgo es décimosegundo con 17 puntos, cinco por delante de la zona de promoción y a siete de los puestos europeos.

Entrenador nuevo, victoria asegurada. Lo que se dice en el mundo del fútbol fue una realidad para el FC Augsburgo y, es que la jornada pasada Manuel Baum debutó en el banquillo del equipo con importante triunfo ante el Borussia M’Gladbach (1-0). Una victoria que les permitió subir una posición y adelantar al que fue su rival. Este martes, ante el Borussia Dortmund, Baum y los suyos intentarán sumar los tres puntos en uno de los estadios más calientes y difíciles del futbol europeo. En la mente tienen dos objetivos: sumar un seis de seis con el nuevo técnico y acabar el año con un premio muy suculento. Pese a que delante tendrán a uno de los colosos de Alemania, el equipo confía en mantener el nivel que han mostrado hasta la fecha, donde están consiguiendo el tercer mejor arranque de la historia del club en la Bundesliga. No hay que olvidar que, tras 15 jornadas, el Augsburgo es duodécimo con 17 puntos, cinco por delante de la zona de promoción y a siete de posiciones europeas. Un triunfo en Dortmund les puede situar en la zona noble de la clasificación.

Usami durante el partido frente al Gladbach / FOTO: @FCAugsburg

Lejos de su estadio han sumado un total de 8 de los 21 puntos posibles.

Lejos de su estadio, los de Manuel Baum no acaban de arrancar: dos victorias, dos empates y tres derrotas en los siete partidos disputados. Un total de ocho de los 21 puntos posibles. Además, sus registros a nivel ofensivo a domicilio muestran que al equipo le cuesta mucho marcar goles y, es que, solo han conseguido hacer seis dianas, lo que les deja como el noveno mejor equipo como visitante. A esto, hay que añadirle que, en sus dos últimas visitas –en Colonia y en Hamburgo– el Augsburgo no pudo perforar la portería rival. Delante tendrán a un equipo que está temporada no se está mostrando tan firme en defensa como en años anteriores por lo que los de Baum tendrán opciones de dar la sorpresa en el Signal Iduna Park. Un campo en el que solo han podido ganar una vez: el 4 de febrero de 2015 (0-1).

Los precedentes favorecen al Borussia Dortmund

En total son 10 las veces que Borussia Dortmund y FC Augsburgo se han visto las caras en la Bundesliga: cinco en el Signal Iduna Park y otros cinco en el WWK Arena. El primer cara a cara se jugó el 1 de octubre de 2011, encuentro que acabó con victoria 4-0 para el conjunto borusser gracias a los goles de Lewandowski (3) y Götze. En los seis partidos siguientes, el Borussia Dortmund fue capaz de ganar cuatro y encajar solo dos empates. Pero entonces llegó el 4 de febrero de 2015, el día en el que el Augsburgo se llevó los tres puntos del Signal Iduna Park gracias al gol que marcó Bobadilla en el minuto 50. Fue la primera y única vez que el equipo ganaba en territorio enemigo.

Acción del Borussia vs Augsburgo de la temporada pasada / FOTO: Getty Images, Simon Hofmann

En los dos partidos de la temporada pasada, el Borussia Dortmund salió como vencedor en ambos: 5-1 en casa y 1-3 en la visita al WWK Arena de Augsburgo. Unos precedentes que son favorables al conjunto de Thomas Tuchel pero en cualquier momento pueden dar la vuelta. El Ausgburgo querrá revivir ese 4 de febrero de 2015 y sumar un nuevo triunfo en el Signal Iduna Park.

Arbitrará Guido Winkmann

Este alemán de 43 años será el encargado de dirigir, este martes, el Borussia Dortmund vs FC Augsburgo. Winkmann llegó a la élite del futbol alemán en el 2008 y, desde entonces, ha arbitrado un total de 105 partidos en las 9 campañas que lleva en la Bundesliga. El de este martes será el tercer encuentro que arbitre al Borussia Dortmund –dos de dos en victorias– mientras que al Augsburgo ya le ha pitado en nueve ocasiones con un balance de cuatro victorias, un empate y 4 derrotas. En lo que llevamos de temporada, Guido Winkmann ha arbitrado siete partidos en la Bundesliga –y otro más en la DFB-Pokal–, en los que ha mostrado 27 amarillas y ha expulsado a tres jugadores por doble amonestación.

Winkmann será el encargado de dirigir el Borussia Dortmund - Augsburgo / FOTO: @BVB

Además, es árbitro de la 2.Bundesliga, categoría en la que llegó la temporada 2004/05, donde ha dirigido 98 partidos. En la segunda alemana, este año ha pitado tres partidos y ha enseñado 15 tarjetas amarillas. Desde el 2000 que es colegiado de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Convocatoria de ambos equipos

En el equipo que entrena Thomas Tuchel la baja más destacada será la de Marcos Reus, expulsado en el empate a dos frente al Hoffenheim el fin de semana. También seguirá fuera Raphaël Guerreiro, que sigue trabajando de forma individual. El propio Tuchel espera que el portugués este de vuelta para el 3 de enero. En contraposición, las novedades en la convocatoria del Borussia Dortmund serán las de Gonzalo Castro, Erik Dürm y Ousmane Dembélé, recuperados de sus respectivas molestias. De hecho, este último ha sido confirmado por Tuchel en rueda de prensa ya que se temía que el jugador no jugara en el último partido de este 2016.

Por el lado de FC Augsburgo, la única duda es la de Max por unas molestias en el muslo. Son bajas confirmadas Callsen-Bracker, Caiuby, Bobadill y Finbogasson. Se prevé que Manuel Baum haga dos cambios respecto al once que sacó frente al Borussia M’Gladbach: Stafylidis por el dudoso Max, y Khor en el lugar de Morávek.

Posibles onces