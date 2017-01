Christian Streich: "No hace falta que motive a mis jugadores, es un partido especial"

Christian Streich, en la rueda de prensa previa al partido ante el Bayern de Múnich / FOTO: @scfreiburg

Primer partido tras más de un mes sin futbol oficial en Alemania. La Bundesliga se vuelve a poner en marcha con el SC Friburgo vs Bayern de Múnich que se disputa este viernes a partir de las 20:30 horas. En la rueda de prensa previa al duelo, ambos entrenadores quisieron destacar la dificultad de poder sumar los tres puntos. Christian Streich, el técnico del SC Friburgo, avisó que no le pueden permitir al Bayern hacer su partido: “Si el Bayern juega como sabe será muy difícil para nosotros. Esperemos que no tengan el partido perfecto”. Por su parte, Carlo Ancelotti quiso elogiar el gran trabajo de los hombres de Streich: “Son un buen equipo. Será un partido de alta intensidad”, afirmó.

Streich: “Ningún equipo dispone de la calidad individual del Bayern”

"Hemos estado toda la semana pensando en como luchar de tú a tú contra el Bayern", afirmó el técnico.

24 horas antes del arranque de este partido, Christian Streich se sentó ante los medios de comunicación para analizar el primer encuentro tras el parón de invierno. Un Streich que dejó claro que jugador por jugador el Bayern es el mejor equipo de la competición: “Tienen una calidad individual que ningún equipo tiene”, a par que añadió: “Tenemos que jugar un futbol muy ágil”, aseguró. Además el técnico del SC Friburgo explicó cual es la clave para disputarle el encuentro al conjunto bávaro: “Todo depende de la forma en la que entremos al partido porque ellos apretaran el acelerador des del primer minuto”. Para él y para sus jugadores, el duelo ante el Bayern de Múnich es un reto importante para seguir manteniendo las aspiraciones de jugar, la temporada que viene, en Europa. En este sentido, Christian Streich confirmó que llevan toda la semana pensando en como hacerles daño: “Hemos estado pensando en como luchar de tú a tú contra el Bayern”.

Christian Streich habló con los periodista antes de recibir al Bayern de Múnich / FOTO: @scfreiburg

Los partidos contra los grandes siempre son especiales para este tipo de equipos. Es por este motivo que, el propio técnico del SC Friburgo, aseguró que no ha necesitado motivar a sus jugadores: “Es un partido especial para ellos así que no he tenido que motivarles”. Streich también habló que ahora el Bayern no subestima a sus rivales y afirmó poder ganar al líder de la Bundesliga sería una satisfacción inmensa para él, para sus jugadores y para todos los aficionados del club: “Poderle ganar al Bayern sería una alegría muy grande. Por lo menos, hay que pelearlo”, afirmó.

Carlo Ancelotti: “En el futbol solo cuenta una cosa: los goles que marcas y los que encajas”

Con 38 goles a favor es el equipo más goleador de la liga. Además, sus nueve goles encajados en 16 jornadas los deja como el menos goleado.

A 350 quilómetros de Friburgo, Carlo Ancelotti hizo lo mismo que su compañero de profesión pero desde la sala de prensa de la ciudad deportiva del Bayern de Múnich. Ante los medios de comunicación presentes, el técnico italiano quiso dejar clara una cosa: “En el mundo del futbol solo hay una estadística que importa: los goles a favor y los goles en contra”. En este sentido, su equipo tiene una ligera ventaja respecto al SC Friburgo y es que, hasta la fecha, el Bayern de Múnich es el equipo más goleador de la competición con 38 tantos –por los 21 que suma el Friburgo– y el menos goleado, con tan solo nueve goles encajados en 16 jornadas. La diferencia de goles es abismal entre ambos conjuntos: mientras que el conjunto bávaro tiene un +29 a su favor, el Friburgo tiene un -6 en su contra.

Carlo Ancelotti atendiendo a los medios de comunicación antes de partir hacia Friburgo / FOTO: @FCBayern

Pese a que los registres hasta el día de hoy acompañan al Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti advirtió que enfrente tendrán un rival que sabe jugar al futbol: “El Friburgo es un muy buen equipo”, a la vez que quiso añadir: “Estaremos ante un partido de alta intensidad”. Con una concentración en Doha muy prolífica y habiendo disputado la Telekom Cup, el técnico italiano aseguró que sus jugadores están al 100% para el encuentro: “Estamos listos”, afirmó ante los periodistas.