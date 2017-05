Previa FC Augsburgo - Borussia Dortmund: no hay tregua

Google Plus

Lance del juego en el partido de la primera vuelte | Foto: bvb.de

La fecha 33 de la Bundesliga nos trae un gran partido, pero con dos equipos con objetivos muy distintos. Por un lado, el Augsburgo, con dos puntos de ventaja respecto al Play-Off de descenso, se juega no sufrir por la permanencia en la última jornada. Por otra parte, el Dortmund, visita al Augsburgo, con la intención de hacer buena la victoria en casa ante el Hoffenheim. Este año la Bundesliga, está increíblemente competida en todos sus aspectos, tanto en la lucha por Europa como en la lucha por mantener la categoría. Y en este sentido, el Augsburgo podría no depender de sí mismo para salvarse si no consigue los tres puntos. El Dortmund de Tuchel, con la moral por las nubes tras vencer a su rival más directo en este momento, intentará ratificar este buen momento con una victoria a domicilio, para seguir dependiendo de ellos mismos para ser terceros.

Entre ambos rivales, existe un dato estremecedor: el Augsburgo solo ha conseguido vencer una vez al Dortmund en los últimos 12 encuentros. En el partido de la primera vuelta, el resultado fue de empate a uno, donde se adelantó primero el Augsburgo, pero no consiguió mantener ese resultado y con ese empate continuaba esa mala racha del equipo bávaro ante el conjunto 'aurinegro'. Sería la primera vez en todo este período en el que el Augsburgo vence al Borussia como local, ya que esta única victoria, fue en el Signal Iduna Park y con los bávaros con un hombre menos durante más de media hora.

Dos rivales difíciles para el final

El equipo de Michael Baum, ha llegado al final de la competición en una situación incómoda y que, se agrava aún más si tenemos en cuenta los rivales que esperan al conjunto bávaro. Y es curioso, pues, el Augsburgo puede ser “juez” del final de competición de Borussia Dortmund y Hoffenheim.

Los chicos de Baum, vienen de dos buenos partidos, primero la goleada en casa ante el Hamburgo y, después, el empate ante el Mönchengladbach en casa. Este último, mostró las cualidades del Augsburgo, que estuvo a punto de sacar los tres puntos y, solamente un gol de André Hahn en el descuento, les privó de la victoria.

Para este partido, no podrán contar ni con Koo Ja-Cheol, que se lesionó el mes pasado ante el Colonia; ni tampoco con Morávek, con una rotura de fibras en el muslo.

Penúltimo esfuerzo antes de la copa

Jugadores del Dortmund celebran la victoria ante el Hoffenheim | Foto: bvb.de

El Borussia Dortmund está en un momento dulce, poco importa ya la dura derrota que sufrió en el Allianz a principios de abril. Ahora, todo el mundo allí es feliz. Tienen la DFB Pokal a tiro, y también cumplir el objetivo, aunque por momentos haya parecido complicado. Ahora, inmersos en el sprint final de la liga, el club de Tuchel necesita ganar para no volver a la situación en la que se encontraba antes de jugar ante el Hoffenheim.

A pesar de que todo es bueno en lo deportivo, algunas informaciones siembran dudas sobre el futuro del entrenador, que podría acabar saliendo de la entidad ‘aurinegra’ por supuestas diferencias con la directiva. Se especula mucho con su futuro, pero lo cierto, es que ni él, ni el club han mostrado este desacuerdo en público, por lo que habrá que esperar a final de temporada para saber la decisión del ex entrenador del Mainz.

Para este partido, el Dortmund no podrá contar con Gonzalo Castro por sanción, ni con los lesionados Nuri Sahin y André Schürrle. El problema metabólico de Götze, de baja indefinida, hará que no puedan contar con el ex del Bayern en este partido.

Posibles Alineaciones