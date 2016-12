Anuario VAVEL 2016: Niza, el conjunto que asombra a Francia

Fotomontaje anuario NIza // Foto: vavel

Año histórico el que termina el equipo de la ciudad de la Costa Azul. La asombrosa temporada actual ha eclipsado totalmente la gran campaña anterior en la que el equipo quedó en cuarta posición en el campeonato doméstico.

Aunque lo que pensarán todos los seguidores del Niza es que lo mejor está por llegar. Cerrar el año ocupando la primera plaza de la Ligue 1 es un sueño que invita al optimismo, más aún si cabe, viendo el nivel exhibido por el equipo en los partidos importantes y su diferencia de dos puntos con el segundo clasificado.

La victoria del Niza se uniría a la del Leicester en Inglaterra o la de Grecia en la Euro de Portugal en el libro de las gestas.

La gesta que podría conseguir el equipo de Favre está al alcance de muy pocos. La victoria del Niza se uniría a la del Leicester en Inglaterra o la de Grecia en la Euro de Portugal en el libro de las gestas. Cierto es que la liga francesa no es una liga con tanta igualdad como la inglesa, pero el hecho de poder superar en este momento a equipos como Mónaco o PSG dice mucho del nivel exhibido por el equipo.

Aunque para la consecución de esta hazaña aún quedan muchos partidos por delante. Más de media liga superando en puntos al PSG se antoja un reto muy complicado pero no imposible. Para ello, el equipo ya se encargado de "borrarse" de la Europa League.

Comienzo irregular

El Niza abría el año con un empate en Copa ante el Rennes por 1-1. Aquel partido seguramente no será recordado por los goles, ni por el resultado, sino por la increíble jugada de Hatim Ben Arfa que se hizo viral en las redes sociales. En ella se puede ver al media punta francés dejar atrás hasta a seis rivales e intentar entrar con el balón en la portería del Rennes, aunque este acaba siendo despejado por un defensa en la línea.

El equipo de la Costa Azul francesa empezaba la temporada con una impresionante dependencia en el francés que dejaba regates y actuaciones memorables, además de goles. Suyos fueron los goles en las victorias ante Angers, Lorient y Toulouse.

La racha terminaría el 31 de Enero con la derrota por 2-0 ante el Caen, equipo que precisamente ha sido el único capaz de superar al Niza esta temporada.

A partir de ahí empezaría un periodo de dudas con las derrotas ante Mónaco y Bastia y los empates ante Burdeos y Marsella. Los de Favre solo habían sido capaces de anotar un tanto en cuatro partidos y el nerviosismo se reflejaba en las caras de sus aficionados, que veían preocupados como su equipo se desinflaba.

Tras el apagón en el juego ofensivo por la incomparecencia de Ben Arfa, aparecería la figura de Germain. Jugador clave en las victorias ante Troyes, Montpellier y Ajaccio.

El PSG sería el encargado de cortar esta racha fulgurante. Un hat-trick del sueco Ibrahimovic terminaría con las esperanzas de los aficionados por jugar la Champions League. Los parisinos se imponían por 4-1 en un partido en el que el franco-marroquí Ben Arfa volvía a dejar un inmenso repertorio de filigranas y regates, además de un gol.

No conforme con esto, el media punta del Niza anotaría tres tantos al Rennes en la siguiente jornada de la Ligue 1 y firmaría su carta de presentación ante el mundo. Esa fue la mejor actuación que se le recuerda a Hatim en la ciudad del sur de Francia. Dos y no tres fueron los tantos que Germain le marcaría al Saint Ettiene partidos después, emulando así a su compañero con una soberbia actuación. Casualidades de la vida o no, ambos futbolistas ya no militan en las filas del club nicense y sí en los dos equipos punteros del campeonato francés.

La Ligue 1 terminaría de forma bastante notable para los de Favre con una victoria por 3-2 ante el Guimgamp y con la espinita clavada de haberse quedado muy cerca de poder jugar la Champions League. Lo más destacable del partido fue la primera gran actuación del delantero de moda en Francia, Plea. El punta del Niza anotaba dos tantos en aquel partido que le daban la victoria a su equipo.

Pesadilla a la vuelta de las vacaciones

La llegada de la nueva temporada solo traería consigo malas noticias. Concretamente, el 14 de Julio tendría lugar la peor tragedia en la historia de la ciudad. Un terrorista condujo deliberadamente un camión de carga hacia una multitud que estaba celebrando el Día Nacional de Francia, en “ El Paseo de los Ingleses”, matando a 85 personas e hiriendo a 303. Todo un varapalo para el club y sus integrantes, que veían como conocidos e incluso amigos podían verse afectados en la masacre.

Desde la entidad se volcaron totalmente con el suceso, sobre todo en las redes sociales, donde el escudo del Niza lucía en color negro en señal de luto.

Fuga de estrellas

Deportivamente, el golpe fue duro también. Hatem Ben Arfa, que había sido el mejor jugador del club con diferencia, abandonaba la entidad tras finalizar contrato. Los grandes de Europa se pegaban por un Ben Arfa, que además de 17 tantos y 5 asistencias en liga jugando de media punta, se había hecho viral en internet por sus jugadas imposibles en las que dejaba atrás a varios rivales. Al final, acabó saliendo al PSG, donde no está cuajando una gran temporada.

La salida del atacante fue la más importante, pero no la única destacada. La gran actuación de Mendy en el centro del campo llamó la atención de muchos equipos y fue el elegido por el Leicester para cubrir nada más y nada menos que la baja del incombustible Kanté. Si bien es cierto que el mediocentro aún no ha conseguido encajar en el conjunto inglés.

La otra baja sustancial es la de Germain, que volvió al Mónaco tras una temporada cedido en el cuadro nicense.

Fichajes acertados

Todas estas bajas fueron rápidamente contrarrestadas por el club con la contratación de nuevos futbolistas que intentaran tapar los huecos dejados los anteriores. Tarea que se antojaba complicada ya que las pérdidas conformaban la columna vertebral del equipo.

Dentro de estas incorporaciones quizá la más sonada y destacada sea la de Mario Balotelli. El italiano estaba dando una pésima imagen en el Liverpool y no contaba para Jurgen Klopp. Los escándalos que rodeaban al futbolista fuera de los terrenos de juego y la imagen de poca profesionalidad que este ofrecía dentro de estos, habían devaluado mucho su valor en el mercado. Por tanto, la apuesta por "SuperMario" se antojaba complicada. Hoy en día, el italiano está de vuelta: ocho goles en ocho partidos en Ligue 1.

Balotelli celebra uno de los goles que marcó a Mónaco // Foto: OGC Niza

El marroquí Younes Belhanda se convertiría en otro de los encargados de paliar esta fuga de estrellas de Niza. Su importancia en el juego del equipo y su polivalencia están siendo clave a la hora de conducir los partidos.

Se acertó de pleno con la incorporación de Cyprien, que llegó a cambio de 6 millones procedente del Lens y se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo anotando 5 tantos en la Ligue 1 desde la demarcación de centrocampista. También con la del central brasileño Dante, ex de Bayern y Wolfburgo, que destaca por su capacidad para sacar el balón desde atrás y sus pases en profundidad.

Aunque sin duda el mejor "fichaje" para el equipo de la Costa Azul está siendo el joven francés Alassané Plea. Tras dos temporadas muy irregulares en el cuadro nicense, el punta suma la friolera cifra de 10 goles y se ha consagrado como máximo goleador del equipo.

Una liga de ensueño

El 14 de Agosto (un mes después del atentado) comenzaba la liga para el Niza. El conjunto de Favre se imponía al Rennes por 1-0. Mismo resultado que en el siguiente partido ante el Angers, donde Plea anotaría su primer tanto en el campeonato.

Los jugadores del Niza celebran el gol anotado ante el Rennes // Foto: OGC Niza

Pero no sería hasta el 11 de Septiembre cuando se empezaría a ver realmente el potencial de este equipo. En la visita del Marsella, los locales le endosaron un 3-2 en un partido en el que estrenó Mario Balotelli con un doblete.

Un par de jornadas después, el Mónaco visitaba el Allianz Riviera. Todo apuntaba a que la racha del Niza en liga (tres victorias y dos empates) iba a terminar. Pero no fue así. El conjunto monegasco se llevó un serio correctivo cayendo por 4-0 en un partido en el que volvería a brillar la figura de Balotelli. Otra vez el italiano anotaba dos goles en un partido importante. Tras el golpe al Mónaco y el inicio dubitativo del PSG, el Niza se afianzaba en la cabeza de la tabla.

A partir de aquí, cinco victorias consecutivas en el campeonato regular afianzarían al equipo en la cima. Unos números increíbles para la entidad que no se veían desde los años 50, cuando el equipo consiguió sus cuatro títulos de liga. Entre estas destacaría la de Lyon por 2-0, en un partido en el que los pupilos de Julian Favre fueron muy superiores.

La primera y única derrota en el campeonato tendría que esperar hasta la jornada 12. El equipo nicense caía derrotado en el campo del Caen por la mínima y bajaba a la tierra a los hombres de Favre. Unos hombres que no se achantarían y continuarían por la senda de la victoria (tres de cuatro partidos ganados y uno empatado) antes de la verdadera prueba de fuego.

En las tardes frías del otoño francés solía haber un protagonista común. Alassane Plea se encargaba de desatascar los partidos, sacándose los goles de la manga. Serri, Belhanda o Cyprien eran los más comunes en el apartado de asistencias. También los centrales, Dante y Sarr con sus impresionantes balones largos al espacio. Sin olvidar la seguridad bajo palos ofrecida por Cardinale.

Los jugadores del Niza clebran un gol // Foto: OGC Niza

Una mezcla perfecta preparada para la mayor prueba en Francia, la visita al Parque de los Príncipes. Una derrota regalaba la primera plaza al conjunto de Emery, que llegaba lanzado a por el liderato. No fue así. Aquella noche del 11 de noviembre el Niza dio la cara y se fue con una ventaja de dos goles al descanso. El bajón físico en el segundo tiempo de los visitantes permitió al París igualar la contienda pero no remontarla. Al final, el equipo de la Costa Azul se llevó de la capital un valioso resultado de 2-2.

"El premio" que tenía este año de disputar la Europa League ha sido desechado con alineaciones plagadas de jugadores no habituales

Todos estos logros en liga deben ser entendidos por la exclusividad que ha otorgado el equipo a la competición. "El premio" que tenía este año de disputar la Europa League ha sido desechado con alineaciones plagadas de jugadores no habituales. El equipo ha perdido 3 veces y han ganado dos en esta competición ante rivales, a priori, bastante inferiores.

Una victoria ante el Dijon y un empate sin goles en Burdeos han sido los últimos dos resultados de los nicenses en la Ligue 1. Unos resultados que permiten al equipo seguir en lo alto de la tabla y a sus aficionados seguir soñando con el título. Pero eso ya se contará en el 2017...