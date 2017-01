Previa Jornada 21 Ligue 1: una nueva jornada abre sus puertas

Trofeo de Ligue 1 | Foto Kaiser Football

La primera de ellas es el nacimiento de un equipo fuerte, rápido y de mucha calidad como el Niza,líder indiscutible de la clasificación hasta la semana pasada que se lo arrebató el Mónaco. Otra sorpresa ha sido la debilidad que muestra el todopoderoso París Saint Germain de Unai Emery que no es capaz de carburar y lograr el nivel que se le exige. Tanto Olympique de Lyon como el Olympique de Marsella no están mostrando su mejor versión y dista en exceso de los primeros puestos de la tabla, su lugar de origen durante toda su historia. En definitiva, la Ligue 1 de esta presente temporada no está siendo como las anteriores en el que el PSG dominó durante los cinco últimos años sin dejar opción a ninguno de sus rivales más directos. Esta temporada la Liga francesa la puede ganar más de un equipo y se proyecta una segunda vuelta electrizante.

Bastia - Niza

Bastia-Niza // viernes, 20 de enero de 2017 // 20:45 H (horario peninsular español) // jornada 21 // Ligue 1// Estadio Armand Cesari // Vavel.com //

El Niza está necesitado de una victoria si no quiere descolgarse de la liga ya que el Mónaco está imprimiendo un ritmo complicado de seguir. El Bastia, por su parte se encuentra con veinte puntos en su casillero y ostenta la decimoséptima posición en la tabla. Un rival, a priori, más débil ya que su defensa no es tan férrea como la del Niza y su delantera no llega a la eficacia esperada. El Niza tendrá que luchar a domicilio por conseguir los tres puntos. El Bastia deberá superar al conjunto revelación de la liga si quiere escalar puestos y no complicarse la vida en los últimos meses de competición. Sus encuentros anteriores se resumen en cinco victorias para el Niza, cuatro empates y ocho victorias para el Bastia.

Nantes - PSG

Nantes- PSG // sábado, 21 de enero de 2017 // 17:00 H (horario peninsular español) // Jornada 21 // Ligue 1// Estadio de la Beaujoire // Vavel.com //

El PSG deberá sobreponerse de la inestabilidad demostrada a lo largo de la competición y encontrar la velocidad de crucero que le ha permitido ganar, en estos últimos años, de forma arrolladora. Para ello deberá superar a domicilio al Nantes. Los locales se encuentran en la decimoprimera posición de la tabla con veinticinco puntos en su haber. El PSG necesita la victoria y esperar un pinchazo de los dos primeros clasificados para ponerse con los mismos puntos que ellos y pelear así la primera posición. El duelo entre estos dos equipos se resume en veintiuna victorias para los de Emery, cinco empates y tan solo cuatro victorias a favor del Nantes.

Mónaco- Lorient

Mónaco- Lorient // domingo, 22 de enero de 2017 // 15:00 H (horario peninsular español) // Jornada 21 // Ligue 1 // Estadio Luis II // Vavel.com //

El Mónaco es el líder provisional de la Ligue 1. Son un equipo fuerte, rápido, generoso y con calidad. Gracias a esto y con un Radamel Falcao estratosférico ha conseguido seguir la estela del Niza y llegado el momento asestarle un duro golpe para arrebatarle lo que era suyo. Este fin de semana podrá, delante de su afición, ratificarse como líder, y si pueden, lograr distanciarse de sus perseguidores. Por otro lado, el Lorient es el penúltimo clasificado. Pero los príncipes no se deben de fiar, ya que equipos como estos, heridos de muerte, son los más peligrosos. El Lorient quiere y debe ganar al líder a domicilio si quiere ascender y revertir su situación antes de que sea demasiado tarde. Sus duelos se dividen en diez victorias para el Mónaco, cinco para el Lorient y cinco encuentros que se dirimieron con tablas en el luminoso.

Lyon – Marsella

Olympique de Lyon – Olympique de Marsella // domingo, 22 de enero de 2017 // 21:00 H (horario peninsular español) // jornada 21 // Ligue 1 // Estadio Parc Olympique Lyonnais // Vavel.com //

El duelo de la jornada. Dos históricos del fútbol francés se encuentran en un momento complicado para ambos. El Lyon se encuentra cuarto en la competición con un partido menos, por delante suya se encuentra el PSG, Mónaco y Niza. En estas últimas jornadas parece que ha logrado superar una complicada situación ya que no se encontraba cómodo en los partidos. Por otra parte, el Marsella también ha logrado revertir la situación ya que no conseguía concatenar dos victorias seguidas. En el día de hoy se encuentra sexto en la tabla ostentando treinta puntos en su casillero. Ambos necesitan la victoria sí o sí. El Lyon para no perder la estela de los tres primeros y el Marsella para intentar meterse en la puja por quedar entre los cuatro de arriba al final de la temporada.

