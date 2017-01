Punto vital del Mónaco en París

Google Plus

Silva fue el artífice del empate en París. Foto: VAVEL

Quince días antes de disputar sus respectivos partidos de ida de los Octavos de final de la Champions League se produjo el choque entre PSG y AS Mónaco en la lucha por ganar este apasionante e igualada Ligue 1 y el resultado no pudo ser más igualado con el empate a uno visto en el Parc des Princes y que tuvo, entre otros, a Guardiola y Ronaldinho como espectadores en el campo.

Fue un choque muy táctico que dejó a la vista el estilo de juego de cada equipo, con el Mónaco sabiendo destruir el juego del PSG cuando los parisinos trataban de construir en el centro del campo, lo que dejó un partido sin ganador pero muy agitado en la segunda mitad, especialmente en los últimos diez minutos.

Los monegascos asfixiaron al PSG con una presión alta con la que dificultaron la salida del balón del cuadro local, en un partido en el que los visitantes tuvieron buenas ocasiones al principio con disparos de Lemar y Sidibé. El PSG gozó de buenas oportunidades gracias a Cavani, que monopolizó los disparos locales pero que tuvo a las paradas de Subasic como respuesta, sobre todo en una doble ocasión de Lucas y el uruguayo antes del descanso que sacó magistralmente el guardameta.

El Mónaco fue muy superior en la segunda mitad gracias a esa presión sobre los hombres de Emery, y contó con muchas ocasiones para hacer el gol con disparos de Falcao, Lemar y Bakayoko, pero el PSG esquivó el gol y con Draxler y la entrada de Di María logró resucitar un poco y sacudirse el peligro del Mónaco, que cometió un penalti claro sobre Draxler tras una entrada de Sidibé, que sacó petróleo y permitió el gol de Cavani.

El Mónaco no es un rival sencillo este año, algo de lo que a buen seguro tomó nota Pep Guardiola tras ver como los de Jardim firmaron un empate que no mereció el PSG, ya que los monegascos fueron bastante superiores y sólo lograron sacar un punto gracias al gol de Bernardo Silva en el 92. El PSG tiene mucho que mejorar ya que en partidos contra equipos de más nivel como es el caso del Mónaco está acostumbrado a tirar de una pegada que no siempre le basta y sufre mucho para crear juego, lo que le puede costar muy caro ante un rival como el Barcelona.