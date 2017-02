Doria logra dar el pase al Marsella en la prórroga

Google Plus

El conjunto marsellés se ha impuesto en casa por 2-1 ante un Olympique Lyonnais que arriesgó con las rotaciones y tuvo la eliminación como castigo. Los locales fueron los encargados de poner la salsa en el partido llevando la iniciativa del mismo y teniendo las ocasiones más claras. El Lyon, por el contrario, estuvo siempre a merced de las circunstancias y echó de menos a Lacazzette, que hoy fue baja por una pequeña lesión.

El equipo visitante, con cuatro rostros no habituales en el once inicial como Rybus, Tousart, Darder y Cornet, y con la presencia de tres medios de contención en el eje, empezaba el partido inseguro, errando pases sencillos y llegando tarde a la mayoría de los balones. Fruto de estas imprecisiones, Tousart veía la tarjeta amarilla en el minuto 23 por una torpe entrada. Un minuto después Maxime López metía un balón preciso para que el central rematase el balón para introducirlo en la portería defendida por Anthony Lopes y poner el 1-0. Poco más de acción tuvo una primera parte, dónde ambos equipos se tentaban para verse las debilidades, pero no pretendieron hacer daño ninguno de ellos.

La segunda parte empezaba con el cambio obligado de Patrice Evra, que daría paso al que sería el protagonista del partido, el lateral Doria. Después, Bruno Genesio daba paso a Nabil Fekir y Memphis Depay, en detrimento de Valbuena y Ghezzal, allá por el minuto 60, para buscar el gol que se le resistía a los visitantes. Cuatro minutos después, el propio Fekir daba un buen balón al capitán Tolisso pusiese la X en el marcador. Tras ello, el partido destacó más por la intensidad y por el mediocampismo, dejando para después las llegadas peligrosas al área rival, y tratando de defender cualquier jugada hasta el final. Se vieron cinco tarjetas amarillas en esta segunda parte.

Empezaba la prórroga, 30 largos minutos que pesaban mucho en las piernas de los futbolistas. Fue por eso que Rudi Garcia daba descanso a un Thauvin muy intenso que dió lugar a muchas incursiones por banda a lo largo del partido. Por el jugador francés entraría en el campo un Dimitri Payet que volvía a la que un día fue su casa, tras haber triunfado en Inglaterra con el West Ham y haber adquirido fama mundial. Una actuación discreta de Payet no impidió a los marselleses llevarse el partido. Tras un buen pase de Remy Cabella, el lateral brasileño Doria anotaba el gol que le daba el pase a su equipo, justo cuando el Lyon parecía estar más cómodo tras la entrada de Gonalons por el ex malaguista Sergi Darder. El equipo local supo defender eso últimos 10 minutos hasta el pitido final, que aseguraba al Olympique de Marsella un puesto entre los 16 mejores clubes de la Coupe de France. Su rival, aun por determinar, saldrá del sorteo del viernes 3 de febrero.

La jornada de Copa, que aún no ha concluido, no deja grandes sorpresas en los conjuntos de primera. Todos pasaron sus trances sin demasiados apuros salvo el Lorient, que tuvo que sufrir en exceso para hacerse con el pase a octavos de la Coupe de France. La sorpresa más notable de la jornada del martes es sin duda el partido del Bergerac Perigord. El humilde equipo de CFA (quinta categoría del fútbol francés) se impuso por 2-0 a todo un histórico como el RC Lens, que actualmente milita en la Ligue 2 francesa. Por tanto, el pequeño equipo campeón por cinco veces de la copa de Aquitania, será el conjunto de menor categoría en estar en el bombo del próximo viernes.