PSG deja ir una oportunidad de oro

La victoria conseguida entre semana por Champions League fue un tiro de ánimo para perseguir la Ligue 1, y es que el As Mónaco había empatado el viernes ante el Bastia y el dulce estaba a un solo mordisco para Unai Emery. Sin embargo, hoy el Toulouse mostró condiciones en Parc des Princes y se llevó a su mochila tres puntos valiosos a su casa. Dentro de dos semanas estará hirviendo la casa francesa.

PSG no encuentra el camino

El pasadizo que hoy le propuso el Toulouse fue resquebrajado y por mérito propio del visitante que amalgamo un bus de 11 jugadores que no le dejaron hilar jugadas de gol al local, un PSG que de local se le ha complicado la vida en más de una ocasión, por ejemplo, el partido ante el Niza o el Mónaco. Y es que entre semana fue una locura tras golear a uno de los mejores equipos del mundo, pero hoy con varias ausencias: Ángel Di María, Matuidi en el banco y Verratti. Las excusas no son razones para lo que aconteció en este gris empate, parece que la liga no se le quiere dar a los ricos del Paris, a falta de camino por recorrer y desgranar.

Pasando a otros horizontes, el desgaste por Champions pasó factura en alguno de ellos porque el nivel mostrado hoy, pareció un poco empobrecido en lo futbolístico. La incorporación de Motta no fue trascendental durante los 90 y en minutos donde su equipo se forjaba un poco distraído y sin futbol, no apareció. Perdió protagonismo al rodar la pecosa en cancha. Algunas pinceladas de talento por parte de Draxler no fueron acobijadas por sus compañeros, o la velocidad de un porsche aplicada al juego de Lucas Moura, que durante 15 minutos su categoría y su fortaleza fue impresionante. Al final del partido el técnico español Unai Emery se marchó enfadado con el rendimiento visto hoy de local, a falta de fechas por jugar es segundo con 56 puntos a 3 de la corono esquiva. Ahora lo que viene es fuego por las venas, ya que, tiene que visitar al Barcelona dentro de dos semanas por la vuelta de Champions y todo se visibiliza a que la carne en la parrilla va a estar encaminada hacia la orejona de esta temporada; por liga se le asoma el Marsella que hambre tiene y mucha por vencerlos.

Toulouse arranca un punto de visita

Tremendo carácter mostrado hoy ante un rival de categoría que venía inflado entre semana. Hoy fue un cotejo de escala mayor al rescatar un punto que sirve para sumar en la tabla de posiciones, de esta forma acostarse octavo en la liga de Francia es tremendo y no sufrir algún percance más adelante. Es de seguir trabajando para continuar pegado a la parte media del escalafón. En un partido de aguante, huevos y fricción se resumen los 90, a pesar de que el PSG intentó vulnerar la malla defendida por Lafont; ahora bien, este empate significa que las armas implementadas hoy van a seguir en la titular. La actualidad es agradable, no peligra en la zona roja y los encuentros que se aproximan no son de preocupación.

Destacando un fantástico jugador, el número 10 que fue el monarca durante los 81 minutos mostrados en cancha y los dos volantes de marca que rasparon, aguantaron y contuvieron ataques por diestra y siniestra. Aparecían como dos hienas furiosas con ganas de morder el balón y echarlo fuera del estadio. Ninguno de los que jugó hoy se arrugó ante 45.492 espectadores presentes. La próxima fecha tendrá que viajar para enfrentar al Nancy de floja temporada.