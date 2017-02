Previa OGC Nice - Montpellier HSC: carnaval, fiesta... y a por la victoria

Belhanda y Skhiri disputan un balón durante el partido de la primera vuelta (1-1) / FOTO: ogcnice.com

Noche de carnaval. Noche de fiesta. Y noche de futbol la que se vivirá en el Allianz Riviera de Niza este viernes a partir de las 20:45 horas. Los disfraces, la música y la diversión se juntarán con el futbol consiguiendo una perfecta harmonía. Los encargados de amenizar la jornada festiva serán dos conjuntos que, a lo largo de su historia, han mantenido una igualdad muy notoria en todos sus duelos. Por un lado estará el OGC Nice, un equipo que puede presumir de ser el único en estar invicto tras 26 jornadas de liga. Estos números les permite vivir en la parte más noble de la clasificación –tercero con 56 puntos, los mismos que el PSG– y tener la tranquilidad de saber que una derrota no supone perder esta posición. Además, sus registros en el Allianz Riviera son, casi, de matrícula de honor: 13 partidos y 33 de los 36 puntos posibles. A eso hay que sumarle que solo ha encajado ocho goles, siendo así el cuarto equipo menos goleado de la liga.

En otra pelea muy distinta esta el Montpellier HSC. Los de Jean-Louis Gasset se encuentran en tierra de nadie. Pero en una tierra de nadie que, de repente, se puede convertir en peligro para el conjunto francés. Eso les hace tener mucha más necesidad de sumar de tres en tres, y es que la posición de play-off de descenso está a tan solo cinco puntos. Pese a esto, los últimos resultados conseguidos invitan al optimismo ya que en sus cinco encuentros anteriores, los de Gasset han conseguido un balance de tres triunfos y dos derrotas. De hecho, si este viernes consiguen llevarse los tres puntos sumarian su tercera victoria consecutiva, un record aún no conseguido está temporada.

Los capitanes de OGC Nice y Montpellier HSC se saludan antes de empezar el partido de la primera vuelta / FOTO: ogcnice.com

Todo ello en el Allianz Riviera de Niza, un estadio que ya se prepara para disfrutar de un encuentro con cierto toque festivo. Futbol y carnaval convivirán no solo durante los noventa minutos, y es que el OGC Nice ya ha confirmado que habrá celebraciones en la previa del encuentro. Todos esos aficionados que se acerquen, este viernes, al estadio esperan poder seguir presumiendo de ser seguidor del único equipo invicto de la liga. El objetivo es continuar haciendo del Allianz Riviera un fortín inexpugnable para todos los rivales.

Seguir invictos en casa

Los de Favre han conseguido 33 de los 39 puntos posibles en su estadio y, además, son el cuarto equipo menos goleado de la liga.

Sin duda el gran record que está consiguiendo el OGC Nice esta temporada es mantenerse invicto en su estadio. Hasta la fecha, han sido 13 partidos en el Allianz Arena en el que el balance total es de 10 triunfos y tres empates. Además, los de Lucien Favre son el cuarto equipo menos goleado de la competición con los ocho tantos que ha encajado. Por ejemplo, lleva menos goles encajados que el líder de la Ligue1, el AS Mónaco. En el último encuentro en su estadio, el OGC Nice se llevó el triunfo por la mínima ante el Saint-Ettiene. Un solitario gol de Cyprien en el 7’ de partido permitió a los de Favre seguir con su perfecta temporada como local y sumar, de nuevo, un triunfo tras la derrota sufrida la semana anterior ante el AS Mónaco.

Cyprien celebra el tanto que le marcó al Saint-Ettiene en el último partido en el Allianz Riviera / FOTO: ogcnice.com

El liderato, que lo posee el AS Mónaco con 59 puntos, está a tan solo un triunfo.

En lo que respeta a su temporada, hasta la fecha el conjunto francés ha conseguido un balance global de 16 victorias, ocho empates y dos derrotas en las 26 jornadas que se llevan disputadas. No solo es el único equipo que no ha perdido ningún encuentro sino que, además, es el que menos derrotas ha cosechado a lo largo de la campaña: solo dos. Todo ello le ha hecho sumar 56 puntos, ser tercero en la tabla y tener a tiro la segunda plaza, y es que ahora mismo tiene los mismos puntos que el segundo clasificado, el PSG. Es más, no es descabellado pensar que puede ponerse líder en cualquier momento ya que está a tan solo tres puntos de los 59 que tiene el AS Mónaco. Para conseguirlo tendrá que sumar tres puntos ante el Montpellier HSC, un rival que llega en buen estado de forma y que tiene, ante sí, sumar la tercera victoria consecutiva en liga.

A por el segundo triunfo lejos del Stade de la Mosson

El Montpellier HSC es undécimo pero tiene, tan solo, cinco puntos de margen respeto al puesto de play-off de descenso a segunda.

En otra situación se encuentra el Montpellier HSC. El conjunto dirigido por Jean-Louis Gasset no lucha por el título, no lucha –ahora mismo– por posiciones europeas, sino que lo hace para seguir huyendo de la zona más caliente de la clasificación. Es cierto que, hasta la fecha, los de Gasset ocupan una cómoda undécima plaza con 32 puntos que ha sumado tras 26 jornadas. Pero es una comodidad que en cualquier momento se puede convertir en todo lo contrario. Se puede pasar de la tranquilidad a la preocupación. Porque pese a estar en la zona media, el puesto de play-off de descenso no está tan lejos: solo cinco puntos de margen tiene el Montpellier HSC. Esto le obliga a sumar de tres en tres si no quiere verse inmerso en una lucha que puede acabar muy mal para sus intereses. Pero no todo es negro en este sentido, y es que en su última salida el conjunto francés goleó por 0-3 en su visita al estadio del Nancy. Un sólido triunfo ante un equipo que pelea por no bajar a segunda división. Los goles de Isaac Mbenza (2) y Steve Mounié mostraron la superioridad manifiesta de un equipo que llegaba tras haber perdido ante el AS Mónaco en la jornada anterior.

Steve Mounié fue uno de los protagonistas con su tanto ante el Nancy / FOTO: mhscfoot.com

El balance lejos de su estadio es de un triunfo, cuatro empates y ocho derrotas.

Pese a llevar dos triunfos consecutivos, el punto más débil del conjunto de Gasset está en sus registros lejos de su estadio. Como visitante, el Montpellier HSC solo ha podido ganar uno de los 13 partidos que ha disputado y que fue, precisamente, ante el Nancy (0-3). Su balance a domicilio es de un triunfo, cuatro empates y ocho derrotas, lo que les sitúa como el tercer peor equipo como visitante. Ha sumado siete de los 39 puntos posibles y, por detrás solo tiene dos conjuntos: el Caen y el FC Lorient, ambos en peores posiciones en la clasificación. Ante esta situación, los de Jean-Louis Gasset buscarán sumar su segundo triunfo lejos del Stade de la Mosson et du Mondial 98 y, así, dejar atrás un descenso del que ya empezaban a sentir su aliento.

El Carnaval marcará la previa del partido

Tal y como dice el OGC Nice en su página web: “Un partido de futbol no es sólo un evento deportivo. Es, sobretodo, una celebración”. Y lo dice porque el encuentro de este viernes ante el Montpellier HSC estará marcado por la fiesta del Carnaval que teñirá de color la previa del partido. El club anunció que las puertas del estadio se empezarán a abrir a las 17:45 horas, y donde los aficionados podrán disfrutar de carros adornados, música, confeti, disfraces, fotos,… Todo ello para que los más jóvenes –y no tan jóvenes– puedan vivir de una jornada distinta en la que el futbol y la fiesta convivirán durante unas horas. Pese al aura de celebración que envuelve el partido, el técnico local, Lucien Favre aseguró que esto no afectará al equipo: “Creo que es bueno, me gusta la fiesta. Eso sí, para terminar bien la fiesta tenemos que jugar bien”.

Con este cartel, el OGC Nice anuncia los actos previos al duelo ante el Montpellier HSC / FOTO: ogcnice.com

Equilibrio entre ambos conjuntos a lo largo de la historia

En el Allianz Riviere el balance es el mismo para ambos conjuntos: tres victorias para cada uno y tres empates.

OGC Nice y Montpellier HSC se han visto las caras un total de 21 veces. El balance total en estos duelos es de cinco triunfos del Nice, siete empates y nueve victorias del Montpellier. Su primer duelo fue el 11 de octubre de 1996 (temporada 1996/97), partido que se disputó en el Allianz Riviera y que terminó en empate a uno con goles de Vermeulen para los locales y Bakayoko para los visitantes. Pese a que los números genéricos favorecen al Montepellier, en territorio del OGC Nice el balance está muy igualado en los diez encuentros disputados: tres triunfos para ambos conjuntos y unos tantos empates. De hecho, la última de las victorias locales fue en la temporada pasada –el 18 de octubre de 2016– cuando el OGC Nice venció por 1-0 gracias al solitario gol de Boscagli en el minuto 31 de partido.

Con un solitario gol de Giroud, el Montpellier ganó el duelo de la temporada 2011/12 / FOTO: uefa.com

En el último cara a cara entre los dos equipos –en la primera vuelta de la competición– el empate fue el resultado final. Un 1-1 entre OGC Nice y Montpellier, en un partido que se disputó en el Stade de la Mosson y en el que los goleadores fueron Boudebouz (67’) y Belhanda (85’). Desde la temporada 2011/12, el Montpellier no es capaz de ganar en sus visitas al Allianz Riviera cosechando, así, dos empates y dos derrotas. La última vez que ganó fue el 28 de enero de 2012 gracias al tanto de Giroud cuando se cumplía el noventa de partido. Una temporada que fue histórica para el Montpellier HSC porque se proclamó campeón de la Ligue1.

Arbitrará Frank Schneider

El encargado de dirigir el OGC Nice vs Montpellier HSC será Frank Schneider. El colegiado francés lleva 15 partidos pitados esta temporada –entre Ligue1 y Copa de Francia– en los que el balance es de 11 triunfos locales, un empate y tres victorias visitantes. No será el primer encuentro que pite a los dos conjuntos, y es que Schneider le ha dirigido dos partidos al OGC Nice y uno al Montpellier HSC. En todos ellos ganaron por lo que a ambos equipos les sienta muy bien ser dirigidos por este colegiado.

Frank Schneider será el encargado de dirigir el OGC Nice vs Montpellier HSC / FOTO: om.net

En total son 15 encuentros disputados, de los cuales 13 son de la Ligue1 y dos de la Copa de Francia. En dichos partidos, Frank Schneider ha enseñado 53 tarjetas amarillas y tres rojas, una de ellas en el duelo entre el Montpellier y el Girondins de Bordeaux.

Convocatoria de ambos equipos

Lucien Favre hizo oficial la convocatoria para el duelo ante el Montpellier HSC, una convocatoria que estará formada por: Cardinale y Benítez (porteros); Souquet, Baysse, Burner, Le Marchand, Dalbert y Dante (defensas); Belhanda, Seri, Eysseric, Walter, Obbadi, Cyprien, Koziello (centrocampistas); Le Bihan, Srarfi y Donis (delanteros). Los ausentes para el partido serán Ballotelli, Plea, Boscagli y Ricardo.

En las filas del Montepellier HSC, Jean-Louis Gasset se lleva hacía Niza a los siguientes jugadores: Pionnier y Jourdren (porteros); Congré, Hilton, Pokorny, Mukiele, Roussillon, Deplagne, Mongongu y Passi (defensas); Sylla, Lasne, Boudebouz, Skhiri y Sessegnon (centrocampistas); Mounié, Camara, Dolly y Mbenza (delanteros).

Posibles onces