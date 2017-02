Previa EA Guingamp - AS Monaco: que nadie baje a los monegascos del liderato

Google Plus

AS Mónaco | 17:00

El Mónaco visita el Roudourou, ese estadio en el que mueren los grandes en grandes batallas. PSG y Lyon siempre sufren para ganar en el estadio bretón, los monegascos quieren cambiar esa suerte, buscando mantener un liderato que sale caro.

Y tan caro, el PSG y el Niza presionan al equipo rojiblanco para llevarse esta Ligue 1, parecía que los monegascos y los niçois iban a desinflarse tras terminar el 2016, pero no es así, siguen batallando la liga francesa a los parisinos, algo que nadie había hecho en los últimos años, ya que hace un par de años, los Olympiques intentaron quitársela pero perdieron fuelle pronto sirviendo en bandeja el campeonato al PSG.

En tres puntos aventaja el equipo del Principado a sus perseguidores, lo que está claro es que será un liga de tres, que el Mónaco no quiere tirar y por ello, no puede ceder puntos, va a un campo complicado, lo saben, pero eso no debe ser escusa para ellos.

Batallando a los grandes, cediendo puntos con los de abajo

Tras conseguir que el Lyon se dejase puntos en el Roudourou y batallando a los equipos grandes, el Guingamp está cediendo puntos ante por ejemplo equipos como el Caen, que sí venció en el fortín bretón.

Gran imagen en Champions sin descuidar la Ligue 1

Una de las sensaciones de los octavos de final de Champions ha sido el Mónaco, los de Jardim se plantaron en el Etihad Stadium con la mentalidad de hacer un gran partido, y tanto que lo hicieron, se adelantaron en dos ocasiones hasta que finalmente, el Manchester City tiró de galones para llevarse la ida por 5-3, todo abierto para la vuelta.

Está claro que eliminar al Manchester City de Guardiola sería un hito muy grande para los monegascos, pero no deben olvidarse de la Ligue 1, que es la competición en la que realmente tienen posibilidades de llevarse un título.

Cuatro años sin conocer la victoria en el Roudourou

Lyon y PSG se han ido dejando puntos en el estadio de los guimganpais, pero también el Mónaco, los precedentes nos remontan al 2013, ahí fue la última victoria de los de Jardim en suelo bretón, un contundente 0-2 con un recital de James Rodríguez, con goles de Kurzawa y Martial, desde entonces, no conocen la victoria.

Hace dos temporadas, el Guingamp venció por 1-0 con un gol de Leveque a pase de Beauvue, el año pasado empataron 3-3 con tantos de Privat y Benezet en dos ocasiones, mientras que en el Mónaco, Bernardo Silva, Raggi y Dirar.

Estadísticas

El bagaje del Guingamp es de nueve victorias, siete empates y diez derrotas, se mantiene ahora mismo en la novena plaza a cinco puntos de puestos europeos. De los once primeros es el segundo menos goleador de la Ligue 1, solo treinta goles a favor, pero tiene treinta y tres goles en contra, solo dos más que el Lyon.

En cambio, el Monaco es el equipo más anotador de la Ligue 1 y uno de los máximos goleadores de Europa, 76 goles a favor, aproximadamente a tres tantos por partido, números asombrosos con 24 en contra, más que Niza y PSG.

Árbitro

El encargado de dirigir el encuentro será Mauray Delerue, el colegiado francés cada vez que ha arbitrado al Mónaco en esta temporada, siempre ha ganado ante Montpellier y Lorient, y el Guingamp no ha ganado con él como árbitro, contra el Caen empató en la ida y perdió con el Bastia.

Convocatorias

Kombuaré presentó su convocatoria en la que no están Sakoh, Leveque, Martins-Pereira y Privat, todos por lesión menos Martins-Pereira por sanción.

En cambio, los hombres de Jardim tienen las bajas de Mendy y Dirar, mientras que recuperan a Jemerson, con estos veinte jugadores irá el Mónaco a Bretaña:

Fotos: EA Guingamp y AS Monaco.

Posibles alineaciones